(Clockwise) Camisa masculina y jeans de Stone Island; overoles de Topman, saco vintage; overol de H&M, saco vintage; saco de New Look, pantalones de Volcom.

FOTOGRAFÍA: LOUIE BANKS

ESTILO: KYLIE GRIFFITHS

Peluquería: Oskar Pera at Caren, usando Oribe for the Drawing Room Hair Salon

Maquillaje: Adam Burrell usando Mac

Producción: Tabitha Martin

Escenografía y utilería: Penny Mills

Asistente de fotografía: Stephanie Galea

Asistente de estilo: Mali Koa Hood y Thomas Ramshaw

Asistente de maquillaje: Heidi North

Asistente de escenografía: Amy Smith

Modelos: Simian, Alfie, Dee y Maddie de Elite; Jacques, Sandra y Molly de Kids London, Kye de Scallywags

Videos by VICE

Vestido Vivienne Westwood Anglomania, balacas de Claire’s Accessories; vestido vintage.

Tops de Lauren Lake, Pantalones de McQ; Abrigo de Lauren Lake, Camiseta Rokit, falda de McQ; chaqueta de John Galliano Kids, prendas de felpa por Lauren Lake.

Top y chaqueta Diesel, jeans vintage, botas Dr. Martens; chaqueta Diesel, vintage top, jeans de New Look, botas Dr. Martens; chaqueta Alexander Wang por Harvey Nichols, camiseta de McQ, Tutu por John Galliano for Kids, botas Dr. Martens.