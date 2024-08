ZZK: Ritmos bastardos y once años de improbabilidades

Slavoj Zizek podría ser un cliché perfecto. Esloveno, filósofo, profesor. De suéter y barba cana, de manos inquietas y boca desbordante de saliva, idiosincrásico y polémico, recolector de moneditas salidas de la máquina del #wokeness. “Es una ironía brutal porque nunca, y nunca no es una metáfora, he bailado o cantado. Estoy psicológicamente impedido de hacerlo”, dice Zizek en entrevista con Charlie Rose, cuando este le pregunta sobre un sello y circuito de fiestas latinoamericano que lleva su nombre, y que, por sobre todas las cosas y contrario a lo que representa la figura del opinólogo balcánico, nunca ha sido un cliché.

En noviembre de este año el colectivo nóbel de la cumbia digital surgido en Argentina cumplirá once años de existir de manera formal. Once años desde que un gringo aterrizó en Buenos Aires para encontrarse con un dj de avanzada que le dio forma al sentido mashup de la marca y un rastafari con una visión futurista de la fiesta, con quienes terminó dándole forma a Zizek y posteriormente a ZZK Records. Once años de momentos tan improbables como tener a Diplo llenando el Niceto una noche de miércoles o a Toy Selectah hangeando con Pablo Lescano y los Spinetta en el camerino del club.

Para celebrar el aniversario y la improbabilidad de escaparse de un cliché, ZZK lanza Ritmos Bastardos, un mini-documental que narra a través de voces como la de Grant Dull, Villa Diamante, Nim, La Yegros, El Remolón, Nicola Cruz, Chancha Vía Circuito, Gilles Peterson o Gustavo Santaolalla, cómo es que de un chispazo de curiosidad e intenciones de escapar de un nicho, surgió una visión que cambió la panorámica de la música latinoamericana para siempre. Un manifiesto sin manifiesto donde todo vale, donde la libertad mental y corporal es el dogma que ha llevado al colectivo a Coachella, SXSW, Lollapalooza o Rockslide, sin dejar de poner el ojo en una curaduría selecta de proyectos que hoy por hoy marcan la pauta en la electrónica sudaca.

Para complementar la entrega del pequeño documental, Grant Dull a.k.a. El G, fundador del sello y hombre clave en su evolución, decidió regalarnos diez fotos inéditas que narran parte de esos momentos random que han hecho de Zizek lo que es hoy. Mira Ritmos Bastardos abajo, y a continuación la serie de fotos comentadas por el propio Grant.

1. Diplo en el Zizek Club de Buenos Aires, 2007

(Foto cortesía de ZZK).

Nos hicimos amigos de Diplo en 2004, 2005, cuando yo manejaba una página de cultura en Buenos Aires. Esa página se llamaba Whats Up Buenos Aires y tuvo su buena época, duró siete u ocho años y era una especie de portal bilingüe sobre todo lo que pasaba en Buenos Aires a nivel de arte, cultura, música, etc. Un día vi que Diplo iba a venir a Buenos Aires a tocar y le mandé un mail, le dije como “oye, soy fan tuyo, de tu mixtape, si quieres hangear en Argentina avísame y acá estamos”. Me respondió con otro mail diciéndome que “quería escuchar cumbia y comer carne”, jajaja, así nomás. Ahí nació nuestra amistad, después nos vimos un par de veces más en Buenos Aires. En esa ocasión de la foto fue de una vez que estaba en Brasil en 2007, lo invité a tocar a la fiesta y vino, hizo un gran set con un Niceto Club lleno, la gente se quedó fuera en la calle, además un miércoles a las tres de la mañana. Una fiesta épica. Ahí también conoció a Chancha Vía Circuito, que en esa época trabajaba en la mesa de discos, de merch, y le regaló a Diplo un montón de discos que lo terminaron enamorando de la cumbia. Unos meses después sacó un mixtape que se llama Soy Cumbia, que se acompañó de uno de esos podcasts que Mad Decent sacaba sobre los viajes de Diplo.

2. Ale Sergi de Miranda! con Pablo Lescano en el backstage del Zizek Club de Buenos Aires, 2007

(Foto cortesía de ZZK).

Esa foto es un poco un símbolo de las primeras épocas de la fiesta porque venía todo el mundo, todo tipo de personas, toda tribu urbana por llamarlo de alguna forma; había gente muy hip hop, otros muy cumbia, otros muy hipster, gente extranjera también: fiestas multi culti. Y nos gustaba, porque tener fiestas de un mismo tipo de gente es muy aburrido. Esa foto refleja mucho de eso, la sacó Marc Van der Aa, que ahora vive en México y es un gran fotógrafo de la música electrónica. En el caso de Pablo, él vino a las fiestas muy tranquilo, escuchaba la cumbia y la música nuestra y nadie lo molestaba, porque primero me parece que mucha gente quizás no sabía quién era, y segundo porque como dije eran fiestas muy tranquilas. El Pablo Lescano se sale a la calle o a un baile y se encuentra con cien personas queriendo sacarse un selfie, ¿viste? Pero en nuestras fiestas nadie lo molestaba, venía tranquilo hasta que un día lo invitamos a tocar. Antes que eso hubo una fiesta donde estaba tocando El Remolón en el Lado A de Niceto, y se acercó Pablo Lescano durante su set a pedir si podía tocar el teclado, entonces se subió a tocar. Y después, El Remolón terminó colaborando con Pablo en su primer álbum, Pibe Cosmo, hay dos temas con él, también hay otro precisamente con Ale Sergi, que lo conoció también ahí en las fiestas.

3. Douster a.k.a. King Doudou en Zizek, 2008

(Foto cortesía de ZZK).

Douster es un buen representante de lo que era la fiesta en esa época porque era un chico francés estudiando en Buenos Aires y salía mucho a las fiestas, venía mucho a Zizek. Un día nos dice “soy productor, estoy haciendo unos experimentos” y nos pasó unos demos increíbles de reggaetón, electrónica y hip hop. Enseguida lo invitamos a tocar a una fiesta y la rompió. Seguido lo fichamos para un EP y una gira, y bueno, es el único francés al que le hemos editado música, pero es un francés que vivió en ese momento en Buenos Aires.

4. 5to. Aniversario de Zizek Club en Buenos Aires, 2011

(Foto cortesía de ZZK).

El quinto aniversario no recuerdo bien el line up pero muy probablemente fueron Tremor, Fauna y algunos más. Esa foto también es buena porque se capta un poco lo que es la familia Zizek, porque al final nosotros le entramos a esto por el amor a la música, por el amor a bailar, a crear, viajar, divertirnos. Es algo que al día de hoy aún se refleja, hay muchas amistades, hay niños que nacen de las fiestas Zizek, hay gente y artistas que se conocen de ahí. Es un crew, una fraternidad de todos los participantes. En esa foto se ve a parte de quienes tocaron, a muchos pasantes porque en su momento Zizek trabajó con Whats Up Buenos Aires y tuvo muchos pasantes, se ve también a toda la gente de Buenos Aires de la parte visual, de la parte musical, de la parte de traducción. Todas esas escenas independientes que participaban.

5. Fauna, Douster y El G en el tour de Coachella, 2009

Esa foto es de una gira a Coachella en 2009, esa se tomó me parece que en Nueva York, la segunda ciudad donde tocamos. En esa gira fuimos a tocar a Coachella. Hubo un showcase de Zizek, cada uno de nosotros tocó 20 minutos de una hora que nos dieron. Estuvimos viajando como colectivo, en esos primeros años siempre viajábamos como colectivo con dos o tres o a veces hasta con cinco artistas, una locura, en esa gira abrí yo, después Fauna, que yo me encargaba de ser dj de él, y al final cerraba Douster.

6. Villa Diamante, Chancha Via Circuito y Zurita comiendo choripanes en Buenos Aires, 2007

(Foto cortesía de ZZK).

Esa foto se tomó para una revista de Estados Unidos y no se publicó porque se tomaron muchas y al final solo quedaron tres. Querían retratar un poco de la vida cotidiana de Buenos Aires, y pues no sé a quién se le ocurrió la idea, jajaja, seguro fue Zurita que les dijo de ir a la Costanera a comer un choripán. Y pues ahí se ve a Chancha, personaje muy importante del sello durante mucho tiempo, creo es la única de estas fotos donde se ve y está bueno tenerlo retratado.

7. Toy Selectah, Leeva Spinetta, Pablo Lescano y Dante Spinetta en el Zizek Club de Buenos Aires, 2007

(Foto cortesía de ZZK).

Esa vez yo creo que fue una vez que Toy vino a tocar a una conferencia de música y le cayó a nuestra fiesta, y pues justamente esa noche estaban Dante y Pablo Lescano, como solía pasar. Esa foto representa también parte de lo que es Zizek respecto a la música que hacemos, que es un poco una mezcla de todo. Hip hop, electrónica, cumbia, un poco de todo representado ahí por esos cuatro personajes tan importantes para la música de Latinoamérica.

8. Vincent Moon con el Zizek Crew en Buenos Aires, 2010

(Foto cortesía de ZZK).

Yo conocí a Vincent a través de una amiga en común. Justamente estuvimos en algún momento ambos en Copenhague, pero no nos pudimos ver porque él estaba grabando una película y yo en concierto. Después me dijo que quería venir a Buenos Aires pero no tenía donde quedarse, así que le ofrecí un cuarto que teníamos en la oficina de Zizek, se quedó en mi casa una semanita y se juntó con un montón de bandas todos los días, como él hace. En la mañana con unos, en la tarde otros, en la noche nosotros, y le propusimos hacer un video del colectivo. En esa fiesta en la que grabamos tocó King Coya, La Yegros, Chancha, Tremor también, y al final terminamos todos bailando con instrumentos en la calle de la casa de King Coya en el barrio de Coghlan.

9. Tour de La Yegros en Amsterdam, 2013

(Foto cortesía de ZZK).

Hay varias connotaciones en esa foto. Primero que sale Pablo, el que sale al último, él es el director de ZZK Films, y en ese viaje con La Yegros hicimos nuestro primer documental, que se llama Un viaje musical. Fue importante porque fue como retratar a La Yegros y el momento que estaba viviendo en Francia y Europa, el momento de su carrera, de la cumbia y demás. Esa foto en Ámsterdam la tomamos el único día que estuvimos ahí porque tuvimos que irnos a otra ciudad, pero aprovechamos para conocer un poco, pasear en las calles, y tomar esa foto.

10. Nim, Villa Diamante y Grant, fundadores del sello, en Buenos Aires, 2014

Ahí estamos los tres. Te cuento un poco de cómo los conocí. Justo en esa época pre-Zizek yo estaba manejando la página de Whats Up Buenos Aires, y participando en la escena musical y cultural que cubríamos conocí a esos dos personajes, que son personajes que tarde o temprano vas a terminar conociendo si te gusta la música o la fiesta, porque ambos son dj’s y ambos son pesos pesados en cuanto a conocimiento musical. Creo que a Villa Diamante lo conocí en alguna galería de arte, me pasó su mixtape, me enamoré de su música y listo. Y con Nim pasó que estaba buscando música, un amigo me llevó a conocerlo, abrió su computadora y me grabó unos CDs de la música que tenía ahí, fue la primera vez que escuché a Fauna, a Marcelo Fabián, a mucha gente que terminaría siendo parte del crew. Ahí empezamos la fiesta los tres, muy rápido, porque no tuvimos tiempo de planear el concepto, que al final como sabes es “todo vale”, freestyle total, que en una noche puedas escuchar un drum n’ bass, después un hip hop, luego una cumbia, un reggae y terminas con un dancehall jamaiquino. Esa foto capta un poco la esencia de esas tres cabezas. Siempre buscando lo nuevo, siempre curando la noche de una manera muy específica y detallista, y que eso haya llevado al sello. El sello en realidad no es una cosa muy grande, uno o dos artistas al año, ¿viste? Que sea pequeño pero muy bien curado todo.

