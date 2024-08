5 énormes red flags à ne pas ignorer chez un partenaire

Quand ma dernière non-relation s’est terminée, j’ai fait ce que toute femme nourrie aux romcoms ferait dans ma situation – je me suis tournée vers TikTok pour savoir ce qui n’allait pas chez lui. « Red flags chez un partenaire potentiel », ai-je tapé sur mon téléphone, apaisant temporairement mon ego brisé en faisant défiler une série de vidéos de prétendus professionnels de la santé qui affirmaient connaître les profonds secrets de la psyché des hommes.

Ma thérapeute, elle, était plus réaliste. Elle a reconnu chez cette personne une série de comportements potentiellement problématiques qui étaient déjà présents chez mes partenaires précédents – indisponibilité émotionnelle, mauvaise communication, attachement évitant. Mais elle n’a jamais utilisé le terme « red flag ». L’objectif était pour elle de comprendre pourquoi cette personne et moi n’étions pas compatibles – et pourquoi je devais également apprendre à mieux choisir mes partenaires.

Ces dernières années, on commence à réexaminer d’un œil critique les mots tendances qui ont influencé la façon dont on parle du couple. Prenons quelques exemples : ce n’est pas du gaslighting si votre rencard change d’avis sur le restaurant où il veut dîner, et le fait qu’il n’aime pas le fromage n’est pas vraiment un red flag.

Il existe toutefois quelques éléments qui pourraient indiquer qu’une personne est toxique – voire carrément dangereuse. J’ai parlé à des experts des red flags auxquels il faut vraiment faire attention quand vous rencontrez quelqu’un de nouveau.

C’est quoi un red flag ?

Les red flags sont des signaux révélateurs concernant une personne, généralement dans le contexte d’une relation amoureuse. Apparemment, le terme viendrait du fait que les armées utilisaient des drapeaux rouges (red flag en anglais) pour signaler qu’elles étaient prêtes pour la bataille – une métaphore tout à fait pertinente pour se préparer à passer au crible un océan de profils Tinder.

Ici, on parle principalement des signes à repérer dans le contexte de la recherche d’un nouveau partenaire, mais on peut aussi les trouver à mi-parcours d’une relation et dans les amitiés platoniques. Il est bon de rappeler qu’un red flag n’est pas toujours quelque chose de tangible – parfois, c’est juste une intuition (ou une bonne capacité à reconnaître des schémas) vous indiquant que quelque chose ne va pas.

1. Ils vous bombardent d’amour

Presque tous les psychologues et experts en dating que j’ai interrogés citent le « love bombing » comme le red flag le plus important chez un nouveau partenaire. « Le love bombing, c’est quand les choses sont extrêmement intenses très rapidement, mais que ça retombe très vite », explique LalalaLetMeExplain, assistante sociale, autrice et spécialiste dating. « Cela se traduira par des phrases comme “tu es à moi” très tôt, passer tout son temps libre ensemble ou officialiser la relation et emménager ensemble après seulement une semaine ou deux. »

En tant que personne romantique, parfois naïve, qui tombe amoureuse de toute personne qui me prête un tant soit peu d’attention, je voulais savoir quand un comportement intense et romantique est considéré comme toxique.

« Si ça semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas », affirme Dr Elena Touroni, psychologue consultante et cofondatrice de la Chelsea Psychology Clinic. « Tout ce qui monte doit redescendre, et le love bombing se définit par des comportements extrêmes. » Ces extrêmes peuvent impliquer une personne qui vous couvre de compliments, de cadeaux et d’attention, avant de retirer rapidement ces choses et de se mettre à vous rabaisser.

Ce jeu de souffler le chaud et le froid peut être très séduisant. Cela peut aussi vous piéger dans une relation foireuse où vous passerez des années à souffrir et à courir après ces premières semaines de bonheur. « Le but est d’établir une forme totale de contôle », explique Lala. Elle ajoute que cela transmet essentiellement le message suivant : « Je vais te faire trimer pour l’amour que je te donnais avant, mais ça ne sera plus jamais pareil. »

Cette méthode de manipulation est particulièrement dangereuse. On ne parle pas seulement d’une incompatibilité entre deux personnes, mais d’un schéma qui apparaît régulièrement dans les relations abusives.

2. Ils ne gèrent pas les conflits sainement

Tous les couples ont des différends : peut-être que vous ne supportez pas leurs potes, qu’ils laissent la lunette des toilettes levée en permanence ou qu’ils pensent qu’il n’y a rien de mal à ce que le Prince Harry lave son linge sale en public. Peut-être sont-ils accros à la viande, alors que vous essayez de devenir vegan. Mais c’est la façon dont ces conflits sont gérés, et la façon dont une personne gère ses émotions en cas de conflit, qui peut vous en dire long sur elle.

« Quand une personne est incapable de gérer ses émotions sainement, elle peut devenir instable dans le domaine amoureux », explique Madalaine Munro, sexologue et thérapeute spécialisée dans l’attachement. « Cela peut se traduire par des comportements agressifs, des actes de violence ou un désengagement total. »

La violence et l’agressivité ne sont pas toujours physiques, et peuvent aussi impliquer des attaques verbales lors d’une dispute – s’il lance des insultes à tout va, cela peut facilement dégénérer en jet d’objets, ou même en attaques physiques.

Un autre signe d’une mauvaise gestion des émotions est le refus de parler. Il peut s’agir d’une personne qui vous ignore pendant des jours ou des semaines après une dispute, même si vous vivez sous le même toit. « Les personnes abusives utilisent le silence pour vous donner l’impression que vous avez fait quelque chose de mal, ce qui est malsain dans une relation. Vous n’êtes pas un gamin », explique Lala. « Dans une relation saine entre adultes, on ne ferait jamais ça. On dirait : « Écoute, je suis en colère et je n’ai pas envie de te parler. Laisse-moi me calmer une semaine ou deux, et on en discute ».

Si les conflits sont rares au début de votre relation, il y a tout de même des signes subtils à surveiller qui peuvent indiquer que le comportement de cette personne pourrait devenir problématique à terme. « Lorsque vous avez des différences, ou que vous vous disputez, sont-ils ouverts aux commentaires ? » demande Munro. « Sont-ils capables d’entendre ce que vous avez à dire ? Sont-ils capables de s’excuser ? Ou sont-ils sur la défensive et se mettent-ils simplement en colère ? »

3. Ils vous rabaissent sans cesse

Le fait de rabaisser quelqu’un est sérieusement alarmant et peut s’inscrire dans des schémas plus larges de comportement manipulateur et contrôlant. Ce comportement est souvent utilisé pour saper lentement l’estime de soi d’une personne en faisant passer des commentaires négatifs ou nuisibles pour des « plaisanteries ».

Si vous êtes en train de manger et que votre partenaire vous dit : « tu es sûr de vouloir manger tout ça ? », c’est une façon de vous rabaisser », explique Lala. Puis, il va vous dire : « Je plaisante, pourquoi tu le prends si mal ? » Vous avez alors l’impression que le problème vient de vous parce que vous êtes vexé, et ensuite il se moque de vous pour vous être vexé. Vous vous dites alors que personne d’autre ne voudrait de vous alors vous restez. »

Lala nous avertit également d’être particulièrement vigilants face à ce comportement en ligne, car certains coachs de rencontres sur les réseaux sociaux – surtout ceux qui ciblent les hommes – recommandent souvent cette pratique comme une tactique de drague. « L’autre jour, j’ai vu un mec qui apprenait aux hommes à dire à une femme qu’elle est chiante, et il présentait cela comme une très bonne astuce de drague », dit-elle. « Beaucoup de dragueurs et de coachs sur YouTube font appel à cette technique. Ils racontent toutes ces conneries sur le fait d’être le pourvoyeur et le protecteur – c’est tellement misogyne. »

4. Ils se plaignent constamment de leur ex

Tout le monde sait qu’il faut éviter de parler de son ex avec un nouveau partenaire, c’est aussi évident que de skalker un date sur les réseaux sociaux avant de le rencontrer ou de prendre ses nudes à l’avance. Mais s’ils parlent négativement de leurs anciens partenaires, « c’est un indicateur de la façon dont ils réagissent quand les choses tournent mal », explique Munro. « Si quelqu’un rejette la responsabilité de ses problèmes relationnels passés sur ses ex-partenaires, cela montre qu’il est incapable d’assumer la responsabilité de ses propres actions. »

J’essaie de ne pas constamment dire du mal de mes ex (et jusqu’à présent, je me suis abstenue d’écrire sur eux après la rupture), mais la plupart d’entre eux sont, au mieux, une source de honte – et au pire, carrément abusifs et sexistes. Est-ce si mal de prévenir mes futurs amoureux de mes erreurs passées ? Comment parler de mon passé sans faire fuir quelqu’un ?

Selon Lala, ce n’est pas le fait d’évoquer un ex qui pose problème, mais plutôt la façon dont la personne en parle. « Prenons l’exemple d’une personne qui a une ex un peu dingue, mais qui est capable de dire que c’était vraiment triste parce qu’elle a beaucoup souffert dans son enfance, plutôt que “cette folle a demandé une injonction contre moi.” »

Munro partage cet avis et pense qu’en plus de passer pour un manque de respect, l’hostilité envers un ex peut aussi indiquer que quelqu’un n’est pas prêt à tourner la page. « S’il ne s’est pas remis de la rupture, il est probable qu’il parle de cette expérience avec beaucoup d’émotion ou de colère », explique-t-elle.

5. Ils vous mentent

Le mensonge est probablement l’un des plus gros red flags, car il affecte tous les aspects d’une relation naissante. Non seulement les mensonges sont utilisés pour contrôler et manipuler, mais quand on côtoie un menteur compulsif, difficile de se sentir en sécurité dans une relation.

Si un petit mensonge innocent ne fait pas de mal, les mensonges à outrance sont inacceptables en toute situation et peuvent parfois déboucher sur l’expression favorite d’Internet en ce moment : le gaslighting. Lala admet que si ce terme est certes mal employé en ligne, il reste un moyen important et utile de décrire des situations plus graves de manipulation psychologique. « Une personne peut trafiquer Alexa, le chauffage ou les lumières pour donner à leur partenaire l’impression de devenir fou, ou simplement de ne pas être en sécurité dans la maison », explique-t-elle. « Le gaslighting dans les relations abusives est quelque chose d’incroyablement complexe, qui a pour objectif de convaincre une personne qu’elle perd la tête. »

Comment gérer les red flags en couple

Une relation présentant ces signaux révélateurs peut-elle fonctionner ? Ça dépend. Il y a une grande différence entre les signes qui soulignent l’indisponibilité émotionnelle d’une personne et ceux qui indiquent un abus, et nos experts affirment que ces situations doivent être traitées différemment.

« Si une personne présente des signes de comportement abusif, que ce soit physique ou émotionnel, mettez un terme à cette relation dès que possible », conseille Elena. « Si le red flag est quelque chose de plus minime, il peut être utile d’avoir une conversation pour voir si c’est quelque chose que vous pouvez résoudre ensemble. On ne peut pas attendre d’une personne qu’elle sache comment répondre à tous nos besoins sans en parler au préalable. »

Ce concept de travailler avec votre partenaire (et non contre lui) est une nuance largement oubliée dans la culture moderne du dating. Nous sommes souvent encouragés à quitter nos partenaires au premier signe de difficulté.

Munro suggère de changer de perspective pour déterminer si quelque chose est réellement problématique. « Prenez le temps de comprendre vos propres traumatismes et vos schémas », dit-elle. « En retournant le “red flag” sur vous-même, vous pourrez déterminer s’il s’agit d’une insécurité ou si c’est réellement un red flag. »

Les experts suggèrent également un système de feux de signalisation plus nuancé, composé de signaux verts, orange et rouges, ou de signaux rouges et de signaux roses moins graves. « Un exemple de signal rose pourrait être une personne qui n’est pas sur les réseaux sociaux », suggère Lala. « Ce n’est pas un red flag, et vous ne pouvez pas fuir toutes les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais c’est un signal rose parce que c’est un peu inhabituel à notre époque. »

Comment faire le tri sur les réseaux sociaux

Avec tous les mauvais conseils de drague qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, il est plus important que jamais de s’informer sur le contexte derrière chaque vidéo. Qui en est l’auteur ? Quelles sont ses références ? Cela vaut également pour les vidéos diffusées par les algorithmes, qui défendent des idées telles que « tous les hommes sont des ordures » ou qui se rapprochent de la tendance du féminisme « dump him ».

« Si vous avez été blessée par un homme, il se peut que vous cherchiez des conseils et un moyen de vous remettre ». L’algorithme peut alors donner la priorité aux comptes qui partagent des choses sur les raisons pour lesquelles « les hommes vous font toujours du mal ». Cela peut perpétuer l’idée que les hommes sont tous mauvais, et vous projetez cela dans votre vie amoureuse », explique Munro.

Les conseils en dating sont complexes et doivent être nuancés, et ce n’est pas quelque chose que l’on peut achever dans une vidéo de 30 secondes. Mais, lorsqu’ils sont utilisés à bon escient, ces conseils pour repérer les red flags peuvent vous aider à décider si quelqu’un en vaut la peine – et si vous êtes prêt à faire des rencontres. Une chose est sûre, je devrais probablement rappeler mon psy.