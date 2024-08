Avec les légendes du skate de la Supra team lors de leur passage à Bruxelles

Toute la culture et l’art de vivre de la scène locale du skate est à découvrir dans notre série VICE « LE SKATE EN BELGIQUE ».



La semaine dernière, on a vu plusieurs légendes du skate débarquer en Belgique. Chad Muska, Tom Penny, Lizard King et le reste de l’équipe américaine Supra Pro Skate ont fait une démo à Louvain et à Bruxelles. Pendant dix jours, la team a visité six pays différents. Comme la Belgique arrivait en numéro 5, on les a vus un peu moins en forme qu’à leur départ, mais ça ne les a pas empêchés d’en mettre plein la vue à tout le skatepark.



J’ai suivi Chad Muska, Spencer Hamilton, Sasha Daley et le légendaire Lizard King dans leur bus Supra de Leuven jusqu’au Byrrrh & Skate à Bruxelles. Autour d’une barbecue, on a discuté de leur tournée, leurs spots préférés pour skater en Belgique et des choses étranges qu’ils postent sur Instagram. Tom Penny m’a quand-même discrètement glissé qu’il détestait les interviews.

Lizard King

VICE : Hello, comment se passe la tournée ?

Lizard : C’est un peu chaotique, il se passe plein de choses différentes en peu de temps. L’emploi du temps à beau être très chargé, c’est quand-même top. Manchester c’était top, Londres que du bonheur, Prague c’était de la balle… Mais la Slovaquie c’était totalement fou, on était là à skater dans un festival de musique et écouter du rap slovaque sans comprendre les paroles. Le lendemain on a même eu droit à la visite du maire. Dingue.

À quand remonte ton dernier passage en Europe ?

Je crois que c’était il y a deux ans, mais je ne pourrais vraiment pas te dire dans quel pays j’étais… C’est assez déroutant car on passe d’un endroit à un autre très facilement, au point que les pays sont difficiles à distinguer.

Tu te rappelles être déjà venu à Bruxelles ?

Je suis allé deux fois à Bruxelles. C’est une ville vraiment cool, avec beaucoup de spots pour skater. La dernière fois que je suis venu, on a du skater sans s’arrêter pendant au moins quatre jours. J’aime bien le Byrrrh, le béton est cool. Si seulement je n’étais pas aussi crevé…

Skatepark à Leuven

Sur tout le voyage, est-ce qu’il y a quelque chose dont tu es particulièrement content ?

Oui! J’ai fait un kickflip five-o sur une espèce de mur/banc en Slovaquie. Il commençait à faire nuit et on avait fini de tourner la démo. Je me suis dit : « Fuck it, je vais le faire! ». Les autres me criaient d’arrêter mais j’ai refusé de lâcher l’affaire jusqu’à avoir réussi. J’étais tellement content. Vous pourrez sûrement voir ce moment dans la vidéo de la tournée.

Ta nouvelle pompe pour SUPRA va sortir bientôt, non ?

Oui, elle devait sortir plus tôt mais je n’aimais vraiment pas le premier échantillon. La production avait déjà été lancée mais tant pis, ça n’allait pas. Après ça, on a pas mal discuté et testé de choses pendant un an. Le résultat est à la hauteur de mes espérances, c’est cool. D’ailleurs je bosse sur la vidéo promo en ce moment.

Pour ma dernière question, j’ai choppé une photo de ton instagram, on regarde ensemble ?

Oh merde, tu me fais peur.

Tu nous expliques ce que tu faisais ?

C’était Halloween et je ne savais pas comment me déguiser. Alors j’me suis dit: « rien à foutre, je vais acheter une robe archi-vulgaire. » J’avais une énorme barbe et de la peinture sur le visage, donc je n’y voyais rien. Après je suis allé dans un bar et je ne te dis pas le nombre de clients qui ont cru que j’étais une fille quand j’étais accoudé au comptoir et leur tournais le dos! Ça c’est à cause de mes cheveux longs et de mon cul de skateur. Tu aurais vu leurs têtes quand je me suis retourné, ils étaient putain de choqués! C’est vraiment une de mes tenues préférées. Et le tableau que tu vois à côté, c’est mon projet pour Deathwish.

Spencer Hamilton

VICE : Hello Spencer. Comment se passe la tournée pour toi ?

Spencer : C’est super fun mais également très intense. On enchaîne les démos. Mais je garde le sourire. Je n’étais jamais allé en Slovaquie ou à Cracovie, et ce sont les deux endroits qui m’ont le plus marqué. Après, c’est dur de choisir parce qu’on n’y reste que 24 heures. J’avais hâte d’aller à Londres, à South Banks, parce que c’est un endroit emblématique. J’y étais déjà allé une fois, mais le skatepark a changé entre temps, il est vraiment plus cool. Sinon j’ai adoré la démo d’hier à Cracovie.

C’était quand ta dernière fois en Europe ?

Ça date de cet hiver. J’ai passé quelques semaines à Barcelone, il y a tellement d’endroits pour skater là-bas; c’est vraiment la ville du skate en Europe.

Tu étais déjà venu à Bruxelles ?

Oui, j’aime bien la ville, j’aimerais bien y rester plus longtemps cette fois-ci. La dernière fois, on était allés skater au Palais de Justice. C’est vraiment un spot cool.

Tu connais des skateurs pros belges ?

Oui, Youness. Il est dingue.

C’est quoi le meilleur trick que tu as réalisé pendant ce voyage ?

J’ai fait pas mal de tricks au Stalin Plaza à Prague dont je suis fier, surtout sur des ledges et des marches. J’ai pas mal de problèmes de dos depuis le début du voyage, mais je me débrouille.

Tu travailles avec Supra en ce moment ?

Je bosse sur un nouveau modèle de sneakers, et sur de nouveaux coloris pour mon modèle actuel. C’est toujours aussi fun ! Le nouveau devrait sortir en 2020. Tout ce que je peux te dire, c’est qu’on reste dans le même style que la Elevate Franchise.

Tu t’impliques beaucoup dans le processus créatif ?

Oh oui ! La création du premier modèle a été plus difficile car j’étais moins sûr de ce que je voulais à l’époque. Maintenant je n’hésite pas à donner mon avis et expliquer dans quelle direction j’ai envie de voir évoluer cette paire. Je n’ai pas encore reçu d’échantillon à essayer mais elle a déjà de la gueule. J’ai hâte de les avoir aux pieds.

Dernière question : il se passe quoi sur cette photo Instagram ?

Oh wow, t’as fouillé dans les archives! La photo a été prise à la fin d’un voyage de dingue à traver le Canada avec Kr3W et Shake Junt. Ça fait tellement longtemps. J’étais allé tester des spots à Vancouver avec quelques locaux. Je ne sais plus exactement ce que j’étais entrain de test, probablement un truc en backside, mais j’ai atterri avec un pied sur la pointe du skate et je me le suis pris en pleine face. Je pense qu’on peut toujours voir la cicatrice.

Chad Muska

VICE : Hey Chad, comment vis-tu la tournée jusqu’ici ?

Chad : Je préfère te prévenir, mon cerveau n’a pas très envie de coopérer aujourd’hui. Sinon, je trouve la tournée géniale. On a la chance de voyager à travers le monde et de rencontrer d’autres skaters donc même si c’est parfois difficile physiquement, je préfère ne pas trop y penser. Je sais qu’il arrivera un moment où mon corps ne pourra plus suivre.

Après neuf jours on tour, qu’est ce qui t’a le plus marqué ?

Jusqu’ici je dois dire que ma plus grosse surprise a été la Slovaquie. On ne savait pas vraiment où on allait atterrir au final, et j’étais persuadé qu’on allait dormir dans des tentes à la montagne, sans restaurant à proximité, mais je me plantais complètement. On a débarqué dans un festival de musique incroyable, à deux pas d’un skatepark au bord du lac. Endroit magnifique et rencontres formidables.

À quand remonte ta dernière fois en Europe ?

Je crois que ça remonte à 2014. J’étais avec Supra à Londres pour le lancement de la Sky Top 4. Euh non… en fait j’étais à Münster, en Allemagne, il y a environ six mois. Je faisais le DJ pour le 40e anniversaire de Titus. C’était une grosse jam et ils m’ont laissé mixer.

Tu es déjà allé à Bruxelles ?

Non, pas encore. On est arrivés de Cracovie aujourd’hui et on a filé directement dans ce parc à Louvain. Ce sera ma première fois.

Est ce que tu as déjà rencontré des skateurs pros belges ?

Je ne crois pas… Tu me lâches quelques noms ?

Axel Cruysberghs ?

Mais oui c’est mon pote! J’avais oublié qu’il était belge. Je l’ai rencontré grâce au show King Of The Road de Viceland. À la cérémonie de remise des prix je l’avais accidentellement appelé Alex. Je vais faire en sorte d’éviter de me planter à l’avenir.

Tu travailles sur de nouveaux projets avec Supra ?

Oui beaucoup, surtout des sneakers. D’ailleurs la Sky Top 77 vient de sortir. Pour celle-là, j’ai beaucoup travaillé avec du ruban de vulcanisation; c’est un très bon moyen d’ajouter de la texture. Elle vient de sortir à Brooklyn et à New York, et sera bientôt disponible partout. Mon prochain projet, c’est la Muska 2000. J’ai choisi 2000 parce c’est l’année où j’ai commencé à concevoir des chaussures, d’abord chez éS, ensuite chez Circa, puis chez Supra.

Dernière question, tu peux me parler un peu de cette photo sur ton Instagram ?

En 2012 j’ai commencé à fabriquer des sculptures skatables, souvent en béton. J’adore la couleur et la texture de cette matière. J’ai créée la sculpture que tu vois sur cette photo pour une exposition artistiques à Lincoln Heights, Los Angeles. Elle est restée là-bas un petit moment, mais il a fallu la détruire après l’exposition, elle était bien trop lourde pour être déplacée. Je pense que tout ce que je crée est une extension de mon art. Que ce soit le skate, la création de sneakers, la peinture, la vidéo ou encore la photographie, tout est lié.

Sasha Daley

VICE : Hello Sasha, comment se passe la tournée jusqu’à présent ?

Sasha : C’est génial. On est sur la route depuis le 30 juin. Presque chaque jour dans un pays différent, à part quelque uns où on a pu rester plus longtemps.

Quel a été le moment fort du voyage pour toi ?

La Slovaquie a été le point culminant pour moi. Les gens ont pris tellement bien soin de nous là-bas. Les enfants, le public et le parc étaient super cool! Ouais mec, on a eu une très bonne expérience là-bas. Pour être honnête, la foule était beaucoup plus déchaînée qu’ici. J’ai fait une très belle line avec Dee là-bas. Attends, je te montre.

Tu viens souvent en Europe, non ?

Oui, je viens habiter à Barcelone environ tous les six mois. Je n’ai pas de visa donc je dois quitter le pays au bout de trois mois à chaque fois. Ensuite, je rentre au Canada pendant trois mois avant de repartir, et ainsi de suite. Ma mère m’a emmené en Europe pour la première fois quand j’avais 16 ans et j’avais insisté pour aller à Barcelone car je savais que c’était un hot spot pour les skateurs. On avait un deal : je l’accompagnais au musée et elle m’emmenait au skatepark. Pas mal, non ?

Tu connais des pros belges ?

Un pote à nous qui skate aussi pour Supra vit ici : Kevin Vu. Sinon je ne vois pas trop, j’ai du mal avec les noms.

Et si je te dis Axel Cruysberghs, Youness Amrani, ou Jarne Verbruggen ?

Ils sont d’ici ? Je les connais tous. Ce sont de vrais pros. Genre, pas des semi-pro; des tueurs de première classe.

Qu’est ce que tu as préféré jusqu’ici ?

Putain où est-ce qu’on était hier déjà ? Ah oui, en Pologne. Désolé je suis complètement fait. En Pologne il y avait vraiment un skatepark de malade. Je suis super difficile sur ce point – ce parc n’est absolument pas pour moi par exemple. Je pense que j’ai préféré Manchester, notre premier arrêt. J’ai fait un boardslide sur un rail près de notre hôtel, c’était top!

Est ce que tu travailles avec Supra ces derniers temps ?

Pas vraiment. Je viens de terminer de bosser pour la vidéo War & Peace de Element. Ça faisait un an qu’on travaillait dessus. Je me suis niqué l’épaule récemment et ce n’est pas encore guéri à 100%, donc on verra pour la suite.

Et pour terminer, j’ai choppé cette série photo sur ton Instagram. Comment ces planches sont-elles arrivées là ?

Ces photos viennent du monde entier! J’ai commencé à placer des skates sur des statues un peu par hasard et c’est quand j’ai eu un peu plus de 30 photos que je me suis rendu compte que c’était vraiment une série cool! Depuis je continue partout où je vais. Je pourrais en faire un bouquin. Vous devriez voir la tête des gens quand ils me voient faire, ils doivent me prendre pour un dingue…

Links: Tom Penny

