Belgique code rouge : nos astuces canicule à deux balles

Ça y est, c’est enfin arrivé : après des semaines de teasing infernal, la Belgique nage en plein Code rouge. Le niveau 4 de la canicule. L’alerte thermique ultime. Elle est sur toutes les lèvres, diabolisée par les médias qui nous bombardent de conseils subtils, à rendre Captain Obvious vert de jalousie. Laissez les volets fermés, mangez léger, ne sortez pas sur le temps de midi, rafraîchissez-vous à l’aide de brumisateurs, n’ouvrez pas les fenêtres la journée, et enfin, le clou sur le cercueil de l’évidence, « buvez de l’eau ». Est-ce que quelqu’un ici avait l’intention d’oublier ?

C’est pourquoi nous avons trouvé utile de vous divulguer quelques conseils moins populaires, certes, mais tout aussi essentiels si vous souhaitez vous en sortir relativement indemne, exceptés les piqûres de moustiques mutants et le teint variant entre le Doritos Nacho cheese et le lardon trop cuit.

Le style s’arrête au dessus de 30°C

Il n’y a que les instagirls dont le petit copain agite une éventail en continu avant le shoot qui peuvent espérer conserver un peu de style. N’ayez pas honte de qui vous êtes, ni de vous saper comme Lulu du camping. Claquettes, marcel, et short unisexe mollasson : l’air doit pouvoir naviguer entre votre épiderme et le tissu. Zeeman propose d’ailleurs des basics informes à prix imbattables. Battez-vous pour le no look et mettez votre ego de côté le temps que le soleil se couche. Cela dit, n’optez pour des sandales très ouvertes que si vos pieds le permettent. Par ces températures, les nausées sont choses courantes et une vision d’horreur style petits boudins croûte curry peut vite précipiter les choses.

Ne délaissez pas votre vie sexuelle

Oui, on sait : la flemme. Mais, que croyez-vous ? Que les peuples sous l’équateur ne trinquent plus du nombril dès que le soleil se fait un peu trop écrasant ? Bel esprit. Si la terre n’était peuplée que d’individus comme vous, la planète serait à moitié vide. Pas une si mauvaise idée, au fond. Mais pour être honnête, vous passez réellement à côté de quelque chose. D’accord, le cérémonial est un peu difficile à mettre en route (les vêtements qui collent, les odeurs accrues, la soif, tout ça…) mais rien de mieux que les corps qui glissent et la sueur qui dégouline dans le dos. Merci Seigneur pour ces petits moments de joie.

Prenez soin des personnes âgées

Dans les transports en commun, n’hésitez pas à suggérer à mémé de se délester d’un de ses trois pulls ou, à la rigueur, de sa surveste en polar Anapurna.

Reprenez contact avec Stanislas

Oui, d’accord, il a exploré le fond de culotte de votre ex au bal de rhétos il y a cinq ans et vous a repris sur l’orthographe d’« au temps pour moi » devant votre crush, mais le temps panse toutes les blessures, même les plus ignobles. Faites abstraction des petites aigreurs du passé.

Pi-scine. Piscine. Stanislas a une piscine.

Jetez un œil à votre compte bancaire

Là direct, vous êtes refroidi, hein ?

Choyez votre tablette de chocolat

Conseil d’intérêt national. N’oubliez pas de placer vos carrés bien en sécurité au réfrigérateur. C’est moins bon, certes, un peu plus dur, d’accord, mais ça vous évitera le caca sur les doigts au moment du déballage et l’envie de pulvériser la terre entière pour une plaquette gâchée.

Dézinguez vos points noirs

Vous l’aurez remarqué, la chaleur ambiante agit comme un sauna discount : transpiration et dilatation des pores. C’est donc le moment opportun pour vous placer face à face avec votre miroir et prendre entre quatre yeux ce point noir arrogant incrusté depuis vos seize ans sur votre aile nasale. Une légère pression des deux côtés, et hop! voilà le bienheureux libéré. Un petit pas pour vous, un grand pas pour vos relations amoureuses.

Calmez vos ardeurs et cessez ce catcalling misérable

Piqûre de rappel : ce n’est pas parce que les nanas se dénudent qu’elles le font pour vous. Vous avez chaud; nous aussi. Ravalez vos coups de klaxons, vos mains baladeuses et autres petits bruits d’animaux en cage. Bref, laissez les filles tranquilles.

Préparez un stock de bombes à eau

Double emploi ici pour ces ballons de baudruches : transformez une garden party soporifique en spin-off de Battle Royale, ou droppez-les du haut de votre balcon sur la marmaille beuglante des voisins d’à côté. De rien.

Fuyez les nightshops, sauf en cas d’extrême urgence

Astuce : envoyez l’ami que vous avez toujours fait semblant d’apprécier en mission longues feuilles ou bières. Parce que croyez-nous, vos naseaux ne sont pas prêts pour ce fumet œuf pourri à l’étouffée.

Faites des pauses récup’ chez Picard

Encore mieux : faites-vous engager. Pillez le stock de sacs isothermes et autres contenants réfrigérants. Transformez-les en petits chapeaux astucieux. Revendez-les avec une marge de 50%. Devenez-riche. Tirez-vous loin d’ici. Sinon, vous pouvez toujours aller passer la nuit au rayon frigo du Colruyt. Et en plus, prem’s sur les plateaux dégustation le matin en rayon. C’est pas cool ça ?

Évitez tout contact social

Avez-vous déjà remarqué que plus il fait chaud, plus les gens sont cons ? Si oui, vous comprendrez que la réclusion provisoire reste la meilleure solution. Si non, peut-être faites-vous partie de ces gens chez qui la chaleur fait naître un double maléfique. La réclusion provisoire reste également la meilleure solution.

Sortez vos poubelles à temps

Soyez vifs, car votre cuisine peut vite se transformer en Chernobyl olfactif. Il suffit d’une poubelle oubliée la veille du passage des éboueurs pour que l’atmosphère devienne irrespirable et que les gaz toxiques émanants du sac vous asphyxient sur le coup. Les petites mouchettes qui vous agacent maintenant se feront alors un plaisir de vous rentrer dans les narines pour commencer le sale boulot. Bonne nouvelle, il y a une app pour éviter ce scénario de série B.

Lavez-vous. Sérieusement

Une douche par jour, c’est bien le strict minimum. Récurez-vous les aisselles, les parties intimes et les pieds avec autant de passion qu’un constipé qui va à la selle. Question de savoir vivre.

Surtout, ne forcez pas

Limitez vos mouvements. Vos déplacements. Vos pensées. Comme le dit si bien l’adage, rien ne sert de forcer, il faut glander tout le temps. J’admets, ce n’est sans doute pas ma meilleure réplique. Mais l’idée est là : ne faites rien qui ne soit radicalement nécessaire. Portez-vous pâle au travail, invoquez une allergie à l’air co ou la déshydratation de Luna, votre petit chat angora. Ce genre de trucs attendrissants auquel personne ne peut rien dire sous peine de passer pour l’enfant caché de Cersei et Marc Dutroux.

Attendez que ça passe

Avachi dans l’antichambre de la mort, jetez un coup d’oeil à Luna, crucifiée sur le carrelage. C’est bien ce qu’il nous semblait : vous ne savez rien de la souffrance.

Oh, et une dernière chose. Si le sort s’acharne et que vous vivez sous les toits, un seul conseil : mettez votre appart sur airbnb et déménagez dans votre cave jusqu’à nouvel ordre.

