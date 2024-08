Bienvenue à Dollypalooza, le festival des fans de Dolly Parton

Cet article a été initialement publié sur Broadly.

Dolly Parton a dit un jour : « Ça coûte très cher d’avoir l’air si cheap ! » Avec ses cheveux blonds peroxydés et ses strass, la légendaire chanteuse de country et icône gay représente un genre particulier d’americana que des admirateurs et des imposteurs ont essayé d’imiter maintes et maintes fois. Au Dollypalooza, qui se tient chaque année à New York, ses fans se réunissent pour célébrer son héritage et ses looks, à la grande satisfaction de Parton elle-même. « Certaines [drag-queens] me ressemblent plus que je ne me ressemble », a-t-elle déclaré au New York Times.

Dolly Faibyshev, une photographe autodidacte qui partage son prénom avec Parton, connaît bien ce petit monde. Elle a commencé à photographier le festival Dollypalooza il y a trois ans. Elle a été immédiatement conquise par les tenues sophistiquées et l’ambiance qui y régnait. Un an plus tard, elle y est retournée pour poursuivre son projet photo – cette fois-ci, elle s’est intéressée aux coulisses et à l’intimité des vestiaires, là où les artistes se préparent.

« C’est un hommage à Dolly Parton, explique Faibyshev, mais aussi une fête ou l’on donne le meilleur de soi-même. » Il s’y déroule des spectacles burlesques, des quizz et un concours de costumes où les drag-queens arborent leurs meilleurs looks. Lors des ventes aux enchères, les visiteurs peuvent gagner des tonnes d’accessoires de Parton – et même un voyage à Dollywood, le parc à thème de l’artiste au Tennessee. Se déguiser et participer aux spectacles et aux concours est fortement encouragé.

« Quand j’y suis allée la première année, se souvient la photographe, je portais une robe à la Dolly Parton et mon ami m’a fait monter sur scène. Malheureusement, je n’ai pas gagné ! »

Jolene.

Avec le temps, elle a appris à se fondre dans le décor : « On se sent un peu comme un outsider la première fois, mais plus on passe de temps à documenter l’événement, plus on s’y sent à l’aise. »



Les drag-queens et les artistes burlesques ne semblaient préoccupés par sa présence. « Quand vous êtes dans les coulisses, elles font tout pour être parfaites », déclare Faibyshev. « À la seconde où elles me remarquent avec mon appareil photo, elles commencent à prendre la pause. »

Les images spontanées de Faibyshev permettent au spectateur de pénétrer dans le monde étrange et bizarre des fans de Dolly Parton. « Il y a quelque chose de vraiment inspirant et magnétique à propos de Dolly Parton – ça attire les gens », explique Faibyshev. « Les artistes, hommes et femmes, de toutes formes et tailles, se sont vraiment attachés à recréer le personnage de Dolly Parton. C’est fou de voir tout ce dont ils sont capables pour lui ressembler. » Ça s’explique probablement par un amour compréhensible des chevelures glorieuses, des chemises de cow-boy roses, et des tubes country de cette icône de la chanson d’1 mètre 50.

You Can’t Make Old Friends. You Can’t Make Old Friends.

9 to 5.

Backwoods Barbie.

Do I Ever Cross Your Mind.

Yellow Roses.

Why’d You Come In Here Lookin’ Like That.

The Last Thing on My Mind.