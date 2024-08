Ça fait cinq ans qu’un mec casse des millions de blocs sur Minecraft

Il existe trois principales manières de jouer à Minecraft. Les plus aventureux préfèrent généralement le mode survie, où les ressources sont rares et les ennemis nombreux. Les plus sociables peuvent jouer en ligne avec quelques amis ou des dizaines d’inconnus lors de cache-caches et de chasses à l’homme endiablées. Les plus patients s’adonneront plutôt à de la construction pure et simple, sans ennemis ni limites de ressources, jusqu’à parfois ériger des villes à l’aspect pharaonique.

En général, les joueurs de Minecraft trouvent leur compte dans l’une de ces trois méthodes de jeu tantôt ingénieuses, créatives ou compétitives. Ca, c’est ce que ferait n’importe quel joueur normal. Il arrive parfois que certains joueurs décident d’inventer de nouvelles façons de faire plutôt étonnante. Au lieu de s’amuser comme n’importe qui à construire et s’amuser dans cet immense bac à sable du XXIe siècle, il a préféré tout détruire.

Depuis cinq ans, le streameur et YouTubeur Minthical s’est fixé l’objectif de détruire chacun des quarante-sept millions de blocs que contient l’univers classique de son jeu préféré. Un peu comme si un enfant décidait soudainement d’enlever un à un tous les grains d’un bac à sable. Ici, pas question de tricher et d’utiliser des explosifs. Il fait tout à la main, brique par brique. Une tâche sisyphinenne aussi absurde que profondément inutile qui, selon son créateur, est une façon comme une autre de laisser « son héritage » au monde.

« De nombreuses personnes estiment que se lancer dans ces grands projets est une perte de temps, mais ils ne comprennent pas qu’une fois terminés, les gens se souviendront d’eux pour ce qu’ils ont accomplis », expliquait le streameur à ses abonnés dans une vidéo publiée au début de son aventure et désormais inaccessible. La plupart des gens écrivent des livres, ou lancent leur entreprise, ou développent un artisanat pour laisser une marque sur le monde. J’estime que ce que je fais est aussi un objectif valable, sans oublier que les efforts fournis doivent être monumentaux. »

Dans une autre vidéo publiée en décembre 2021, il précise un peu plus la naissance d’un tel projet si peu orthodoxe. Minthical explique alors que son objectif est d’aller au bout d’un défi lancé en 2012 par un autre créateur du nom de Swordking090. Ce défi surnommé Opération Bedrock consistait justement à détruire totalement un « monde classique » disponible uniquement sur une édition spéciale sur Playstation 4. Même si ce projet est toujours en cours, il prendrait « trop de temps » selon Minthical, qui souhaite plus que tout voir ce défi aboutir. Dix ans après avoir lancé cette idée, le premier « inventeur » de l’opération explique lui même voir ça plus « comme un travail que comme quelque chose qui le passionne ».

C’est sûr que casser des briques, ce n’est pas forcément le passe-temps le plus réjouissant qu’on a connu. Sans oublier que le mode de jeu sur lequel il évolue est une version particulière où les pioches utilisées se détériorent au fur et à mesure – l’obligeant d’en créer de nouvelles à chaque fois que l’une se brise. En tout, Minthical estime avoir utilisé plus de six mille pioches et un millier de pelles pour déblayer la quasi-totalité du territoire.

« C’est un projet de niche qui est principalement dédié à la communauté Minecraft, poursuit le vidéaste relativement inquiet des commentaires négatifs qu’il a reçu suite à quelques publications sur Reddit. Aujourd’hui, ma motivation principale c’est surtout de voir le projet avancer et de voir ma chaîne continuer à grandir. » Pendant les deux premières années où il a commencé, une petite quarantaine de followers suivaient ses aventures. Aujourd’hui, ils sont plus de vingt-cinq mille à le suivre.

Après cinq ans de travail acharné réalisé sur son temps libre, Minthical arrive enfin au bout. Fin septembre, la première partie de ce « massacre dimensionnel » (selon ses propres termes) arrivera enfin à son terme… avant de s’attaquer à un autre monde souterrain recouvert de lave appelé le Nether. Comme le résume plutôt bien un internaute dans les commentaires de Reddit : « Il a miné tous les blocs de ce monde jusqu’aux sédiments qui ne peuvent pas être cassés. Il a creusé un trou géant. C’est totalement inutile et prend énormément de temps, mais c’est unique. »

