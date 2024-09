Ce jeu vidéo basé sur l’univers d’Escher est le chemin le plus court vers la folie

Face à vous, une grande pièce aux murs vides. Le décor est complètement épuré, laissant le regard se perdre dans les lignes de fuite. À votre droite, un escalier se perd dans la pénombre. Vous commencez à gravir quelques marches, avant d’atteindre un palier bifurquant sur la gauche. Vous continuez sereinement votre ascension jusqu’au prochain palier. Puis, un autre. Et encore un autre. Et un autre… Jusqu’à ce que vous réalisiez que vous tournez en rond depuis une demi-heure et que cet escalier n’est autre qu’une boucle infernale dont il est impossible de sortir. Bienvenue dans l’univers de Maurits Cornelis Escher, dessinateur génial à qui on doit ces espaces aussi délirants qu’absurdes.

Couchés sur gravures et lithographies, les mondes imaginaires d’Escher n’ont pas manqué d’influencer tout un tas de gens, au premier rang desquels on trouve évidemment pléthore de créateurs. Et parmi eux, sans grande surprise : des concepteurs de jeux vidéo. Car quoi de plus jubilatoire que ces labyrinthes tordus pour faire déambuler — et perdre — ses joueurs ? Vous avez peut-être Monument Valley sur votre smartphone ou vous êtes déjà essayé à Ecochrome ou Hocus mais on tient désormais l’une des itérations les plus fidèles à l’esthétique monochrome et anxiogène du graveur néerlandais.

Le jeu en question s’appelle Fragments of Euclid et est disponible en téléchargement gratuit. Ce FPS conçu par Antoine Zanuttini propose un parcours dans un environnement profondément eschérien à la recherche de boîtes lumineuses violettes qu’il faut déplacer pour débloquer de nouvelles zones toujours plus tortueuses. L’architecture insensée, les fonds animés et le renversement chronique de perspective filent forcément un peu la nausée, soyez prévenus.

Vous pouvez téléchargez Fragments of Euclid en cliquant ici — c’est gratuit mais vous pouvez soutenir le concepteur en faisant un don du montant de votre choix. Sinon, vous pouvez aussi vous amuser avec les autres jeux d’Antoine Zanuttini, alias NuSan, en cliquant là.