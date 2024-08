Ces brasseurs bruxellois recyclent les restes de pain pour en faire de la bière

Ces gars de Bruxelles œuvrent pour le bien commun. À partir de 500 kilos de pain, agrémenté de levure et de houblon, ils brassent quatre mille litres de bière.

Le monde de la brasserie artisanale a littéralement explosé au cours de la dernière décennie. Le groupe The Brewers Association rapporte qu’entre 2008 et 2014, le nombre de petites brasseries régionales en Amérique a plus que doublé, passant de 1521 à 3200. En Europe, en Asie et en Amérique du Sud, on observe une croissance similaire. Ce qui séduit ces nouveaux brasseurs, c’est l’ingéniosité et les possibilités d’innovation que permet l’art du brassage. La plupart des bières sont produites en petites quantités, laissant donc la place nécessaire à de nombreuses expérimentations avec toutes sortes d’ingrédients.

En parlant d’expérimentation : Le Brussels Beer Project fabrique une bière délicieuse à partir de restes de pain. Normalement, la bière est faite à partir d’un simple mélange d’eau, de levure, de houblon et d’orge (ou de tout autre type de grain comparable). Se focalisant sur le problème croissant qu’est le gaspillage alimentaire en Occident (40% de la nourriture en Amérique est jetée), Sébastien Morvan (cofondateur de BBP) a voulu faire d’une pierre deux coups : réutiliser ces aliments mis au rebut tout en se bourrant la gueule.

À Bruxelles, le pain occupe une place centrale dans le gaspillage alimentaire (20% de la production finit à la poubelle). Sébastien Morvan a voulu donner une seconde vie à ces baguettes et sandwichs indésirables, et a donc étudié le sujet en profondeur. Il a découvert que, pour chaque bouteille de bière, une quantité de pain équivalente à un sandwich et demi suffisait à remplacer 30% de l’orge nécessaire. Morvan a alors collaboré avec l’Atelier Groot Eiland, une organisation à but non lucratif dédiée à l’emploi et à l’éducation. Ensemble, ils sont allés à la recherche de restes de pain et autres invendus du rayon boulangerie des supermarchés. Ils ont transformé ce pain en farine, utilisable dans le processus de fabrication de la bière. En transformant 500 kilos de pain et en les associant à de la levure et du houblon d’Amérique ou d’Angleterre, il est possible de produire jusqu’à 4000 litres de bière. Dites bonjour à Babylone, cette bière ambrée avec une teneur en alcool de 7%.

L’initiative du BBP montre d’une manière intelligente comment les aliments peuvent être recyclés, mais ce n’est sans doute pas la première fois que le pain sert au brassage de la bière. Et nous savons que le contraire est également possible : faire du pain avec de la bière. Pensez simplement aux pains à base de bière brune ou aux pâtisseries à la Guinness. Brasser de la bière avec du pain est en fait une technique vieille de plusieurs siècles. Certains connaisseurs prétendent même que la bière était à l’origine un sous-produit provenant du processus de création du pain, et ce depuis déjà 10 000 ans. Par la fermentation involontaire des grains humides pendant la fabrication de la farine, un étrange liquide mousseux aurait vu le jour. Heureusement, les mecs ont trouvé ce « sous-produit » (blasphème !) plutôt pas mal et ont décidé d’en faire quelque chose.

Morvan combine cette méthode ancestrale avec des techniques de brassage plus contemporaines. Une combinaison qui devrait sans doute vous plaire. Cela dit, « tout le monde ne la trouvera sans doute pas à son goût », admet-il à Reuters.

L’un des plus grands défis pour ces brasseurs a été de trouver un moyen de traiter le pain sans obstruer les bouilloires de brassage. Mais une chose est sûre : le pain gaspillé sera toujours bien plus utile dans une brasserie, même si il fout tout le matériel en l’air, qu’au fond d’une poubelle.

Cet article a été initialement publié sur MUNCHIES NL

