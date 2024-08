C’est de nouveau l’heure des théories sur le dénouement de « Game of Thrones »

Dimanche dernier, lors des Golden Globes, une publicité a attiré l’attention : celle de la programmation du printemps 2019 de HBO. Prises en sandwich entre des extraits des nouvelles saisons de Barry et de Succession, 10 secondes d’extase : une seule phrase murmurée par Sansa Stark à Daenerys Targaryen.

« Winterfell est à vous, votre majesté », peut-on voir la matriarche du clan Stark affirmer à la reine des dragons.

Pour les plus férus fans d’entre nous, il n’en fallait pas plus pour que les roues du théoricien dans nos cerveaux se mettent à tourner. Après tout, HBO a été violemment protecteur des détails de cette huitième et dernière saison, ne laissant jusqu’à maintenant aucun détail fuiter. Les quelques indices de ce qui pourrait arriver, notamment rapportés par des gens disant avoir vu des plateaux de tournage, pourraient facilement être inexacts, vu que les producteurs ont admis avoir tourné de fausses scènes afin d’induire les fans en erreur.

https://www.youtube.com/watch?v=wQJs9V_3448

En tant que bête curieuse, on a un instinct qui prend le dessus lorsqu’on se trouve dans de telles situations où la confusion règne : laisser notre imagination prendre le dessus. Voici donc ce qu’on sait et ce qu’on espère qui arrivera lors de cette dernière saison de notre série préférée.

Cleganebowl

Les frères Clegane, Sandor et Gregor, se détestent depuis l’enfance. Lorsque Gregor a surpris son petit frère en train de s’amuser avec un de ses jouets, il a écrasé le visage de Sandor dans un brasier, le défigurant de manière permanente. Toutefois, Sandor (alias The Hound) n’a jamais vraiment eu la chance d’affronter son frère en duel. Le plus près que l’on est passé de voir un baston entre les Clegane remonte à la saison 1, lorsque Sandor se porte à la défense de Loras Tyrell, mais que leur dispute est vite interrompue par le roi Robert.

Depuis, les fans espèrent tous le moment baptisé « Cleganebowl », où les frères pourront enfin se battre pour notre plus grande joie. The Hound aura toutefois un adversaire de taille, depuis que Cersei a fait de Gregor (alias The Mountain) une sorte de zombie-machine à tuer, médicalement mort, mais tout de même en vie.

Après plusieurs saisons sans être dans la même ville, les frères se sont retrouvés lors du dernier épisode de la saison 7, lorsque le clan de Daenerys (accompagnée entre autres de Jon Snow et de Sandor) vient à la rencontre du clan Lannister pour l’informer de la menace commune qui les guette au nord du mur. Sandor s’approche lentement de son frère et lui laisse savoir que « ça ne se termine pas comme ça », laissant présager un Cleganebowl dans la saison 8.

Azor Ahai

Depuis bien avant le début de la série Game of Thrones, un débat fait rage dans la communauté des fans de l’univers d’ A Song of Ice and Fire. Il s’agit de l’identité de la personne qui saura remplir le rôle d’ Azor Ahai, personnage important du folklore dans la religion de R’hllor. Azor Ahai est une figure légendaire qui aurait forgé Lightbringer, une épée capable de défier la « noirceur », avant de la plonger dans le cœur de Nissa Nissa, sa femme dévouée et bien-aimée, qui a dû servir de martyr pour sauver les Hommes. La prophétie voulant qu’Azor Ahai revienne sous une autre forme est annoncée par plusieurs personnages, dont Mélisandre dans la série, qui croit d’abord que ce sera Stannis Baratheon, et plus tard Jon Snow, alors que Maester Aemon croit que c’est Dany.

La légende veut qu’Azor Ahai sera réincarné, et que Lightbringer sera de nouveau forgée et sera capable de tuer le Roi de la nuit et défaire l’armée des marcheurs blancs.

D’après Teki Latex, prolifique DJ et animateur de Tek of Thrones, « la prophétie d’Azor Ahai deviendra vraie, ce qui veut dire que Jon Snow devra peut-être plonger son épée de feu dans le cœur de la femme qu’il aime (probablement Daenerys) afin de créer Lightbringer et défier le Roi de la nuit ».

C’est la théorie au sujet d’Azor Ahai la plus populaire qui court, mais c’est aussi un peu ce à quoi s’attend tout le monde, ce qui laisse plusieurs penser que ça ne peut pas se passer aussi facilement. Et, comme le dit Teki, « j’espère qu’ils trouveront une twist, parce que ça serait plate de bâtir un personnage principal féminin aussi fort et cool pour simplement faire d’elle un accessoire au scénario (permettant à Jon d’être le “vrai” héros) lorsque les choses se corsent ».

Samwell Tarly est le narrateur

C’est assez prévisible, et plusieurs indices dispersés à travers les saisons semblent prouver la véracité de cette théorie. Chaque générique s’ouvre sur un genre de luminaire astrolabe, avant de plonger vers une carte tridimensionnelle des continents d’Essos et Westeros, en zoomant à travers ce qui semble être des clics de verres de lunettes qui se superposent.

Dans la saison 6, lorsque Sam arrive à la Citadelle et entre dans la grande bibliothèque pour la toute première fois, on peut voir une structure suspendue au plafond que l’on reconnaît comme étant l’astrolabe du générique d’ouverture. De plus, un des maesters utilise des lunettes spéciales qui cliquent pour voir de plus près, alors qu’ archmaester Ebrose explique à Sam que s’il souhaite écrire l’histoire, il lui faudra faire ses recherches.

Comment Sam réussirait-il à écrire le livre de Game of Thrones avec autant de précision alors qu’il n’a été témoin que d’une partie de tout ce qui s’est passé? Bran sera là pour lui fournir les moindres détails.

Arya fera office de Lady Stoneheart

Un des personnages les plus intéressants des livres de George R. R. Martin est celui de Lady Stoneheart, le cadavre mutilé de Catelyn Stark, ramené à la vie par Beric Dondarrion. Dans les livres, Lady Stoneheart traverse Westeros en vengeant la mort de son fils Robb, tué par les Frey et leurs alliés, lors du fameux « mariage rouge ».

Dans la série, Lady Stoneheart n’est pas présentée ou mentionnée, mais jusqu’à maintenant, c’est plutôt Arya qui semble prendre sur elle la tâche de tuer ceux qui ont trahi sa famille, dont les Frey présents au mariage.

La prophétie du Valonqar

Je ne vais pas dévoiler mes prédictions sur le vainqueur du jeu du trône de fer, mais je crois qu’on peut certainement s’attendre à la mort (annoncée depuis longtemps) d’un personnage essentiel : Cersei. Dans le premier épisode de la saison 5, on voit la future reine, alors qu’elle est enfant, accompagnée d’une amie, qui s’aventure dans la hutte de Maggy la Grenouille, une voyante et sorcière.

Lorsque Maggy conseille à Cersei et son amie de partir, la jeune Lannister ordonne à Maggie de lire leur avenir pour leur dire qui elles marieront. Maggy annonce la mort imminente de Melara, l’amie qui accompagne Cersei, et ajoute que Cersei deviendra reine en épousant le roi, qui aura 16 enfants alors qu’elle n’en aura que trois. Elle prédit aussi que la future reine sera remplacée par une reine plus jeune, plus belle, et mourra étranglée par le valonqar (ce qui signifie « petit frère » en haut valyrien).

Melara meurt en effet peu après leur rencontre avec Maggy, et, des années plus tard, le roi Robert a effectivement eu 16 enfants (tous des bâtards) alors que Cersei en a eu trois, avec son frère jumeau, Jaime.

Il reste donc la prophétie du Valonqar à se réaliser. Si jusqu’à maintenant, Cersei semble croire que ce sera Tyrion, étant donné la relation tendue que les deux entretiennent, plusieurs avancent l’hypothèse voulant que ce soit en fait Jaime, son frère et (ancien?) amant qui la tuera, lorsqu’il réalisera qu’elle serait prête à tout détruire si cela pouvait assurer sa propre survie. Jaime étant sorti du ventre de leur défunte mère après Cersei, il peut être vu comme le « petit frère », même s’ils sont jumeaux. Cette théorie est entre autres étayée par les dernières scènes du dernier épisode de la saison 7, où l’on voit Jaime retirer l’armure et les couleurs des Lannister et quitter le château, apparemment pour aller porter assistance à Jon et Dany dans le Nord.

