Cette jeune Belge photographie ses rêves les plus étranges

Que vous vous en souveniez ou non, nous rêvons tous. Le pire, ce sont les rêves dont vous n’arrivez pas vraiment à vous rappeler, mais qui vous laissent avec un sentiment bizarre quand vous vous réveillez. Vous n’avez aucune idée de ce que vous avez vécu, mais le sentiment qui en découle semble réel. L’interprétation des rêves la plus célèbre est d’ailleurs celle du psychanalyste Sigmund Freud, qui explique qu’en rêvant, on traite des événements importants qui se sont passés dans nos vies.

La photographe Jolien De Buyser (21 ans) se souvient de ses rêves, les écrit dans ses cahiers et cherche après leur signification. De cette manière, elle découvre aussi de quels événements elle traite. Dans sa série photo réalisée pour sa thèse à la Narafi Hogeschool Brussels, elle a recréé 18 de ces rêves. On a discuté avec elle de leurs significations et du traitement par lequel elle est passée.

Videos by VICE

VICE : Salut Jolien, pourquoi as-tu pensé à utiliser tes rêves pour ton projet de fin d’année ?

Jolien : J’écris ou je dessine mes rêves depuis que j’ai sept ans. C’est devenu une habitude. En rhéto, j’ai dit à tout le monde que je voulais faire quelque chose avec toutes ces histoires, et j’ai finalement réussi.

Tu as donc recueilli beaucoup de rêves. Comment as-tu décidé avec lesquels tu allais travailler ?

Je me suis limitée aux deux dernières années. Ça faisait nonante rêves. Pour quarante d’entre eux, je pouvais clairement voir que je pouvais en faire quelque chose, mais j’en ai sélectionné 18. En principe, il existe aussi 18 significations différentes pour les rêves. J’ai donc fait pareil avec mes photos. Les autres rêves étaient trop surréalistes. Je n’ai rien photoshopé et j’ai tout pris en argentique. Aucune photo n’a été recadrée. Les images sont aussi pures que possible.

Comment es-tu partie à la recherche de la signification de tes rêves ?

Il m’est arrivé de rencontrer les bonnes personnes. Mon voisin d’à côté est très spirituel et connaît pas mal de choses à propos des rêves. Au début, j’étais sceptique, mais au bout d’un moment, j’ai compris que ses interprétations étaient correctes. En plus, je consulte également cinq sites Web pour trouver le symbolisme derrière certains trucs. Si différentes sources me donnent la même signification, alors je tiens ça pour vrai. Et à chaque fois, elles ont correspondu à ma situation. J’ai toujours trouvé bizarre que tant de gens rêvent des mêmes sujets spécifiques.

Peux-tu me donner un exemple d’interprétation de rêve qui montre que tu étais en train de traiter un évènement de ta vie réelle dans ton inconscient ?

Cette photo avec cette fille et toutes ces tranches de fromage sur son visage, par exemple. Dans mon rêve, ma grand-mère a appliqué sur mon visage un fromage dégoûtant et coulant que j’ai par la suite mangé. J’ai découvert que le fromage symbolisait les relations et que le fromage mou signifiait une mauvaise relation. Donc, une mauvaise relation entre ma grand-mère et moi.

C’était intense de revivre certains de ces rêves ?

La photo avec la veste noire sur la plage était la plus intense à réaliser. Dans ce rêve, je voyais seulement des vestes qui flottaient sur une plage. Les manteaux provenaient de personnes que j’ai perdues. C’était pendant la période où mon grand-père s’est noyé en Irlande alors qu’il pêchait. La veste sur la photo est la sienne, qu’ils ont retrouvée. Pour faire tenir la veste il n’y a qu’un bâton, mais comme tu peux le voir, elle est raide de sel. Ça a été difficile pour moi car la photo a été prise à l’endroit où ça s’est passé. Sa vie, son pays, sa plage, son manteau.

Sur ton Instagram, tu as une photo d’une fille portant toutes sortes de pansements sur le visage avec une légende politique. Ce rêve était-il aussi teinté politiquement ?

Le rêve dont elle provient était totalement différent. J’avais rêvé d’un garçon noir dans sa cuisine, qui se versait du lait dessus parce qu’il voulait être blanc. Quand je me suis réveillée, j’ai immédiatement pensé à une conversation que j’avais eu avec une amie. Elle m’avait demandé : « Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de pansements noirs ? Pourquoi sont-ils toujours beiges ? » J’ai vite fait le lien et je l’ai contactée pour prendre cette photo. Ça n’aurait pas fonctionné avec du lait, ça ne donne pas bien en photo, du coup j’ai utilisé son récit avec les pansements. En fin de compte, l’idée reste la même. Puis, c’est aussi une revendication à propos du fait qu’il n’existe pas de sparadraps plus foncés.

Quel genre de sentiment veux-tu susciter chez le spectateur ?

Je laisse ça aux personnes elles-mêmes. Les photos sont faites par et pour moi. J’aime entendre comment les autres l’interprètent. Jusqu’à présent, j’ai souvent entendu dire que les gens sentaient qu’il se passait un truc étrange sur les images.

Tu as encore énormément de rêves. Tu comptes en faire quelque chose ?

Pour le moment, je les dessine. Je ne suis pas sûre de pouvoir en faire quoi que ce soit, mais j’y pense. Ça me semble aussi intéressant d’interpréter les rêves des autres. Je viens d’obtenir mon diplôme et je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire. Mais quoi qu’il en soit, même si je me retrouve en biologie, je veux arriver à dire quelque chose sans être complètement présente.

Vous pouvez admirer plus du travail de Jolien sur son Instagram.

Découvrez d’autres photographes belges mis à l’honneur sur VICE en cliquant ici. Vous êtes vous-même un photographe de talent avec une série percutante ? Envoyez-nous un mail à beinfo@vice.com