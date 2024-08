Cette semaine, on écoute : Sophia Bel, The Fitness & Pony, et The Front Bottoms

Ça brasse beaucoup ces temps-ci sur la scène musicale québécoise, comme si le printemps qui arrive faisait dégeler des singles qui surgissent çà et là, un après l’autre. Cette semaine, on a, entre autres, de la nouvelle musique qui nous vient de la chanteuse et ex-participante de La Voix, Sophia Bel, un déchirant morceau de club de Fitness & Pony et une reprise de Kevin Devine, faite par The Front Bottoms. De tous les styles pour former une belle playlist qui égayera votre week-end.

Fill Me Up Anthem, de Gus Dapperton

Cheveux teints en rose, pantalons troués et t-shirts trop grands : Gus Dapperton s’est manifestement défait de son image preppy de crooner new-age brooklynois.





Si les deux premiers singles sont une indication de ce à quoi on peut s’attendre pour l’album, il est certain que Gus Dapperton solidifiera sa réputation et prendra la tête du mouvement néo-R’n’B.

Positif, de Fouki

Le petit gars du Plateau Est est de retour en force avec un autre single pour promouvoir son prochain album, Zay Zay.





I’m Leaving, de Fitness & Pony

Il n’y a rien de plus beau que de voir deux légendes d’une même scène collaborer. C’est exactement ce qui est arrivé ici, lorsque Pony, figure emblématique de la vie nocturne montréalaise, et le DJ et producteur reconnu The Fitness (aussi connu sous le nom de Ponsolo) se sont alliés pour créer The Fitness & Pony.

Le duo réussit ici quelque chose d’admirable, en combinant sensualité, introspection et house à haute énergie. Un EP aussi parfait pour le club que pour les peines d’amour.

Just Stay, de The Front Bottoms

Pour sa compilation Matter of Time, Kevin Devine a repris plusieurs de ses propres chansons et les a modifiées et adaptées. À la fin de la réédition de son succès phare Cotton Crush, il chante qu’il se souviendra « de cet été comme l’été où [il prenait] des stéroïdes », hommage à la chanson The Beers, du groupe new-jersiais The Front Bottoms.

Time, de Sophia Bel

Le grand public québécois connaît surtout Sophie Bel grâce à son passage à la populaire émission La Voix, il y a quelques années. Capable de prouesses vocales impressionnantes, elle met aujourd’hui sa voix et sa formation jazz à profit pour créer de magnifiques chansons où se mêlent parfaitement pop et downtempo électronique.

Avec une prestation à la prochaine édition du festival Santa Teresa et un EP entièrement produit par CRi qui devrait paraître ce printemps, on peut s’attendre à entendre le nom de Sophia Bel à l’avenir.

