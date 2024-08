Comment baiser sous la douche sans glisser

Eau chaude, vapeur, corps nus dans un espace restreint : le sexe sous la douche peut être très excitant. Mais la pratique est souvent un peu compliquée et peut très mal tourner. Pour éviter les déceptions, des actrices et des réalisatrices de films porno nous filent quelques conseils.

Prenez des précautions

Jiz Lee est une actrice porno américaine et la directrice marketing de la société de films pour adultes Pink & White Productions. Selon elle, « les tapis antidérapants sont parfaits » pour rendre le sexe sous la douche moins glissant. Ces tapis en caoutchouc sont bon marché, accessibles et non intrusifs. Leur rembourrage peut également soulager vos genoux si vous pratiquez le sexe oral, la porcelaine n’étant pas la plus clémente des surfaces.

Contrairement aux idées reçues, le sexe sous la douche ne se pratique pas nécessairement debout. Selon Lee, il est plus facile de se détendre – et donc, de jouir – en étant assis, par exemple sur un banc de douche ou de bain. « Les bancs et les tabourets peuvent également servir à soutenir une jambe ou à s’appuyer si on est penché », ajoute-t-elle.

L’actrice et réalisatrice porno Madison Young pense elle aussi qu’il est plus facile de stimuler le point G en étant assis ou penché. Déjà parce que c’est une position plus facile à maintenir que debout, et que « la douche peut être un espace de détente où vous pouvez tout laisser couler sans avoir à vous soucier du nettoyage. »

Bien sûr, Lee déconseille de se tenir à la tringle à rideau. Et si votre douche ou votre baignoire est équipée d’une barre d’appui, assurez-vous qu’elle est bien fixée. Après tout, ces outils ne sont pas conçus pour supporter tout le poids de votre corps.

Si vous changez de position, assurez-vous que la nouvelle est sûre et stable, non seulement pour éviter de vous blesser, mais aussi parce que le sexe sera plus agréable si vous n’avez pas à craindre de glisser à tout moment.

Utilisez le pommeau de douche à votre avantage

Si la pression de l’eau le permet, vous pouvez stimuler différentes parties du corps avec le jet. C’est encore plus excitant lorsque vous jouez avec la température, mais attention, tout le monde n’aime pas les douches froides. Essayez de tâter le terrain si vous ne voulez pas finir seul sous cette douche. Vous pouvez également presser la poitrine, le dos ou les fesses de votre partenaire contre les carreaux froids du mur.

Rappelez-vous que le savon et l’eau ne sont pas des lubrifiants

L’eau peut sembler glissante sur la peau ou sur le sol, mais elle a en fait tendance à produire une friction désagréable au niveau des parties génitales. Pire encore, l’eau peut empêcher la lubrification naturelle produite par votre corps et rendre la pénétration potentiellement douloureuse.

Le lubrifiant ne peut pas non plus être remplacé par du savon, du shampoing, du gel douche ou tout autre produit d’hygiène corporelle que vous avez sous la main. S’il est sexy de se savonner mutuellement, il ne faut pas s’aventurer près des orifices, en particulier le vagin. L’acidité des savons perturbe la flore vaginale et constitue la meilleure base pour les infections, les démangeaisons et autres désagréments. De plus, les gels douche peuvent endommager les préservatifs.

Lee recommande d’utiliser un lubrifiant à base de silicone sous la douche car il est imperméable. Mais un lubrifiant à base d’eau fera très bien l’affaire.

Faites l’impasse sur la pénétration

Selon Young, la douche est idéale pour la masturbation, le sexe oral, ou simplement pour faire monter l’excitation. Vous pouvez également investir dans un vibromasseur étanche, comme le LELO Smart Wand ou le I Rub My Duckie.

La petite séance sous la douche peut aussi être une simple introduction à ce qui vient après. « Le meilleur reste à venir, comme dit Lee. Surtout si vous avez du mal à jouir debout ou dans des positions accroupies bizarres. » Le but est de s’amuser, pas de se débattre inutilement.

