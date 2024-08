Comment j’ai arrêté d’être un incel et appris à m’aimer

Les célibataires involontaires ne vous parleront peut-être jamais de leur période incel. Mais tous les incels ne restent pas silencieux pour toujours.

Le subreddit r/IncelExit est une nouvelle communauté conçue pour les incels qui prennent activement l’initiative de quitter les forums incels, laissant derrière eux une mentalité souvent caractérisée par l’apitoiement sur son propre sort, la haine de soi et la misogynie. C’est un lieu où les incels peuvent aller s’ils veulent poser des questions sans être jugé. De nombreux incels l’utilisent parce qu’ils recherchent des gens capables de les aider à changer de perspective, ou peut-être parce qu’ils veulent lire des messages plus positifs que le pessimisme ambiant qui règne sur ces forums.

Ben, le créateur d’Incel Exit, se rendait autrefois sur un autre subreddit appelé r/IncelTears, où l’on se moquait des incels. « J’allais sur le sub pour l’humour mais j’ai commencé à y croiser des gens qui prônaient littéralement le harcèlement d’incels. Ça ne m’allait pas. Après avoir réalisé que tout ce que je faisais aussi était de harceler, j’ai décidé de lancer Incel Exit », dit-il. « C’est un endroit où les gens qui veulent essayer de quitter la communauté incel peuvent avoir des discussions sans craindre de harcèlement ».

Ils sont nombreux à dire qu’Incel Exit les a aidés à changer leur vision du monde, mais quitter la communauté incel et changer complètement sa conception de la vie peut s’avérer rude. Cela dépend souvent plus de ce qu’il se passe simplement en ligne.

Voici quelques témoignages de personnes qui ont réussi à retrouver le bon chemin.

Kevin, 32 ans

« Reddit a un côté réconfortant. J’étais un nerd, je n’étais jamais allé à une fête avant ma dernière année de lycée et n’avais jamais couché avec quelqu’un avant ma première année d’université, donc j’apprenais tout ça en position de marginal social.

La pilule bleue est faite pour se moquer de la pilule rouge et, au début, je publiais des trucs sur les forums pilule bleue et me moquais de ce que disaient les incels. Un jour, quelqu’un m’a demandé : ‘Comment tu peux être devenu incel alors que tu te moquais de toutes ces conneries ?’. J’ai dit : ‘Les choses changent’. Sacré voyage.

Il y avait une fille, 32 ans, qui vivait avec sa mère et son beau-père, avait zéro ami, était une future femme à chats et j’étais à fond sur elle, mais elle m’a mis un gros râteau. J’ai réessayé 18 mois plus tard et elle m’a mis un deuxième râteau. Au lieu de me dire que ce n’était pas la bonne personne pour moi, ça m’a mis mal. Je buvais tout le temps, je n’avais plus de goût pour rien. Pendant très longtemps, j’allais juste sur Reddit pour dire des crasses et m’apitoyer sur mon sort.

Sur les forums, (…) il y a une forme de validation. Ce n’est pas un endroit fait pour la pensée critique, c’est du bourrage de crâne où les gens confirment les peurs des autres.

Je me pointais principalement dans d’autres posts qui me faisaient penser à ma propre situation et je disais des trucs comme : ‘Ouais c’est une salope, ouais elle veut [un] Chad’. Je voyais d’autres gens partir en vrille et voulais les encourager parce que je me sentais aussi comme une merde. Je pense que je vidais une bonne partie de mon sac en ligne parce que je ne me sentais pas assez à l’aise pour parler de ces choses-là à des gens dans la vraie vie, c’est trop embarrassant, putain.

Ensuite, j’ai eu un nouveau boulot dans l’enseignement et ça m’a aidé à commencer à revoir les femmes comme des êtres humains. Les femmes de mon boulot étaient si sympas avec moi que je ne pouvais pas continuer à être ce personnage en ligne. J’avais l’impression d’être un connard quand j’allais sur Internet pour poster des conneries, c’était comme avoir une double vie. Il fallait vraiment que je chill.

Sur les forums, on ressent bien une impression de communauté et un sentiment bizarre de puissance. Il y a une forme de validation. Ce n’est pas un endroit fait pour la pensée critique, c’est du bourrage de crâne où les gens confirment les peurs des autres. Les incels pensent souvent que le physique fait tout, mais j’ai vu au cours de ma propre vie que ce n’était pas le cas. En général, ces mecs ne sont pas aussi moches qu’ils le pensent, et s’ils avaient une bonne relation avec une vraie femme, ils seraient surpris de ce qu’elle serait prête à faire pour eux. J’ai eu une relation récemment et un incel aurait dit qu’on n’était pas de la même race ou de la même taille, qu’on n’était pas des ‘looksmatches’, mais les relations sont beaucoup plus complexes que ça ».

Jake, 19 ans

« J’ai couché autant avec des hommes qu’avec des femmes, donc rien que pour ça, je ne me considérerais plus comme incel, mais j’ai l’impression que c’est plus un état d’esprit que d’être vraiment vierge. J’allais sur des forums incels surtout autour de 2016. J’y passais des heures, c’était addictif. Ça a complètement affecté ma manière de penser et rendu ma vision du monde plus toxique, mais parce qu’on se sent mieux quand on voit d’autres gens avec les mêmes souffrances, j’y retournais tout le temps.

Je ne sais plus ce qui m’a fait accrocher. Je crois que ça a commencé quand je faisais des recherches sur le soutien à l’anxiété sociale et, au fur et à mesure, je suis tombé sur eux. Mais parler régulièrement avec des femmes a joué un rôle essentiel dans mon départ [de ces forums], tout comme le fait d’avoir des amies. Mon attitude a évolué avec le temps. Tout ce truc de la pilule rouge me dégoûte vraiment de la communauté [incel], puisque c’est vraiment sans espoir et qu’il n’y a pas vraiment de moyen de s’en sortir en argumentant. J’ai l’impression que les stéréotypes sexistes m’ont empêché d’avancer pendant longtemps, et que les incels les renforcent vraiment.

J’ai réalisé que la sexualité n’a rien de binaire (…) beaucoup d’incels ont peut-être un genre d’homosexualité refoulée qu’ils ne savent pas gérer.

Quand j’ai couché avec quelqu’un pour la première fois, je me suis rendu compte que rien n’avait changé. La majeure partie de ma vie, j’avais l’impression que le sexe était un truc magique, mais ça ne l’est vraiment pas. Maintenant que j’ai couché avec plusieurs personnes, je sais que si on n’est pas compatibles sexuellement, ça peut en fait être très désagréable. Le sexe, c’est pas si important, mais beaucoup de gens, moi compris, ont vraiment besoin de contact physique intime comme faire des câlins, se tenir la main ou se blottir l’un contre l’autre. Beaucoup d’hommes n’ont pas accès à ça en dehors des relations amoureuses et le sentiment de privation de contact peut faire beaucoup de dégâts niveau santé mentale.

En grandissant, on pouvait être qualifié de gay rien pour avoir enlacé un ami, donc j’ai plus ou moins appris à ne pas me tenir trop proche des hommes. Ne pas comprendre ma sexualité a produit en moi beaucoup de peur et d’insécurité. Avant, j’avais peur que le fait d’admettre que je trouvais des hommes sexys signifiait que je n’avais pas le droit de sortir avec des femmes.

Quand j’ai commencé à mieux comprendre les choses, j’ai réalisé que la sexualité n’a rien de binaire. Je pense que beaucoup d’incels ont peut-être un genre d’homosexualité refoulée qu’ils ne savent pas gérer. J’ai remarqué que certaines communautés d’incels peuvent aussi être assez homophobes, ce qui alimente la haine de soi et le déni qu’ils ont intériorisés. »

Alex, 18 ans

« On était en avril ou en mai pendant la pandémie quand j’ai commencé à aller sur Reddit de plus en plus. J’ai entendu parler des incels pour la première fois sur Reddit, quand une personne qui donnait de mauvais conseils amoureux a été traitée d’incel. J’ai regardé ce que ce mot voulait dire et j’ai trouvé des gens qui étaient un peu comme moi. Alors j’ai fait des recherches sur tout le vocabulaire et j’ai commencé à poster.

[Les incels sur Reddit] ne trouvaient personne avec qui coucher et j’étais totalement convaincu que je ne pouvais trouver personne. C’était sympa de rencontrer des gens qui se sentaient comme moi. J’aime vraiment mes amis mais je trouvais qu’eux pouvaient trouver quelqu’un facilement, donc c’était pas quelque chose dont je pouvais discuter avec eux. J’avais l’impression d’avoir besoin des incels. J’ai commencé à poster sur la frustration que j’avais avec les femmes et comment je me sentais triste et seul.

Je me suis ensuite rendu compte que je n’allais peut-être pas dans la bonne direction et j’ai voulu arrêter. Mais je retournais sans cesse sur les forums.

La fixation sur l’aspect physique des gens faisait du bien parce qu’on se dit que ça ne sert à rien de s’en inquiéter – ça donne une explication pour la situation dans laquelle on se trouve : pas besoin d’être mal dans sa peau parce qu’on n’arrive pas à comprendre son potentiel ; on n’a juste pas de potentiel.

J’ai partagé certaines des idées que j’avais vues sur les forums avec mes amis et ils ne les ont pas aimées. Je me suis ensuite rendu compte que je n’allais peut-être pas dans la bonne direction et j’ai voulu arrêter. Mais je retournais sans cesse sur les forums. J’y retournais quand je me sentais mal. Je faisais ça en secret.

Parfois, je me demandais qui avait tort : mes amis ou des personnes lambdas sur Internet ? Le choix était facile. Je n’allais pas quitter mes amis de la vraie vie. Quand j’ai décidé ça, j’ai quitté certains subs incels et rejoint le sub Incel Exit, et j’ai commencé à poser des questions là-bas à la place. J’en avais entendu parler parce que des incels disaient à quel point ce sub était merdique, mais finalement ça m’a aidé et j’y ai trouvé plus d’aide que sur les subs incels. J’avais vraiment besoin d’énergie positive à cette époque. Ça m’a fait du bien.

Sans Incel Exit, j’y serais resté plus longtemps, mais je pense que j’en serais sorti au bout d’un moment. Je ne pense plus que j’ai zéro potentiel. J’ai de l’espoir aujourd’hui ».

*certains noms ont été modifiés

