Comment regarder tous les films des festivals 2020 gratuitement

Nous avons déjà beaucoup parlé des conséquences du coronavirus sur les festivals de musique avec les annulations de Coachella, de l’anniversaire des cinquante ans de Glastonbury, et à peu près tous les évènements où l’on avait hâte de se rendre cet été. Il y a maintenant une nouvelle vague d’annulations qui s’annonce et qui va surement vous briser le coeur : les festivals de cinéma seront annulés ou décalés pour le restant de 2020.

Si la majorité des festivals de cinéma sont souvent des évènements pour critiques hautains et stars se pavanant pour voir, avant tout le monde, les films qui feront le buzz aux Oscars, l’excitation qui en découle est indéniable. Sans Sundance, nous n’aurions peut-être jamais eu envie de voir Call Me By Your Name. Sans Cannes, Parasite aurait eu sans doute du mal à devenir le premier film coréen a recevoir l’Oscar du meilleur film.

Dans un contexte où Cannes a officiellement décalé sa date et où l’avenir de Venise, Toronto, Tribeca et Londres reste à être déterminer, cela nous fera du bien d’entendre au moins une bonne nouvelle. Cela tombe bien, YouTube et le Tribeca Film Festival s’unissent pour mettre en place un nouvelle alternative digitale. Ils espèrent ainsi pouvoir nous faire profiter de l’esprit du cinéma qui nous manquerait sinon en 2020.

Ce nouveau festival en ligne intitulé We Are One rassemblerait des longs métrages, documentaires, courts métrages et autres discussions de bon nombre de festivals comme Tribeca, Cannes, Venise, Toronto, Sundance, Berlin, New York, San Sebastian, Karlovy Vary, Londres et Locarno. Tout cela gratuitement sur YouTube pendant dix jours. Ces films ne proviendront a priori pas des compétitions officielles, cela pour donner des plus petits films une chance d’avoir accès à un public encore plus large qu’une projection pleine de paillettes à Cannes.

Il y aura un mélange de nouveaux et anciens titres dans cette programmation qui sera annoncée officiellement le 29 mai. Qu’allons nous avoir ? Et bien, malgré les rumeurs que The French Dispatch aurait du être montré au Festival de Cannes maintenant annulé (ne retenons pas notre souffle), nous aurons néanmoins beaucoup de choses excitantes à découvrir, avant que ces films ne soient montrés dans des cinémas plus tard cette année ou en 2021.

Cet article a été initialement publié par i-D UK.