Savoir s’il y a une tension sexuelle ou si vous vous faites juste des films

Il est tentant de penser qu’une tension sexuelle est toujours réciproque. Si vous avez un faible pour quelqu’un, cette personne doit aussi vous kiffer un peu, non ?

Pour qu’il y ait tension sexuelle, il faut que les deux (ou toutes les) parties concernées ressentent la même chose, explique à VICE Catherine Drysdale, coach en sexualité et en relations amoureuses et animatrice du podcast Your Pleasure Path. En physique, la tension est une force transmise entre deux extrémités opposées d’une corde, d’une ficelle ou d’un objet similaire. Dans cette logique, la tension sexuelle devrait être mutuelle, car elle doit venir des deux côtés.

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.

« On parle d’attirance sexuelle lorsqu’une personne ressent une excitation sexuelle pour l’autre, mais que ce sentiment n’est pas partagé », explique Drysdale.

Reprenons : ce que vous pensez être une tension sexuelle (qui est mutuelle par définition) pourrait ne rien être de plus qu’une attirance sexuelle (qui peut être à sens unique) – et si vous agissez sur cette attirance en pensant qu’il s’agit de tension, vous pourriez vous retrouver dans des situations délicates.

« Quand on considère que la tension sexuelle est toujours mutuelle, on risque de se mettre dans des situations compromettantes », explique Jenna Switzer, sexologue holistique. « Si vous croyez à cela, vous allez tenter de répondre à cette tension sexuelle et vous risquez de vous mettre dans des situations qui ne sont pas acceptables ou sûres. »

Par exemple, un cadre qui confond attirance et tension sexuelle pourrait faire des avances à une nouvelle recrue ; une fan pourrait suivre un membre de son groupe favori après avoir croisé son regard lors d’un concert, et se retrouver seule à une énorme after-party ; vous pourriez faire des avances non désirées à un ami de longue date et rendre la situation gênante pour tout votre groupe de potes.

« En partant du principe que la tension sexuelle est toujours réciproque, vous décidez des sentiments et des intentions de l’autre », explique Kyle Dean Freeman, un coach en sexualité.

Ça ne veut pas dire qu’il faut avoir honte d’être attiré par quelqu’un si ce n’est pas mutuel.

« Quand on se libère de l’idée que le monde, les gens ou notre partenaire sont tenus de nous satisfaire d’une manière ou d’une autre, on se donne la possibilité, à nous-mêmes et aux autres, de profiter de l’expérience de la vie », affirme Yuval Mann, coach érotique. « Dans notre exemple, cela signifie profiter des fluctuations de nos désirs sexuels sans attendre qu’ils se concrétisent. »

Vous n’avez même pas besoin d’agir sur ce sentiment d’attirance. Vous pouvez simplement en profiter.

« Ressentir cette tension sexuelle pour une personne qui vous attire, avant d’être physiquement intime avec elle… c’est hyper excitant », confie Switzer. « Il y a si peu de moments dans la vie où l’on peut ressentir cette sensation d’excitation intense. »

Freeman ajoute que la tension sexuelle peut parfois aussi être le signe que deux personnes partagent les mêmes intérêts. Autrement dit, l’énergie peut être sexuelle, mais la façon dont vous l’exploitez ne le sera pas forcément.

Switzer explique que dans les philosophies taoïstes et tantriques, l’énergie sexuelle est considérée comme une énergie créative, « donc lorsque vous ressentez une tension ou une attirance sexuelle pour quelqu’un, cela peut souvent être converti en une énergie créative que vous co-créez avec cette personne ».

En d’autres termes, vous pouvez répondre à la tension sexuelle sans avoir recours à l’acte physique et intime qu’est le sexe. Vous pouvez investir cette énergie dans des activités comme la danse, la musique ou l’art.

Mais si vous avez justement envie de coucher avec cette personne ? Comment savoir si ce que vous ressentez est une tension sexuelle et non une attraction sexuelle à sens unique ?

Avant toute chose, il est bon de profiter de l’expérience pour faire le point. Le coach en sexualité Drysdale conseille de se demander, par exemple, ce que vous voulez retirer de cette expérience : s’agit-il d’une attirance purement sexuelle ou d’amour ? Est-ce que vous voulez obtenir cette chose de cette personne en particulier ou est-ce que cela pourrait être quelqu’un d’autre ?

« Faire ce bilan vous permet de mieux comprendre ce que cache cette attirance sexuelle. Ainsi, lorsque vous prenez l’initiative et demandez le consentement de l’autre personne, vous savez exactement ce que vous voulez », affirme Drysdale.

Il faut également réfléchir à ce qui pourrait se passer si vous franchissez le pas. Quels sont les risques ? Est-ce que vous pourriez vous mettre un ami commun à dos ? Pourrait-il y avoir des retombées négatives entre vous et l’autre personne ? Demandez-vous si vous êtes prêt, tout comme l’autre personne, à prendre des risques.

Une fois cette étape franchie, la façon la plus évidente de répondre à la tension sexuelle est de se demander si elle est vraiment là.

« Même si vous croyez qu’il s’agit bien d’une tension sexuelle, et que vous pensez que le sentiment est partagé, il est important de demander le consentement verbal de l’autre avant d’entreprendre quoi que ce soit avec cette personne », précise Drysdale. Cela peut être aussi simple que de dire : Je suis très attiré par toi et j’aimerais t’embrasser si tu es d’accord.

Freeman affirme que le consentement est « très sexy » pour de nombreuses personnes et cela réduit la part d’incertitude dans les interactions, tout en évitant qui que ce soit ne soit blessé.

Il ajoute qu’il y a d’autres moyens pour estimer l’intérêt de l’autre. Par exemple, en établissant un contact visuel intense, en se rapprochant pendant la conversation, en se mordant les doigts ou les lèvres, ou en se caressant une partie sensuelle du corps (comme le cou). L’autre personne peut également donner des indices verbaux, comme des rires subtils, des compliments sur votre corps ou des plaisanteries.

« Cependant, certaines personnes peuvent simplement être du genre à aimer flirter. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elles sont attirées par vous », prévient Freeman.

Tout se résume à la conscience de soi et de l’autre.

« Plus on est conscient et dans le moment présent, plus on entraîne son corps et son esprit à percevoir des détails subtils comme l’énergie de l’autre, son humeur, [et] son langage corporel, qui peuvent tous vous signaler si, quand et comment cette personne vous désire », affirme Mann. « Détendez-vous, prenez une inspiration profonde et lente, regardez la personne dans les yeux, laissez tomber les plans ou les objectifs que vous pourriez avoir, et laissez la magie du moment se manifester naturellement. »

Mais gardez à l’esprit que le fait de partager vos intentions clairement n’oblige personne à les réciproquer.

« Ce qu’il y a de plus sexy au monde, c’est de désirer une personne sans avoir besoin d’elle. Autrement dit, exprimer votre désir ouvertement, librement et clairement tout en étant totalement à l’aise avec l’idée que ce désir ne se concrétise pas », ajoute Mann.

