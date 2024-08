Conor McGregor s’entraîne et nous le montre bien

Personne ne l’ignore : Conor McGregor affrontera Floyd Mayweather, dans un combat aux allures d’énorme opération marketing et financière. Ça se passera à Las Vegas, la ville du cash, le 26 août. D’un côté le boss de l’UFC, la plus grande organisation de MMA, et de l’autre un boxeur invaincu, aimant plus que tout le pognon, aujourd’hui à la retraite.

Les hostilités ont débuté lors des premières conférences de presse, à base de trash-talking, de torse bombé et, depuis, il ne se passe pas un jour sans qu’une photo où une déclaration de l’un ou de l’autre ne soient publiées dans les médias. On vous rassure, c’est le cas pour nous, le grand cirque qui enveloppe ce combat ne nous épargne pas. Certes on déplore que ça soit avant tout du business, mais on évite de désigner un vainqueur à l’avance, tant les deux combattants nous exaspèrent. On est presque pressé d’être au 27 août.

Mais loin des caméras et des micros, il apparaît évident que les deux héros de cette saga se préparent et on pense plus particulièrement à Conor McGregor qui n’est pas un spécialiste de la boxe anglaise. Pour rassurer ses fans, et surtout de potentiels sponsors, le combattant irlandais publie des photos de lui en train de s’exercer aux subtilités d’une discipline qu’il ne maîtrise pas ou peu. Histoire, semble-t-il de fermer des bouches un peu trop bavardes.

Conor s’entraîne donc dur à Las Vegas, avec le boxeur pro américain Paul Malignaggi, champion du monde IBF des super-légers en 2007 et 2008 notamment. Et à chaque image, sa petite punchline.

L’impatience nous guette, tant on a envie de voir l’un des deux terrassé et repartir la queue entre les jambes.