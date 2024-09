Le croque-madame

Portions: 1

Préparation: 20 minutes

Total: 20 minutes

Ingrédients

Pour la sauce béchamel :

Une tasse et demie de lait

3-4 gros morceaux de beurre

2 cuillères à soupe de farine

Un peu de noix de muscade (fraichement râpée ou en poudre)

Du sel, pour l’assaisonnement

Pour le sandwich :

2 tranches de pain de campagne

1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

2-3 tranches de gruyère

3-4 tranches de jambon

½ tasse de gruyère râpé

1 œuf

Instructions

1. Commencez par préparer votre sauce béchamel. Réchauffez le lait dans une casserole et dans une autre casserole faites fondre un gros morceau de beurre. Dès que le lait est chaud et que le beurre est fondu, ajoutez la farine au beurre et remuez pendant une ou deux minutes. Ajoutez progressivement le lait à la farine et au beurre, tout en continuant de remuer, jusqu’à ce que la totalité du lait soit versée et que la sauce soit onctueuse et sans grumeaux. Portez à ébullition et laissez mijoter pendant quelques minutes. Assaisonnez avec un peu de sel et une pincée de noix de muscade, puis laissez refroidir pendant quelques minutes. Laissez ensuite la béchamel de côté.

2. Étalez une fine couche de moutarde de Dijon sur chaque tranche de pain, côté intérieur, puis ajoutez les tranches de gruyère et le jambon par-dessus (toujours sur le même côté). Faites fondre un peu de beurre sur votre plaque chauffante ou dans votre poêle à feu moyen et faites griller le sandwich (que vous aurez préalablement assemblé) jusqu’à ce que le fromage soit fondu et que le pain devienne bien doré et croustillant sur chaque côté. Étalez de la béchamel sur le dessus de votre sandwich et recouvrez-la complètement de fromage râpé (le fromage doit recouvrir même les bords du sandwich). Passez-le sour le grill de votre four jusqu’à ce que le fromage soit fondu et bien croustillant, mais attention à ne pas le faire pas cramer !

3. En attendant, faites chauffer ½ cuillère à soupe de beurre dans une petite poêle à feu moyen. Cassez l’œuf délicatement dans la poêle, en faisant bien attention à ne pas briser le jaune. Faites cuire jusqu’à ce que le blanc soit prêt et ne ressemble plus à quelque chose de super-visqueux dégueulasse. Saupoudrez de sel et disposez-le sur le dessus du sandwich. Et voilà, bon appétit !

