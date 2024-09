Dans la peau d’Henry le clown

Dans ce nouvel article de la série « La Vie des autres », nous avons donné deux appareils jetables à Henry, un magicien et clown qui gère également « Abracadabra », une boutique de magie à New York. En tant qu’animateur professionnel à la longue expérience, Henry sait très bien attirer l’attention du public avec ses gags et ses tours de magie.

Pour cette série, Henry a photographié deux fêtes d’anniversaire – il jouait le clown dans la première et le magicien dans la seconde. Il a également capturé sa « chambre pour animaux de compagnie » dans laquelle il laisse ses bêtes jouer et se balader librement. Alors qu’il travaillait dans son magasin, il a aussi rencontré l’homme-rat, un comédien de Times Square. Il nous a enfin expliqué ce qu’il fallait faire pour qu’un magicien révèle ses secrets.

VICE : À quoi ressemble généralement une journée de boulot ?

Henry le clown-magicien : Par exemple, vendredi dernier, je me suis réveillé à 8 heures du matin pour me préparer pour un spectacle de clown à 11 heures. Quand j’ai fini, je suis allé à Brooklyn pour un autre show en tant que magicien. Une fois les deux spectacles terminés, je suis allé à « Abracadabra » pour terminer un truc. J’ai fini plus tôt que prévu, alors je suis rentré chez moi pour nettoyer mes lapins et mes oiseaux. Tous les enfants les caressent à longueur de journée donc ils se salissent vite.

Depuis combien de temps êtes-vous magicien et clown ?

Depuis 26 ans. J’ai commencé en 1989, quand j’avais 14 ans. J’ai toujours été le clown de service qui faisait des farces aux gens – je jetais par exemple des boules puantes. Je faisais rire tout le monde. J’étais un farceur. J’allais à la boutique de magie pour acheter des objets pour faire des farces et j’ai commencé la magie quand le propriétaire du magasin m’a appris quelques tours. La réaction des gens face à mes tours m’a conduit à en apprendre toujours davantage. La même année, j’ai fait mon premier spectacle chez ma mère. J’ai gagné 25 dollars.

Qui est le type qui a des rats sur vos photos ?

Il est venu dans la boutique pour acheter du papier flash – un papier qui, lorsqu’on l’enflamme, provoque une explosion sans laisser aucune trace. Nous croisons ici beaucoup de gens intéressants. Je pense que c’est un artiste de rue à Times Square.

Vous préférez être clown ou magicien ?

J’aime ces deux rôles, mais je préfère jouer le magicien car ça nécessite moins de travail avant et après le spectacle. Quand je rentre chez moi, je n’ai pas à enlever tout mon maquillage de clown.

Quel genre de foule attirez-vous généralement ? Le public est-il différent selon votre numéro de clown et de magicien ?

Je joue pour tous les types de foules – tant qu’elles paient, je vais jouer. Cependant, ce qui marche le mieux, ce sont les fêtes d’anniversaire pour les enfants – à la fois en tant que magicien, clown ou sculpteur de ballons. 92 % de mes performances sont jouées devant des familles.

Où vivent vos animaux ?

Je les garde à la maison. J’ai une cage pour les lapins et une autre pour les oiseaux. Ils ont également leur propre pièce dans mon appartement appelée la « chambre pour animaux de compagnie » où je les laisse se balader librement et où ils peuvent faire ce qui leur chante. Ma copine est maître-chien et aime jouer avec les lapins.

À quelle fréquence jouez-vous ?

Je joue chaque jour ! Au magasin et lors de spectacles le week-end.

Il vous arrive de révéler vos astuces ?

Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Mais, pour gagner ma vie, je vends des fascicules et du matériel pour les tours de magie à Abracadabra. Je vais montrer au client comment fonctionne le truc s’il compte acheter les accessoires.

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui avait peur des clowns ?

Après le livre Ça de Stephen King et son adaptation cinématographique, beaucoup de gens se sont mis à avoir peur des clowns. J’entends très souvent « les clowns me font peur ». Mais les clowns sont des gens normaux. C’est leur boulot et leur carrière. Je ne veux pas effrayer les gens. Généralement, quand je commence le spectacle, les gens sont en confiance très rapidement, peu importe leurs expériences passées avec les clowns. Le pire cauchemar d’un clown professionnel est de faire peur à un enfant ou un adulte. Nous sommes là pour faire sourire les gens et les rendre heureux et non pour les effrayer.

Comment les gens peuvent-ils vous contacter ou faire appel à vos services ?

J’ai un site Internet. C’est aussi possible de venir me rendre visite à la boutique Abracadabra.