Déception : les aliens n’ont rien à voir avec le signal “Wow!”

Après quarante ans de traque scientifique passionnée, le mystère du “Wow!” vient sans doute d’être résolu. D’après une équipe de chercheurs affiliés au Center for Planetary Science, ce signal radio capté en 1977 et remarqué pour sa longueur et son intensité inhabituelles aurait été émis par une comète. Toutes nos pensées vont aux I-want-to-believers qui s’étaient convaincus de son origine extraterrestre.

Le signal “Wow!” a été découvert par Jerry Ehman. Dans le cadre du programme SETI, ce professeur d’astrophysique à l’université de l’Ohio s’était porté volontaire pour contrôler les signaux captés par Big Ear, le radiotélescope du campus. Les données lui étaient fournies sous la forme d’une séquence alphanumérique révélant la durée et l’intensité des transmissions.

Videos by VICE

Le 18 août 1977, alors qu’il parcourait l’une de ces cascades de chiffres et de lettres sortie d’une imprimante primitive, Ehman a remarqué une transmission 30 fois plus intense que le bruit électromagnétique environnant et longue de 72 secondes. Sur le papier, ce monstre était noté “6EQUJ5”. Ayant entouré ce code d’un trait de stylo rouge, l’astrophysicien traça un joli “Wow!” dans la marge. Le signal était baptisé et paré pour la célébrité.

L’amas globulaire Messier 55. Image : Deimer Cantillo P./Flicker

Les scientifiques du SETI se sont immédiatement mis à la recherche de l’origine du “Wow!”. Leurs calculs ont permis de déterminer qu’il avait été émis du côté de la constellation du Sagittaire, au nord-ouest de l’amas globulaire Messier 55. Mais en braquant leurs instruments vers cette concentration d’étoiles située à 17 000 années-lumières de la terre, ils n’ont découvert aucun corps susceptible d’avoir produit le signal. Peu à peu, l’idée s’est imposée auprès du public : et si le “Wow!” avait été lancé par des extraterrestres en balade ?

Le signal semblait si précis, si intentionnel… L’hypothèse alien était séduisante : le “Wow!” n’a jamais été capté une seconde fois. De plus, dix ans avant sa découverte, sa fréquence de 1420 mégahertz avait été désignée par deux physiciens de l’université Cornell comme la plus à même d’être utilisée par des extraterrestres en quête de contact. Tout cadrait. Puis les chercheurs du Center for Planetary Science sont arrivés.

Dans un article accepté le 1er avril dernier par le journal de la Washington Academy of Sciences, le scientifique en chef du Center for Planetary Science, Antonio Paris, explique que le “Wow!” a pu être émis par l’une des deux comètes qui se trouvaient dans le secteur de la constellation du Sagittaire en août 1977. Comme toutes leurs semblables, P/2008 Y2 (Gibbs) et 266/P Christensen possèdent une queue qui dégage de l’hydrogène. Or ce gaz, qui est l’élément le plus répandu de l’univers, émet un signal radio d’une fréquence de 1420 mégahertz.

Image : David Cartier, Sr./Flicker

P/2008 Y2 (Gibbs) et 266/P Christensen n’avaient pas encore été découvertes quand le “Wow!” a été détecté. Le fait qu’elles se déplacent pourrait expliquer pourquoi le signal n’a été capté qu’une seule fois du côté de M55. Pour mettre leur hypothèse à l’épreuve, les chercheurs du Center for Planetary Science ont attendu que les deux comètes apparaissent dans le ciel nocturne en novembre 2016. Jusqu’à leur disparition à la fin du mois de février 2017, ils ont braqué leur radiotélescope vers elles à 200 reprises. Verdict : 266/P Chrinstensen émet un signal quasi-identique au “Wow!” de 1977.

Pour expliquer l’intensité du “Wow!”, Antonio Paris évoque la taille du Big Ear et le fait que 266/P Christensen était nécessairement beaucoup plus grosse il y a 40 ans. Pas très excitant, mais ainsi va la science. Le tout est de ne pas désespérer ; si une vie extraterrestre intelligente existe quelque part, nous finirons bien par avoir vent d’elle… Non ?