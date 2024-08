Des étudiants racontent comment ils ont foiré leur première session

Des MST aux syllabi en passant par les TD et l’assiette de pâtes au ketchup, VICE plonge dans la vie étudiante. Retrouvez nos articles dans le Guide VICE de l’étudiant.

Alors que la plupart d’entre vous profitent d’une fin d’été langoureuse et paisible, la rentrée n’a pas attendu certains des étudiants bruxellois. L’année dernière est encore d’actualité, nous nous sommes rendus sur les campus de l’ULB et de la VUB à la rencontre de ceux qui essayent de sauver toute une année en quelques semaines. Avec ceux qui auraient pu être toujours en vacances.

Yacine (21) Architecture

VICE: Est ce que tu peux nous dire dans quelles matières tu dois repasser tes examens?

Yacine: Je suis en architecture, en BA2. Je vais refaire Structure qui est l’équivalent de physique, Géo-description qui est l’équivalent de géométrie, j’ai déjà passé Histoire aussi, c’était censé être la deuxième fois que je la passais mais vu que je ne suis même pas allé à l’examen lors de la première session ce fût ma première fois. J’ai aussi passé Matériaux et Construction et c’est tout.

Est ce que tu sais pourquoi t’as raté la première fois du coup?

Principalement dans le timing. Devoir gérer entre les matières les plus compliquées et les matières les plus simples. Je me suis habitué à étudier toutes les matières et ce n’est pas forcément une bonne technique à l’université. J’ai envie de tout réussir, mais je n’y arrive pas, finalement je rate plus de matières que si j’avais favorisé d’autres cours. Avec du recul je ne sais pas si je pourrais dire que je m’en suis bien sorti ou mal sorti. On va dire entre les deux.

“Je devais réaliser quelques clips vidéos mais au final, tu me vois assis ici par terre à la fac plutôt que sur internet.”

Tu penses que c’était trop dur pour toi ou que t’étais pas à la hauteur?

Laisse moi réfléchir… Le fait d’avoir des examens qui se suivent à la suite des autres ça me saoule. Après un examen, j’ai jamais envie d’étudier. J’ai envie de me lâcher. Moi il me faut vraiment un jour de repos ou de révision entre deux examens. Mais bon, ça c’est personnel je pense.

Est-ce que tu te sens un peu mal d’avoir perdu du temps et de l’argent comme ça à repasser des matières en août?

C’est sûr. Là je me casse la tête à réviser mais j’avais plein de projets en parallèle. Je suis en train de lancer ma marque de vêtements. Si vous pouvez me faire un peu de pub, elle s’appellera “Beaux Rêves” en arabe. Je fais de la danse aussi. Je devais réaliser quelques clips vidéos mais au final, tu me vois assis ici par terre à la fac plutôt que sur internet.

Mariam (20) Pharmacie

VICE: T’es là pour la seconde session?

Mariam: Oui, je dois repasser trois examens: physique, chimie et biologie végétale. C’est sous des formes plutôt différentes, ça dépend de la matière. En physique et chimie c’est théorique et pratique à la fois. En biologie végétale, par contre, c’est purement théorique.

Pourquoi est-ce que t’as raté la première session d’ailleurs?

En sciences c’est difficile à dire. Je pense qu’ il y avait certaines matières que je n’aimais pas du tout. Je les ai beaucoup moins travaillées. Je pense que dans certaines matières je manquais d’entraînement, aussi. Mais c’est lié. Ce n’était pas forcément dur comme examens, mais je pense que c’est une question d’affinités.

“J’avais un super plan pour gagner de l’argent et vivre à Londres. Mais bon, on va dire que ce n’est pas pour cette année.”

Est ce que tu regrettes ton choix?

Malgré ces matières avec lesquelles j’ai moins d’affinités, je ne regrette pas. Je suis en première année et j’ai envie de continuer. Je veux être pharmacienne, c’est sûr. Après, spécialisée dans quoi? Je ne sais pas.

T’aurais fait quoi si t’avais pas dû réviser cet été?

J’avais un super plan pour aller travailler à Londres, je serais partie là-bas pour gagner de l’argent et pour vivre dans cette ville. Mais bon, on va dire que ce n’est pas pour cette année.

Marcos (23) Management touristique

VICE: Tu étudies dans quoi,toi ?

Marcos: Alors le tourism management c’est assez large comme domaine. On fait de l’événementiel, l’hôtellerie et la gestion d’entreprise. Je fais ça dans une haute école, à l’ISALT, ça fait partie de la Haute Ecole Galilée.

Combien d’examens tu vas repasser ?

J’en ai trois. J’ai du français, on doit créer des articles, savoir comment s’exprimer. J’ai de la géographie touristique, où il faut tout simplement connaître le monde entier sur le bout des doigts. Et mon mémoire que j’ai du refaire avec la soutenance de mémoire du coup par la même occasion.

C’était quoi le sujet de ton mémoire ?

Le développement du tourisme dans la région de Quintana Roo, au Mexique. J’ai fait un stage là-bas, en hôtellerie. J’ai eu la chance de choisir un thème par rapport à cette entreprise dans laquelle je travaillais. Il y a un réel lien avec mon stage.

“J’ai pas mal fait la fête. Il faut se le dire. Ça valait le coup, mais avec du recul j’aurais pu profiter ou prolonger mes vacances.”



Pourquoi t’as raté tes premiers examens du coup?

Haha. On peut tout dire ? En français et géographie touristique, on a des travaux à remettre pendant l’année et je ne les ai tout simplement pas remis. Je suis plus quelqu’un qui travaille à fond pour un examen, mais faire un travail sur toute l’année c’est pas trop mon truc. Aussi, j’ai pas mal fait la fête. Il faut se le dire. Ça valait le coup, mais avec du recul j’aurais pu profiter ou prolonger mes vacances.

Justement, t’aurais fait quoi si t’avais été encore en vacances?

J’ai les boules, j’aurais sûrement prolongé mes voyages ou découvert d’autres endroits. J’aurais eu le temps de travailler pour mettre un peu d’argent de côté et partir.

Toi qui fais du tourisme, t’aurais aimé partir où?

Bonne question, mais c’est difficile à dire quand on n’a pas encore le budget. J’ai profité de mes vacances, je suis parti au Mexique, je suis allé à Londres, j’ai fait un Interrail à Budapest-Prague-Croatie, puis j’ai fait un festival, le Balaton Sound Festival, très techno. Mais oui, j’aurais aimé continuer à faire le tour du monde.

Stefano (19) Physique

VICE: T’as beaucoup d’examens à rattraper ?

Stefano: Oui, là en première année j’en ai cinq, vraiment la chatte. Ce sont principalement des matières mathématiques. L’Analyse, l’Algèbre Linéaire, la Chimie, les Ondes et la Statistique. Je dois tous les refaire. Les cours de science j’aurais pu les réussir, mais les mathématiques étaient ridiculement difficiles.

Pourquoi est-ce que t’en avais autant ?

En maths on avait un assistant qui écrivait tout sur le tableau, on avait juste à recopier ce qui était marqué sur nos cahiers. Je ne comprenais rien. Je ne pouvais tout simplement pas suivre. Je ne veux pas blâmer les facteurs externes, mais quand même…

“La plupart des personnes dans ma classe étaient des mecs, bien sûr. Quelques-uns avaient une certaine forme d’autisme.”

Ils ressemblent à quoi ces cours de physique ?

La plupart des personnes étaient des mecs, bien sûr. Quelques-uns avaient une certaine forme d’autisme. Ils arrivaient à transposer leur monde à celui de la physique et se plonger réellement dans la matière. On avait aussi un mec de 36 ans dans notre classe, mais le truc le plus fou c’est que pendant les rattrapages, j’ai découvert qu’une de mes camarades était une actrice porno.Quelqu’un a réussi à trouver son nom et les films dans lesquelles elle avait joué. Il me les a montré, c’était vraiment elle. Je ne sais pas si elle savait que l’on savait, mais au second quadrimestre elle a disparu.

Byungjun (25) Sciences sociales

VICE: T’avais combien de rattrapages ?

Byungjun: Qu’un seul, la politique belge et sa société. C’était vraiment difficile pour moi.

Pourquoi est ce que t’as raté cet examen ?

Ce cours était vraiment difficile pour moi. C’était pendant une période où l’on avait un examen tous les deux jours. Je n’avais pas assez de temps pour réviser. C’est très différent de ce que j’étudiais au Costa Rica. J’étais en médecine. Je préfère être en Belgique cependant, c’est un pays avec beaucoup plus de multiculturalité. Mais comparé aux autres élèves je ne connaissais rien au sujet de la politique en Belgique.

“Je suis content de ne pas avoir perdu toute mon année. Tu sais, l’an dernier j’étais obligé de faire mon service militaire en Corée du Sud.”

Tu ne regrettes pas un peu ?

Non pas vraiment, cette année m’est tombée dessus un peu par hasard. Je suis content de ne pas avoir perdu toute mon année. Tu sais, l’an dernier j’étais obligé de faire mon service militaire en Corée du Sud et après ça je cherchais une formation. La meilleure que j’ai pu trouver et qui coïncidait avec les dates de fin de mon service militaire c’était VUB. Aussi, il y a des programmes en anglais, ça m’a réellement sauvé. Dans d’autres pays j’aurais du commencer plus tôt, ce qui m’était impossible.

Sofie (20) Psychologie

VICE: T’as combien d’examens pour ta seconde session?

Sofie: J’en ai cinq… Je sais que j’aurais dû travailler d’avantage. J’ai trois examens de mon premier quadrimestre et deux de mon second.

Comment ça se fait que t’en ai autant?

Mon problème majeur c’est que j’ai du mal à me mettre au travail. C’est difficile de faire le premier pas, mais une fois dans la lancée je m’y mets vraiment, mais c’est souvent trop tard. Je ne travaille pas vraiment pendant l’année et je ne vais pas souvent en cours, mais je ne pense pas que ce soit la principale raison.

“J’ai étudié une année à Louvain puis je suis venue à Bruxelles. C’est très différent. J’ai l’impression qu’ici c’est plus facile que l’année dernière.”

Mais du coup sans travailler ça devait être particulierement dur non?

Les examens n’étaient pas difficiles, je n’ai juste rien foutu cette année, je me suis compliquée la tâche. J’ai étudié une année à Louvain puis je suis venue à Bruxelles. C’est très différent. J’ai l’impression qu’ici c’est plus facile que l’année dernière.

Et ça ne te dérange pas d’avoir autant d’examens à repasser?

C’est contraignant surtout. Ça craint un peu. Je vais essayer de faire de mon mieux pour l’année qui arrive pour avoir moins de soucis pour l’été prochain. Mais bon, l’histoire se répète année après année, on dirait. J’aurais adoré, par exemple, aller à Pukkelpop cette année mais ce n’était pas vraiment le programme.

Arthur (22) Sciences de la communication

VICE: T’as combien d’examens de seconde session?

Arthur: J’ai deux rattrapages cette année, c’est assez tranquille. J’ai eu une année plutôt chill parce que j’ai pu combiner les cours qu’il me manquait de la seconde et de la troisième année. Au final, je n’avais pas beaucoup de cours, quoi.

Pourquoi t’as raté tes examens du coup?

Je n’ai pas franchement pris mes révisions au sérieux. Je n’étais pas vraiment motivé pour commencer à travailler tôt. Je n’avais pas prévu de faire une année supplémentaire, mais c’était assez difficile de m’adapter à cette nouvelle université la première année. Je n’avais pas forcément prévu d’avoir des rattrapages. Certaines matières, je ne les ai pas réellement travaillées du coup je dois les repasser sérieusement.

“Je pars en Erasmus dans deux semaines. Si je ne réussis pas tous mes examens, je devrais écourter considérablement mon voyage à Madrid.”

Tu penses que c’est jouable du coup?

Franchement deux rattrapages, c’est faisable. J’aurais préféré ne pas en avoir mais c’est pas si grave. C’était un peu contraignant parce que j’ai un job étudiant à côté et je ne pouvais pas faire autant d’heures que je voulais. J’ai une petite montée de stress aussi car dans deux semaines je pars en Erasmus sauf que si je ne réussis pas tous mes examens, je suppose que je vais devoir écourter considérablement mon voyage à Madrid. Mais ça devrait le faire.

Oh, bon courage mec!

