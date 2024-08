Des femmes belges racontent comment leur vagin a changé après l’accouchement

Lisez nos meilleures histoires de 2018 sur cette page avec un titre super original.

Si vous avez de jeunes parents au sein de votre cercle d’amis, vos discussions tournent probablement autour de ces trois sujets : les portes-bébés dangereux, les vacances avec la belle-famille et La casa de papel. À moins d’être un fermier isolé ou d’avoir l’habitude de tout, vraiment tout partager les uns avec les autres, vous n’évoquez certainement pas en détails avec des amies fraîchement devenus mamans la situation actuelle de leur appareil génital.

Videos by VICE

Cependant, un vagin en phase de travail passe par beaucoup de choses. Outre le fait qu’un enfant en sort, les procédures médicales sont nombreuses et leur utilité est souvent remise en question. Afin de crever l’abcès, nous avons demandé à six jeunes mamans comment elles s’en sont sorties avec leur propre merde et les hémorroïdes qui vont avec, et comment les incisions et les déchirements ont modifié leur relation avec leurs corps.

Juno (29 ans ) a donné naissance à un petit garçon il y a neuf mois

Quand j’ai eu mes premières contractions à la maison, j’ai eu une diarrhée incroyable. C’était vraiment de l’horreur. Je suis assez petite de taille, du coup je ne touchais pas le sol avec mes pieds au moment d’aller sur le pot. Je ne pouvais donc pas gérer mes contractions. J’espérais qu’après ça, je n’allais plus ressentir ce besoin de chier au moment de passer sur la table d’accouchement vu que j’étais passée aux toilettes précédemment. J’avais tout faux. J’ai accouché dans un hôpital qui était très branché accouchement naturel et j’étais donc super stressée de ne pas avoir de péridurale. Heureusement, je l’ai eue immédiatement. La sage-femme m’a ensuite dit que je devais forcer comme si j’étais aux toilettes. J’ai donc fait comme si j’allais aux toilettes, pour de vrai. « Ce n’est pas grave, ça arrive souvent », a déclaré la sage-femme. Par la suite, j’ai entendu que ça n’était pas si commun que ça, toute cette merde. Ça n’était jamais arrivé aux femmes à qui j’en ai parlé par la suite, mais à moi si.

« Mon vagin ressemblait littéralement à un champ de bataille. Les infirmières ne s’y sont attardées que lorsque je les ai questionnées explicitement à ce sujet. »

Pendant que je poussais, j’ai été déchirée, puis on m’a fait quelques incisions pour être en mesure de me recoudre correctement. On parle beaucoup du moment de l’accouchement, mais en fait j’ai été particulièrement affectée par le processus de guérison. Mon vagin ressemblait littéralement à un champ de bataille. Les infirmières ne s’y sont attardées que lorsque je les ai questionnées explicitement à ce sujet. Le gynécologue et les médecins ne s’y intéressaient que très peu. Tout le monde suppose toujours que tout ira bien. Et c’est plutôt vrai. Ton vagin est fait pour ça, et c’est fou de voir à quel point ça guérit vite, mais pour moi, j’avais le sentiment que je n’allais plus jamais être pareille. C’est vraiment traumatisant. Je me suis baladée avec un sac de glace en sous-vêtements pendant trois semaines.

Ils disent que vous pouvez avoir des relations sexuelles après six semaines, mais j’ai seulement osé le faire après onze. Pour moi, rien n’a changé en termes de sensation. Mon mari dit aussi que rien n’a changé pour lui, mais je ne sais pas dans quelle mesure je dois le croire. Il n’osera jamais le dire (rires).

Jolien (34 ans) a un fils de quatre ans et une fille de deux ans

Lors de mon premier accouchement, j’étais extrêmement tendue. Je criais comme un porc à l’abattoir. Je pense qu’inconsciemment, je faisais tout que cet accouchement cesse. C’est pendant que je poussais qu’un stagiaire m’a incisée. Je n’ai rien senti grâce à la péridurale, mais j’ai tout entendu. C’était un mec genre surfeur, super beau. « Merde », j’ai pensé.

Après avoir accouché, je saignais encore violemment. À l’hôpital, j’ai eu droit à ces gigantesques serviettes hygiéniques. Quand ce gros caillot de sang est sorti de mon corps, c’était vraiment dégoûtant.

« Au début, c’est votre bébé qui tête votre sein, et une demi-heure plus tard, vous voulez que ce soit au tour de votre petit ami. »

Les semaines suivantes, je n’avais pas la tête au sexe. Mais pendant ma grossesse, c’était le contraire. Quand j’étais enceinte, je voulais que mon mec soit tout le temps sur mes fesses. Après la naissance, mes seins étaient aussi super sensibles. C’est con, mais au début, c’est votre bébé qui tête votre sein, et une demi-heure plus tard, vous voulez que ce soit au tour de votre petit ami.

Stéphanie (30 ans) a donné naissance à un fils il y a dix mois

Ma péridurale n’a fait qu’à moitié effet. J’ai ressenti toutes les contractions, mais pas l’accouchement en soi. Ils m’ont incisée. Je sais qu’après une semaine, j’ai finalement osé regarder et j’ai pensé : wow, cette incision est très petite en fait. C’était seulement un centimètre. Je pensais que ce serait situé à l’arrière, mais la coupe était sur le côté.

Ce que je ne savais pas, c’est qu’en poussant, ça génère des hémorroïdes. Et tu te retrouves remplie de bleus à l’avant comme à l’arrière. J’avais tellement peur la première fois que j’ai dû aller aux toilettes pour faire plus que pipi. Mais oui, je m’en suis sortie et ça a sonné comme une victoire pour moi.

En ce qui concerne le sexe après l’accouchement, il suffit de serrer les dents. Je ne voulais pas être ce style de femme qui ne voulait plus avoir de relations sexuelles pendant un an. Ça fait mal, mais c’est seulement en se forçant un peu que l’on réussit à le faire. Après quelques fois, la douleur disparaît.

« Je ne peux plus faire de trampoline. »

Maintenant, notre vie sexuelle est différente. Je suis moins étroite qu’avant. Je le sens, et mon petit ami aussi. On fait l’amour avec préservatif du coup on a perdu en sensibilité. Ce qui est assez troublant mais bon, on a trouvé d’autres façons de se satisfaire mutuellement. Je ne peux plus faire de trampoline non plus. J’ai essayé la semaine dernière et j’ai directement arrêté (rires).

Gemma (34 ans) a une fille de deux ans et est enceinte de six mois

Lorsque vous perdez les eaux, vous vous dites quelque chose comme « est-ce que je suis en train de faire dans mon pantalon ? » La première chose que j’ai faite après m’être rendue compte de la situation, c’est de m’épiler les jambes (rires). Une fois à l’hôpital, mon accouchement s’est très bien passé, sans péridurale.

Bien que je n’ai pas été déchirée ou incisée, j’ai quand même reçu un point de suture du gynécologue. Je pense que ça a resserré le truc. Quand mon mari et moi avons des rapports sexuels maintenant, j’ai l’impression d’être plus serrée. Je crois que le gynécologue pensait que nous en serions plus heureux, mais pour moi ce n’est pas forcément plus agréable. Pas moins agréable non plus, juste différent.

Après, je n’ai eu aucun problème avec les contractions, mais surtout avec les hémorroïdes. Pendant l’accouchement, je n’ai pas osé aller me soulager, parce que je sentais que ça n’allait pas être le cas. Je n’ai pas pu supporter la douleur pendant ces premières semaines.

Lena (30 ans) a donné naissance à une fille il y a un an et demi

J’ai accouché sans péridurale et je me suis senti contente après, mais à l’époque, ça n’a pas été un partie de plaisir. J’avais un gynécologue de service, c’était un vrai bourrin. Je pense qu’il voulait en finir rapidement. À la fin, il a utilisé une ventouse, et ça a entraîné un saignement à la tête du bébé.

« Dans mon imagination, mon vagin ressemblait à un gros trou, mais ce n’était pas si terrible que ça. »

Vous pouvez avoir des relations sexuelles après six semaines. Dans mon imagination, mon vagin ressemblerait à un gros trou, mais ce n’était pas si terrible que ça. Mon vagin est redevenu comme avant. Au début, j’étais principalement focalisée sur ces kilos gagnés au cours de la grossesse, mais mon compagnon m’a beaucoup redonné confiance en moi. Maintenant, un an et demi plus tard, l’ancienne moi est de retour.

Fien (35 ans) a un fils de neuf ans et un autre de quatre ans

La naissance de l’aîné fut vraiment difficile. Mon bébé était en siège [retourné dans le ventre, ndlr]. Dans la salle d’accouchement, ils ont essayé de le mettre dans le bon sens, ils sont alors rentrés avec leurs mains dans mon vagin comme si j’étais une vache. Mais ça n’a pas fonctionné. À un moment donné, j’avais la tête entre les genoux de la sage femme qui poussait avec ses mains sur mon ventre. Pendant qu’ils remuaient dans mon vagin pour trouver le bébé, elle exerçait une pression avec ses mains. Avec du recul, je peux vous dire que j’avais vraiment mal, mon vagin était déchiré et incisé, presque sur toute la partie inférieure. Il a fallu beaucoup de temps pour tout recoudre.

Je ne me souviens de rien par rapport à ce premier jour, je perdais tellement de sang que je m’évanouissais constamment. Pour mon deuxième accouchement, je me souviens surtout que le courant ne passait vraiment pas entre la sage-femme et l’infirmière. Elles se disputaient littéralement à côté de mon lit pour savoir ce qui allait m’arriver. Après ça, j’ai souffert des séquelles de l’accouchement. J’ai l’impression que ça s’aggrave après chaque enfant. Ils ont littéralement laissé leurs marques sur mon corps. Mon ventre est rempli de cicatrices, j’en ai un peu honte. Les sports qui demandent d’être vraiment actif, ce n’est plus pour moi. Je ne peux pas retenir mon urine quand je saute. Ce dont je ne peux pas me plaindre, c’est de l’étroitesse de mon vagin. C’est comme s’il était tout neuf.

Suivez VICE Belgique à l’instant sur Instagram.