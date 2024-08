Des personnes vierges nous décrivent l’idée qu’elles se font du sexe

Rappelez-vous du jour où vous avez perdu votre virginité. Ce souvenir vous rend-il nostalgique, ou tendu ? Probablement la deuxième option. La première fois, comme chacun sait, est bien souvent la pire relation sexuelle de votre vie, car vous n’avez aucune idée de ce que vous êtes censé faire – la réalité sera en deçà de vos attentes. Mais ne gâchons pas l’expérience de ceux qui n’ont pas encore eu de relations sexuelles et posons la question : quelle idée se font-ils du sexe ?



Nous avons interrogé quatre personnes de plus de 18 ans, pour lesquelles le sexe reste encore un mystère.

Videos by VICE

JORDAN

VICE : Comment imagines-tu l’orgasme ?

Jordan : D’après ce que l’on m’a dit, c’est génial. Comme quand on se masturbe, mais en beaucoup plus intense et intime.

Quelle est, d’après toi, la durée d’un rapport sexuel ?

La première fois, j’imagine que ça ne dure pas très longtemps – mais j’ai entendu des histoires de couples bourrés baisant pendant des heures sans jamais terminer.

La durée idéale, dans ce cas ?

Je dirais peut-être une heure ? Au-delà, l’un des deux doit fatiguer.

Y a-t-il une raison pour laquelle tu n’as jamais eu de relations sexuelles, ou bien n’en as-tu simplement pas encore eu l’occasion ?

Je n’en ai pas eu l’occasion, vraiment. Je ne sais pas – peut-être que quelque chose me bloque inconsciemment, mais je n’en suis pas sûr.

Considères-tu ta virginité comme étant spéciale ?

Non, je m’en moque pas mal. Il est idiot de penser que la perte de sa virginité peut changer une personne.

Comment imagines-tu le moment précédant le rapport ?

Je pense que ça peut être très intense, chaque personne essayant de mesurer les sentiments de l’autre. Je suppose que si vous ne connaissez pas la personne à l’avance, ce doit être assez embarrassant ?

CLARA

VICE : Comment imagines-tu l’orgasme ?

Clara : C’est comme si j’étais Leonardo DiCaprio et que je me tenais à l’avant du Titanic, les cheveux au vent, avec l’impression de voler.

À ton avis, combien de temps dure un rapport sexuel ?

En étant réaliste, je dirais environ dix minutes. Je me prépare à être déçue.

Et quelle serait, d’après toi, la durée idéale d’un rapport sexuel ?

Environ 45 minutes, en comptant les préliminaires. Les bonnes choses prennent du temps !

Y a-t-il une raison pour laquelle tu n’as jamais eu de relations sexuelles, ou bien n’est-ce tout simplement pas encore le bon moment ?

Je suis prête depuis l’âge de quinze ans, mais je voulais attendre jusqu’à mes seize ans, parce que je me sentais trop jeune pour passer à l’acte. L’opportunité ne s’est pas vraiment présentée jusqu’à présent et, surtout, je veux trouver quelqu’un qui me respecte. Je veux aussi être suffisamment à l’aise dans mon propre corps avant de pouvoir le partager avec quelqu’un d’autre.

La virginité représente-elle quelque chose de spécial à tes yeux ?

Personnellement, je n’accorde pas vraiment de valeur à ma virginité, et je cherche à m’en débarrasser depuis un certain temps déjà. De plus, j’ai l’impression que les gens me considèrent parfois comme étant un peu plus innocente parce que je n’ai pas encore eu de relations sexuelles, ce que je trouve légèrement irritant.

Comment imagines-tu les moments précédant et suivant le sexe ?

Je vois ça un peu comme une partie de Kapla – au début, on est prudent et soigneux, mais au fur et à mesure, tout devient de plus en plus frénétique et, une fois le point de basculement atteint, il ne reste plus qu’un gros désordre à ranger. Je trouve les jeux de société particulièrement excitants.

CAMERON

Cameron, à droite.

VICE : À quoi ressemble un orgasme, selon toi ?

Cameron : J’imagine que c’est comme pisser après s’être retenu pendant longtemps : un sentiment de joie et de soulagement, mêlé à l’euphorie ; tous les problèmes disparaissent au moment de l’orgasme.

À ton avis, combien de temps dure un rapport sexuel ?

Quelques minutes, au minimum. Du moins, si vous n’avez pas baisé depuis un certain temps ou si c’est votre première fois. Mais pour les personnes ayant des rapports sexuels réguliers, je pense que ça peut durer quelques heures, car l’orgasme va être plus long à atteindre. Le sexe, ce doit être comme la drogue – plus vous consommez/pratiquez, plus il faut du temps pour être défoncé/jouir.

D’accord, donc à partir de ça, quelle est, selon toi, la durée idéale ?

Eh bien, tout dépend de la situation. Si vous avez votre journée de libre, par exemple, vous pouvez faire des sessions de plusieurs heures, mais si votre copine arrive à 17 heures et que votre mère rentre à 19 heures, vous devez avoir des relations sexuelles aussi longtemps que possible, mais aussi prendre le temps de tout nettoyer avant que votre mère ne rentre.

Comment imagines-tu le moment précédant le rapport ?

Ce doit être vraiment bizarre la première fois, vous vous demandez comment ça va être, ce que pense l’autre. Mieux vaut passer à l’action rapidement, avant de tout faire foirer.

Es-tu nerveux ?

Non, parce que l’autre personne ressent probablement la même chose. J’imagine que ça marche dans les deux sens – si elle est nerveuse elle aussi, tout sera un peu moins gênant.

Comment imagines-tu le moment suivant le rapport ?

Je pense que l’ambiance doit être décontractée, un peu comme la descente après une défonce.

As-tu déjà entendu de mauvaises anecdotes sur le sexe qui t’ont rendu nerveux à ce sujet ?

Non, pas du tout. La plupart des mauvaises anecdotes sur le sexe ne le sont pas tant que ça… sauf la fois où un de mes potes m’a raconté que son cousin avait sodomisé une fille, et qu’il avait touché un nerf en elle – elle s’est mise à chier de façon incontrôlable. Cette histoire est la seule qui m’ait fait peur, et je pense que je n’essaierai jamais l’anal.

Jamais ?

Jamais. L’anal paraît vraiment dégoûtant. Certes, il existe des arguments pour, mais je ne vois aucune raison valable de mettre ses organes génitaux dans un orifice destiné à chier.

Y a-t-il une raison pour laquelle tu n’as jamais eu de relations sexuelles, ou bien n’en as-tu simplement pas encore eu l’occasion ?

Si je n’ai pas eu de relations sexuelles, c’est une question de timing, vraiment – des occasions se sont déjà présentées, mais à de mauvais moments. Peut-être aussi que je ne me donne pas assez de mal, car je suis plutôt paresseux et je ne fais pas vraiment d’efforts pour draguer les filles, mais encore une fois, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Je suis encore jeune, ça finira bien par arriver.

GEORGIA

Comment imagines-tu ta première relation sexuelle ?

Heureusement, j’ai été assez bien informée sur le sujet, et j’ai l’impression d’en connaître les réalités. J’ai vu assez de teen movies stupides pour savoir que la première fois sera merdique, et je pense avoir des attentes assez modestes, même si une partie de moi se dit que c’est une étape essentielle dans la vie d’une femme. Un peu comme si j’étais allongée sur des draps de soie et que quelqu’un me remettait une médaille d’or, un trophée, et que toutes les femmes de ma famille venaient me féliciter et me serrer la main. Mais malheureusement, je sais que ce n’est pas la réalité.

Es-tu nerveuse à l’idée de faire l’amour pour la première fois ?

Je pense que je serai nerveuse, mais en même temps, je ne suis pas du genre à le faire avec un mec au hasard – il faut que je puisse me sentir à l’aise avec lui, que je sois en mesure de lui dire exactement ce que je ressens. J’ai du respect pour celles qui seraient prêtes à le faire avec un inconnu juste histoire d’en finir, mais je ne pense pas que ce sera mon cas.

Donc tu avoueras au mec qu’il s’agit de ta première fois ?

Absolument. De toute façon, si je ne le lui disais pas, il se demanderait probablement pourquoi je suis aussi nulle, donc mieux vaut le prévenir.

Quelle est, selon toi, la durée d’un rapport sexuel, et quelle est la durée idéale ?

Je ne sais pas – ça dépend sans doute des gens. J’imagine que ça dure au moins 20 minutes ? J’aime l’idée de vivre une chouette expérience et non un coup rapide où vous ne vous regardez même pas l’un et l’autre. L’idéal, selon moi, est de le faire plusieurs fois dans la nuit.

Tes amis t’ont-ils déjà raconté d’horribles histoires sur le sexe et, si oui, cela te décourage-t-il ?

Non, parce que je vais bien finir par faire l’amour, que j’aie entendu des histoires d’horreur ou non. Peut-être que ça me fera momentanément paniquer, mais j’imagine que ça reste des cas exceptionnels, donc je ne m’en inquiète pas trop.

Comment imagines-tu le moment précédant l’acte ?

Je pense avoir une longue discussion avant de passer à l’acte. Je serais incapable de baiser sans rien savoir au sujet du mec. Dans l’idéal, j’aimerais connaître son nom, son adresse, ses centres d’intérêt… des trucs triviaux. Je voudrais le connaître en tant que personne avant d’avoir des rapports sexuels avec lui, afin que ce soit le moins gênant possible.