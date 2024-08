Des skaters de compète nous disent ce qu’ils pensent des compètes de skate

Toute la culture et l’art de vivre de la scène locale du skate est à découvrir dans notre série VICE « LE SKATE EN BELGIQUE ».



À quelques exceptions près, les skaters sont rangés dans deux catégories différentes: ceux qui font de la compétition, et ceux qui n’en font pas. Malgré le fait qu’ils partagent la même passion, il s’agit de deux profils bien différents. Selon Anton De Groot, organisateur de compètes de skate, il y aura toujours des skaters qui ne veulent pas participer parce qu’ils pensent que la compétition n’a pas sa place dans le monde du skate, mais la nouvelle génération a tendance à penser autrement. En raison de l’abondance du contenu de skate sur les réseaux sociaux, cette jeune génération considère le skateboard d’une manière différente de l’ancienne génération, qui se voyait beaucoup moins représentée dans les magazines. Avec la Belgian Skate Association (BSA), il essaie de trouver un juste milieu entre ce qu’est le skateboard et ce qu’est le mainstream, en nous rappelant que « 99% du skateboarding se passe dans la rue, et les concours représentent seulement 1%. Si nous perdons notre crédibilité, il n’y aura plus de skaters et plus d’événements. »

Le skate sera aussi aux prochains Jeux Olympiques, l’un des événements sportifs les plus commerciaux du monde, et c’est trop tard pour faire machine arrière. Bien que cette perspective soit un cauchemar pour beaucoup de skaters, elle a également des avantages. Plus d’argent dans le « sport », ce qui signifie plus de skateparks et de skaters qui peuvent vivre de leur passion de façon plus confortable. Anton le compare à la montée du snowboard aux Jeux Olympiques. « Les meilleurs sportifs de cette catégorie n’étaient pas présents non plus les premières années. Ils n’en avaient rien à faire. Mais au fil des ans, on a constaté qu’ils changeaient d’avis et comprenaient mieux l’essence de la compétition au point de vraiment s’impliquer. »

Jeudi dernier, on est allé au Antwerp Skate Contest, organisé par la BSA pour discuter de ce sujet avec certains des participants.

Yannick Goris, (19 ans – BE)

VICE : Comment te sens-tu aujourd’hui Yannick ?

Yannick : Excité. Je travaille pour ce concours depuis trois jours maintenant. Le jury n’était pas vraiment ravi, mais ça n’a pas beaucoup d’importance. J’ai fait mieux que l’an dernier, où j’étais avant-dernier!

Participes-tu souvent à des compétitions ?

Non, pas tellement parce que je n’aime pas trop ça, mais je vais toujours à la Anvers Skate Contest. Ce sont toujours les mêmes personnes et c’est cool d’y aller. Je n’aime pas la pression et le stress des compétitions de skate. C’est agréable d’être là, mais pas nécessairement de participer. Si quelque chose est organisé à Anvers, j’y serai. Et puis ce skatepark vient d’ouvrir et je voulais absolument le voir.

Alors pourquoi participes-tu ?

C’est surtout pour les potes. Je n’ai jamais participé pour gagner de l’argent ou pour mes sponsors. Ils devraient m’obliger à le faire mais ils ne le font pas. Ce n’est pas une priorité aujourd’hui.

Que penses-tu des compétitions de skate ?

C’est pas ça, le skate. C’est cool de recevoir pleins de trucs gratuits de tes sponsors, mais si je suis obligé de faire des concours et me créer un personnage, c’est vraiment nul. S’ils me forcent à faire quelque chose, je ne le ferai pas. Je ne skate pas pour eux, je skate pour moi-même.

Tu sais que c’est un sport olympique maintenant ?

Ne m’en parle pas, mec. C’est bien beau que le skate reçoive plus d’attention et qu’on soit mieux acceptés par la société, mais ils nous considéraient comme des marginaux par le passé. Tout à coup, on devient des sportif·ves. C’est fucked up. Et il faut penser à tous ces contrôles de dopage aux Jeux Olympiques. Même si j’ai arrêté de fumer, je trouve ça vraiment naze d’empêcher les skaters de participer si ils fument. Laissez les gens faire ce qu’ils veulent.

Participerais-tu un jour si on te le demandaient ?

Bien sûr que oui, mais je ne vais pas à toutes les compétitions pour accumuler des points afin de pouvoir participer. C’est comme ça que ça marche maintenant. Si ça fonctionnait différemment, j’y serai allé pour m’amuser et faire à balle de ollies.

Est-ce que tu encourages d’autres jeunes skaters à participer à des compétitions ?

Le skate est ce que vous voulez qu’il soit. Je leur dis toujours de participer aux compétitions car elles font gagner en expérience. Il faut simplement ne pas trop prendre ça au sérieux. Il ne faut pas y aller en se disant qu’on est là pour gagner, mais pour se détendre avec nos amis et voir à quoi ça ressemble. Si ils découvrent plus tard que la compétition c’est leur truc, ils auront déjà de l’experience grace à ces événements.

Orapan Tongkong , (21 ans -THA)

VICE : Comment te sens-tu aujourd’hui Orapan ?

Orapan : J’ai eu mon run hier et j’ai plein de courbatures. Ce n’était pas vraiment ce que j’espérais, mais je suis toujours heureuse d’être ici avec mes potes.

Participes-tu souvent à des compétitions ?

Normalement non, mais dernièrement oui car que je représente la Thaïlande pour les qualifications aux Jeux Olympiques. Pour ça, je dois d’abord participer à plusieurs compètes dans le monde pour me qualifier. Je suis allée à Rio de Janeiro, à Londres et à Los Angeles et je vais bientôt devoir aller en Chine.

Si ce n’était pas pour les Jeux olympiques, tu ferais quand même de la compétition ?

Hmm, c’est la première fois que quelqu’un me demande ça. Maintenant que j’ai participé à tant de compétitions, j’aime vraiment ça, alors oui, je pense que oui. Avant, je ne me serais pas lancée là-dedans de moi-même, et je ne l’aurais pas fait si ce n’était pas nécessaire pour se qualifier.

Pourquoi pas ?

Je n’aime pas être sous le feu des projecteurs et je préfère rester en retrait avec de la musique dans les oreilles et avec mes potes. Je pense aussi qu’il y a plusieurs aspects dans le système d’attribution des points par les juges qui ne sont pas forcément corrects. Tout le monde a un style très différent et on ne devrait pas être jugés là-dessus.

Donc tu n’es pas vraiment pour les compétitions de skate ?

Je comprends pourquoi il y a des skaters qui rejettent complètement la compétition. Le skateboard est loin d’être une discipline approuvée par la société. Mais à travers les compétitions, surtout avec les Jeux Olympiques, j’espère bien que ce sera un jour le cas.

C’est pour ça que tu participes aux Jeux Olympiques ?

Pas seulement pour cette raison. Je pense que les Jeux olympiques sont importants. Pour certains pays, l’impact sera important. Je suis aussi la seule fille qui a été sélectionnée pour la Thaïlande. La scène du skate y est presque inexistante, et c’est la raison principale pour laquelle je représente ce pays. Il y a aussi une différence de culture, les filles là-bas sont principalement intéressées par le maquillage et les fringues et ne veulent surtout pas se faire des cicatrices. Je n’en veux pas non plus, mais ça arrive à n’importe quel skater. Dans d’autres pays, il y a beaucoup de filles qui skatent et qui sont populaires sur Instagram, mais c’est souvent parce qu’elles skatent assez dénudées. Je veux vraiment montrer que tu peux avoir un public uniquement grâce au skate et sans tout le reste.

La pression est forte, je suppose ?

Oui, parfois c’est vraiment trop. J’ai toujours aimé voyager, mais maintenant c’est très frénétique. Ce ne sont pas vraiment des vacances. Je vois des palmiers et des plages, mais je n’en profite pas beaucoup. C’est skate, skate, et skate et quand je ne suis pas sur mon skate, je suis à la gym. Il y a beaucoup de choses en jeu. J’ai hésité à me lancer dans cette aventure, mais je crois que je l’aurais regretté si je ne l’avais pas fait. Si j’assure, j’ai une chance d’entrer dans l’histoire de la Thaïlande, et c’est une opportunité incroyable.

Que dirais-tu aux jeunes skaters qui hésitent à participer à des compétitions ?

Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n’essaies pas, tu ne sauras jamais ce que tu vaux. Participer à des competitions, c’est le seul moyen de savoir si ça vous plait. Vous n’avez rien à perdre. Tout le monde a son propre avis sur le skate, ne vous préoccupez pas de ce que les autres disent sur votre style. Si tu as envie de faire ce tricks, fais-le. Pas parce que quelqu’un d’autre te dit de le faire.

Samuel De Graaf, (21 ans – BE)



VICE: Comment te sens-tu aujourd’hui Samuel ?

Samuel : Ça va, en fait c’est la plus grosse compétition à laquelle je participe depuis que j’ai recommencé à skater après deux ans de pause. Au début, je n’avais pas le droit de participer parce que je n’étais pas sponsorisé. J’en avais quand même vraiment envie donc j’ai appelé Jones van de Twits à Louvain, et on s’est arrangés. Maintenant je suis en demi-finale et ça me rend super heureux.

Pourquoi tu t’es arrêté ?

L’histoire classique d’un skater. J’étais en plein échec scolaire, et mes parents m’ont envoyé en pensionnat. Là-bas je n’ai pas vraiment eu l’occasion de faire du skate.

Maintenant que tu es revenu, tu es très présent sur la scène des compètes ?

Oui, j’en ai fait beaucoup depuis septembre. Au début, il s’agissait de runs non sponsorisés, mais dernièrement j’ai de nouveau le droit de participer à des runs sponsorisés. Le niveau y est bien meilleur et les prix plus attrayants.

Quelle est la principale raison pour laquelle tu participes à des compétitions ?

En fait, je trouve ça super cool de participer. C’est vraiment une façon de voir où tu en es. Si tu participes et que ça marche bien, c’est vraiment un sentiment formidable. Les prix sont un joli bonus et le fait que ça permet de rencontrer et d’avoir de nouveaux sponsors. Ce qu’il y a de mieux avec un eux, c’est qu’on a des opportunités de voyages. Qui sait, peut-être que j’aurai un nouveau sponsor d’ici la fin de cette compétition!

Que penses-tu des compétitions de skate ?

Cela a beaucoup à voir avec la controverse qui se déroule actuellement autour des Jeux Olympiques. À cause de sa commercialisation, les skaters ont peur que le skate devienne olympique et que ça détruise l’essence de cette pratique. Je le vois plutôt comme ça : dans les deux cas de figure, que ce soit seul ou en compétition, on va continuer à skater, et ce quoiqu’il arrive. La commercialisation a ses inconvénients, mais également des avantages : on y injecte beaucoup d’argent maintenant et on construit beaucoup plus de skateparks en conséquence. Les skaters pourront également gagner mieux leurs vies grâce à ça, parce qu’encore maintenant c’est très difficile. Les meilleurs skaters de Belgique ont du mal à joindre les deux bouts et doivent encore travailler à côté. Ça nous aiderait énormément. En plus, on voit beaucoup plus de filles oser skater, et je pense que c’est top.

Voudrais-tu participer aux Jeux Olympiques ?

Oui, mais je ne pense pas avoir beaucoup de chance d’y arriver. Si je réussis à me qualifier, alors bien sûr.

Que dirais-tu aux autres jeunes skaters qui hésitent à concourir ?

Je dirais certainement : « Fais-le, c’est tout. » Il y a tellement de pression de la part de l’ancienne génération de skaters qui ne sont pas du tout en faveur des compétitions. Les skaters sont influencés dès leur plus jeune âge par les skaters plus âgés qui disent: « J’emmerde les compétitions ! » Il y a deux sortes de skaters. Les gens qui skatent et qui font des clips avec leur crew régulier je trouve ça super cool, mais cela ne veut pas dire que les gens qui participent à des compétitions ne sont pas pour autant des vrais skaters. Si vous êtes compétitif, alors pourquoi pas ? Chacun est libre de faire ce qu’il veut.

Bjørn, (22 ans – DK), Mano (17 ans – NL), Lars, (19 ans – NL)

VICE : Comment s’est passée votre run ce soir ?

Lars : Merdique, vraiment merdique. C’était pas beau à voir. Ça aurait pu être mieux mais je ne suis pas vraiment un skateur de compétition.

Bjørn : Moi aussi c’était de la merde.

Participez-vous souvent à des compétitions ?

Lars : Je participe à beaucoup de compétitions, mais je n’aime pas vraiment ça. Beaucoup de skateurs ont une mentalité si dure que c’est nul pour l’ambiance. Mais c’est amusant d’apprendre à connaître autant de gens qui viennent du monde entier rien qu’en faisant du skateboard. C’est comme ça que j’ai connu Bjørn d’ailleurs.

Bjørn : Oui, je participe à beaucoup de compétitions. D’habitude je viens pour l’ambiance. C’est toujours une grande famille. De nouveaux visages, des moins nouveaux. En ce moment j’en ai marre de voir les mêmes personnes revenir à différentes compétitions.

Vos sponsors vous obligent-ils à participer ?

Lars : Je n’ai pas l’impression d’être poussé par mes sponsors. Je n’ai pas l’impression d’avoir quelque chose de spécifique à faire. Lorsque je participe à une compétition, j’essaie d’obtenir le plus grand nombre de sponsors possible, c’est tout.

Bjørn : Non, ils ne me poussent pas non plus. Je trouve par moi-même les compétitions que j’aimerais faire en Europe. De cette façon, je peux aller à différents endroits et je peux aussi visiter des villes et me balader dans les rues en apprenant à connaître de nouvelles personnes. Les sponsors pensent que c’est bien que j’y participe de moi-même, donc ils ne m’obligent pas à y aller. C’est un win-win.

Que pensez-vous des compétitions ?

Lars : Le skate est, et sera toujours, quelque chose qui se pratique dans la rue. Si tu débarques dans la rue alors que tu viens du monde de la compétition, tu vois direct la différence. Dans la rue, rien n’est fait pour skater, donc c’est beaucoup plus intéressant pour découvrir son propre style. Voilà pour moi le skate c’est ça.

Bjørn : Oui, le crew avec lequel tu skates a aussi beaucoup d’influence. Si tu ne fais que skater et que tu vas à une compète avec pour seul objectif : Je dois gagner, j’emmerde les autres.” Alors impossible de passer un bon moment. C’est pas ça le skate.

Bientôt il y aura la plus grande compète de skate jamais organisée : les Jeux Olympiques. Qu’est-ce que vous en pensez?

Lars : Je suis mitigé à ce sujet. Mano et moi faisons tous les deux partie de l’équipe olympique des Pays-Bas. Pour moi, c’est cool parce que ça me permet de skater dans tellement d’endroits différents dans le monde. Ça va m’ouvrir pas mal de portes. C’est quand même très étrange de savoir que nous allons entrer en scène comme ces autres athlètes, alors qu’on est que des skaters.

Bjørn : Au Danemark, c’est très étrange. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ils trouvent ça bizarre que le skate soit un sport olympique. Pour moi, participer n’est pas vraiment dans mes objectifs, mais si on me le demandait, je pense que je dirais oui. Aux Jeux Olympiques, ce qui importe c’est de savoir qui va faire le meilleur tricks ou le plus jump le plus haut. Le skate c’est pas ça, c’est une pratique très créative, comme la danse. C’est une forme d’art et il y en a pour tous les goûts.

Bjørn : Oui, mais je pense que ça attire aussi trop de hype. Une planche reste une simple planche. On continuera de skater dans les rues et créer nos skateparks DIY!

[Lars reçoit un appel : on lui confirme sa place en finale, et il se précipite à l’intérieur.]

Bjørn: Vas-y mec, tu vas tout déchirer!

