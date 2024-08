Y’a des tatouages qu’on ne pourrait recouvrir pour rien au monde

J’ai toujours aimé discuter de tatouages et partager quelques anecdotes à ce sujet. Par exemple, j’ai une lune et un soleil absolument claqués au sol sur ma cheville droite et mes ex se sont toujours bien foutus de ma gueule quand ils les voyaient pour la première fois. Aujourd’hui, je fais du laser pour enlever ça, mais j’ai aussi fait dix autres tatouages plus stylés histoire de noyer ce gribouillis semblable à un dessin d’un gosse de trois ans.

La question qui revient souvent quand on fait le tour de nos tatouages entre potes, c’est « T’en as un que tu préfères ? ». Perso, impossible de choisir. Du coup, j’ai plutôt décidé de poser la question à des gens qui ont le double, voire le triple de mes tattoos sur leur corps, et qui connaissent ce sujet mieux que personne : cinq tatoueur·ses belges bien plus cools que moi.

Sven aka svenrayen ( 41 ans)

VICE : Sven, c’est quoi ton tatouage préféré? Sven : C’est un petit buste du philosophe grec Démocrite, également connu sous le nom du « philosophe qui rit ».

Très cool. **Qu’est-ce qui le rend si spécial ?

**C’est le premier tatouage que j’ai fait après m’être cassé les deux bras. Je n’ai pas pu tatouer pendant deux mois et demi à cause de cet accident.

**T’as un tatouage que tu regrettes ?

**J’ai eu mon premier tatouage à 16 ans, ce qui n’était pas la meilleure idée vu que j’ai choisi un caractère chinois dans un livre de dessins. Je l’ai fait recouvrir quelques années plus tard.

En tant que tatoueur, t’as déjà eu des gens qui t’ont marqué ? Je me souviens de la visite d’un capitaine qui devait avoir dans les 70 ans. Au fil de la discussion, il m’a dit qu’il avait toujours refusé de se faire tatouer parce qu’il trouvait ça trop cliché pour un marin. Mais quand sa femme est morte, il a décidé de se faire tatouer son nom avec un petit cœur à côté. J’ai été très ému, parce que j’ai senti qu’il l’avait beaucoup aimée. On a aussi un client qui vient au salon chaque mois depuis 11 ans. Je suis honoré de savoir que la grande majorité de ses tatouages viennent de mes mains.

Indy aka indyvoet (33 ans)

VICE : Salut Indy, quel est ton tatouage préféré parmi tous ceux que t’as ? Indy : Ça doit être mon dos complet, réalisé par Jacob Redmond de Cœur d’Alene en Amérique. C’est une adaptation de l’enfer, de style plutôt old school, pré Dante Alighieri. On peut y voir une grande bouche de démon pleine de feux, de diables et de gens qui brûlent.

**Pourquoi ?

**J’apprécie énormément la personne qui l’a fait, autant professionnellement que personnellement. C’était aussi un long chemin de douleur, de plusieurs séances et d’années. Je suis content d’avoir été jusqu’au bout.

Le tattoo t’a déjà fait vivre des trucs fous ? Il y a quelques années, je faisais un trek dans le désert du Sahara avec deux amies et des guides. À un moment, on a croisé un nomade proche d’une source chaude. On a alors commencé à discuter avec lui. Après avoir compris qu’on faisait des tatouages, cette personne nous a proposé de troquer une canette de coca froide – très rare à ce point dans le désert – contre une petite lune et étoile sur le bras. On a fait son tatouage avec plaisir, à trois, chacun à notre tour.

**Y’a un truc que t’en as marre de tatouer ?

**A priori, si la personne est gentille et motivée, que le motif n’est pas raciste, que mes compétences techniques le permettent et que le tatouage a l’opportunité de bien vieillir, j’ai pas de problème à le faire.

**T’en as déjà regretté ?

**À certains moments, ça m’arrive. Mais quand je « regrette », c’est plutôt vis-à-vis de la taille du tattoo. Je me dis que j’aurais dû faire quelque chose de plus grand ou garder cette place du corps pour faire un motif plus grand et fou.

Axelle Christopher aka Calixte Tattoo (31 ans)

VICE : Axelle, tu peux me montrer ton tatouage préféré? Axelle : Yes ! C’est ces pivoines que j’ai sur les hanches.

**Qu’est-ce qui le rend spécial à tes yeux ?

**C’est probablement lié à la douleur que j’ai ressentie. Ça a pris quatre heures de chaque côté, huit heures au total. C’était un vrai dépassement de soi mais j’adore le résultat. C’est un tatouage très personnel dû à son placement intime. Il y a quelque chose de beau dans le tatouage qui te permet de redécouvrir une partie de ton corps que tu n’appréciais pas forcément.

**C’est quoi le truc le plus bizarre qui t’es arrivé dans ta carrière ?

**J’ai eu un client qui était très content que je lui fasse mal… l’enfer. Le mec m’a demandé de lui faire le plus mal possible. À ce moment-là, j’avais Tous les cris les SOS dans la tête.

**L’angoisse. T’as déjà regretté un tattoo ?

**Malheureusement oui. J’ai un « 69 love » sur le bras. Je suis de Lyon, en France, et le numéro du département c’est le 69. Évidemment, en Belgique personne ne capte ça et pense directement à l’autre signification de ce numéro. Bref, ça part en cover bientôt.

**T’as des conseils pour aimer ses tatouages même si on en a quelques-uns qui sont pas oufs ?

**En faire beaucoup. Comme ça, ceux que t’aimes le moins seront noyés parmi les autres.

Dave aka finelinetattooantwerpen (44 ans)

VICE : Salut Dave, t’as un tatouage préféré ? Dave : Celui que j’ai fait pour ma copine il y a quelques années. Ça faisait quatre ans qu’on était en couple mais on s’était encore jamais dit « Je t’aime ». Je crois qu’on attendait que l’autre le dise en premier, alors en guise de déclaration, je lui ai montré ce tatouage.

**Ah ouais, quand même. Sinon en tant que tatoueur, y’a un truc que t’en as marre de tatouer ?

**Les signes infinis, bien sûr. Mais en règle générale, je déteste faire le même tatouage sur différentes personnes. J’explique toujours à mes client·es que je peux faire quelque chose de similaire mais il ne sera jamais identique.

**Quel genre d’idée reçue sur le tatouage te fait rire ?

**Ce qui me fait vraiment marrer, c’est quand je dis à mes nouveaux client·es que ça ne va pas faire mal. La plupart s’attendent à ressentir une douleur intense et à serrer les dents, alors que c’est jamais le cas ! Évidemment, ça dépend de l’endroit où tu te fais tatouer, mais ça reste toujours supportable.

**Tu comprends les gens qui ont peur que leurs tatouages vieillissent mal ?

**Les gens pensent trop et ne vivent pas assez le moment présent. Quand il s’agit de tatouage, tout est relatif. J’entends beaucoup de gens dire qu’ils s’inquiètent de ce à quoi leurs tatouages vont ressembler quand leur peau sera flasque. Tu sais quoi ? Quand tu seras vieille et que t’auras une peau flasque, tu seras bien plus cool avec des tatouages que sans… Ça te rendra moins ennuyeuse.

Maxime aka Il Est Libre (25 ans)

VICE : Salut Maxime, c’est quoi ton tatouage préféré parmi tous ceux que t’as sur toi ? Maxime : Ma carte de tarot du magicien, par HUQ.

**Qu’est-ce qui le rend si spécial ?

**Je l’ai fait au moment où je commençais mon apprentissage, et cette carte représentait, et représente toujours, une sorte de mémo à moi-même. La signification de la carte du magicien, c’est la création, concrétiser quelque chose et avoir un impact sur son environnement et le monde. J’ai eu comme rêve d’être artiste tatoueur pendant plusieurs longues années et je trouve que cette carte est assez représentative du monde du tattoo.

**Est-ce qu’il y a un tattoo que t’en as marre de tatouer ?

**Pas vraiment. Aujourd’hui, je me permets de refuser tous les designs qui me plaisent pas. Ceci étant dit, dans le passé, je dois avouer que j’ai tatoué des signes infinis dans toutes leurs déclinaisons…

**T’as des conseils pour ne pas regretter son tatouage ?

**Je pense qu’il faut choisir un·e artiste qui est passionné·e. Je conseillerais de ne pas choisir en fonction du prix. Quand t’y penses, l’iPhone que tu convoites coûte souvent bien plus cher que ton tattoo, sauf que dans trois ans, il ne marche presque plus alors que ton tattoo est nickel.

