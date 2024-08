Des trolls russes ont poussé deux groupes américains à manifester l’un contre

Au cours d’une audience du sénat au sujet de l’influence des réseaux sociaux sur les élections américaines de 2016, le sénateur républicain de la Caroline du Nord, Richard Burr, a révélé mercredi que c’est la bien connue Internet Research Agency qui dirigeait les groupes Facebook derrière les deux rassemblements qui se sont tenus simultanément à Houston le 21 mai 2016.

Ce n’est qu’une parmi la vaste gamme d’opérations que cette agence de trolls prétendument à la solde du Kremlin aurait préparées au moyen des plateformes de réseaux sociaux en amont de l’élection.

La manifestation « Stoppons l’islamisation du Texas » avait été organisée par un groupe Facebook comptant plus de 250 000 abonnés appelé Heart of Texas et dirigé depuis la Russie, comme l’avait rapporté CNN et Business Insider. Il se trouve que la contre-manifestation, le même jour à la même heure, était aussi organisée par l’agence russe, cette fois par l’entremise de son groupe Facebook « United Muslims of America », comptant quant à lui plus de 300 000 abonnés.

« Ce qu’aucun des deux côtés ne pouvait savoir, c’est que des trolls russes les encourageaient à s’affronter dans la rue pour créer une division entre de vrais Américains », a déclaré le sénateur à l’audience.

Captures d’écran des deux événements organisés par les trolls russes sur Facebook. Image : Richard Burr

Richard Burr a aussi cité un participant à la manifestation qui a dit que « Heart of Texas avait fait la promotion de l’événement, mais qu’on n’avait vu personne du groupe ».



« On sait pourquoi. C’est difficile de participer à un événement à Houston, au Texas, quand on est un troll à Saint-Pétersbourg, en Russie », a ajouté le sénateur, s’adressant aux représentants de Google, Facebook et Twitter. « Les publicités et l’organisation de cet événement perturbateur à Houston a coûté environ 200 $ à la Russie. »

Bien qu’une « poignée » de gens seulement aient participé aux manifestations, comme le dit CNN, c’est une preuve du pouvoir des réseaux sociaux pour provoquer des événements dans la vraie vie en exploitant les tensions existantes.