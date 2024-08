En écoute : Espace barré, concentré de la scène expérimentale française

Qui aurait cru il y a encore quelques années que les musiques difficiles, indociles, expérimentales, ou pour le dire plus largement, commercialement suicidaires, auraient un jour droit à leur rang d’honneur dans la capitale ? Pas grand-monde, et ce particulièrement jusqu’à récemment, où l’on a vu le durcissement des normes de sécurité et les fermetures administratives se répéter, rendant encore plus précaires des lieux et des projets par définition déjà fragiles.

Et pourtant, on voit encore et toujours se multiplier des initiatives qui semblent se soucier peu de la sinistrose ambiante – et d’une manière générale des rentrées d’argent. Notons, rien que la semaine dernière, la soirée How To Love à Petit Bain avec Moor Mother, le festival OffNoise qui arrive à la fin du mois, puis le festival Sonic Protest dans la foulée début mars, c’est cette semaine au tour de l’Espace B, de se lancer tête baissée dans un projet trépidant et casse-cou.

Décrit récemment par nos confrères de Gonzai comme proposant « l’une des programmations les plus aventureuses et risquées intra-muros », et dont la fermeture administrative de 8 mois en 2019 n’aura pas entériné ses derniers espoirs, la salle du XIXe arrondissement se transforme pour 3 jours en Espace Barré, soit un mini-festival regroupant toutes les têtes brulées des musiques expérimentales, bruitistes, électroniques, punk et affiliés de notre beau pays. Et pour fêter cet évènement comme il se doit, les gens de l’espace B nous envoient la mixtape de leur programmation, en écoute ci-dessous, en forme d’autoroute pleine de crevasses et de coups de guidons intempestifs, avec notamment la no-techno industrielle de France Sauvage, le punk hululant de Coke Asian, le funk diffracté de Krikor, les transes chamaniques de Chicaloyoh, ou encore l’auberge espagnole électronique de Borja Flames.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/762168304%3Fsecret_token%3Ds-0gxua&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Tracklisting :

Borja Flames – Lepanto

France Sauvage – Mec Mec

Zohastre – Birds Oracle

Mamiedaragon – La Sainte Famille

Chicaloyoh – Boli Armenii

Magrava – ɧ

Krikor – Mrs. 808 Screws U & Ur Crew

Coke Asian – White Powder

Új Bála – Alimentation Générale

Leroy Se Meurt – Corpus Rebellio

Johann Mazé – Blancs Boulets

Guillaume Malaret – Assemblage pour Espace Barré

Plein Soleil – Taxi

Dress Rehearsals – Engoulevent

Le festival Espace Barré aura lieu à l’Espace B du 20 au 23 février. Toutes les infos sont disponibles ici.

