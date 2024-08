Cet article a initialement été publié par Motherboard.



Il y a des années que le monde de l’édition a vu un livre connaître une popularité telle que celle de Fire and Fury: Inside the Trump White House de Michael Wolff. Il a dominé les nouvelles au cours des dernières semaines avec des révélations sur les premiers jours de Trump à la Maison-Blanche, comme le chaos qui y régnait, les coups de poignard dans le dos, diverses références à la dépendance du président au McDonald’s. Le livre a d’ailleurs agacé Trump au point que ses avocats ont envoyé une ordonnance de cessation et d’abstention à Wolff et à sa maison d’édition, Henry Holt.

En réaction, Henry Holt a devancé la parution. En dépit de la vague de froid du week-end dernier, les Américains ont fait la file dans tout le pays pour se procurer un exemplaire. Tout le monde voulait le lire, et on ne le trouve plus nulle part. Les librairies sont en rupture de stock et les listes d’attente des bibliothèques comptent plusieurs centaines de noms. La liste de la New York Public Library en compte par exemple plus de mille.

S’est donc produit sur internet ce qui se produit toujours en cas de rareté : quelques heures seulement après la parution, des versions PDF, EPUB et même audio se sont retrouvées dans les coins peu scrupuleux du web. Wikileaks a donné sur Twitter un hyperlien vers un fichier sur Google Drive qui serait selon le groupe le livre entier en PDF(Google en a bloqué l’accès peu après). Tant et si bien que les exemplaires piratés de Fire and Fury sont distribués en nombres rarement atteints par un livre, encore moins si on exclut les romans (notamment les Harry Potter ou Game of Thrones).

Source : PirateBay

Cela n’a pas empêché d’autres diligents hackeurs de faire aussi circuler le brûlot de Wolff. Une recherche d’un exemplaire de Fire and Fury sur le populaire site de téléchargement Pirate Bay mène à plus d’une dizaine de versions dans divers formats. Certaines d’entre elles sont de loin les plus prisées parmi les livres numériques sur le site. Les résultats sont semblables sur un autre site de téléchargement populaire, 1337x.

Dans le subreddit /r/megalinks, où les utilisateurs distribuent leurs fichiers préférés sur le site d’hébergement Mega,Fire and Fury est le fichier qui a reçu le plus d’approbations dans la dernière semaine, devant autant Black Mirror que Blade Runner 2049. Même Cyrptome, un site qui archive les documents sensibles, a mis en ligne une copie du PDF du livre.

Il n’est pas inhabituel que des gens piratent des livres, mais rarement leurs nombres de téléchargements se comparent à ceux de films, jeux vidéo ou émissions de télé. Mais cette fois, c’est le cas : Fire and Fury rivalise en nombre de téléchargements avec beaucoup de films et d’émissions populaires.

Source : Reddit

Il est probable que le manque d’exemplaires du livre en librairie cause cette hausse du piratage. Henry Holt a fait paraître le livre quatre jours avant la sortie prévue, et on rapporte que la maison d’édition n’avait pas du tout prévu une si grande popularité.

Si l’on achète le livre dans la boutique en ligne de Barnes and Nobles, le délai d’attente avant l’expédition est de deux semaines. Je l’ai commandé sur Amazon mercredi dernier. Après trois jours, la commande n’avait toujours pas été traitée, alors je l’ai annulée et je suis allé au Barnes and Noble près de chez moi. Un employé paraissant tendu et fatigué avait été posté à l’entrée du magasin pour répondre aux questions à propos de Fire and Fury.

Source : Reddit

Entre les appels téléphoniques et les questions de clients, il m’a dit que les stocks étaient épuisés dans tous les Barnes and Nobles du pays. Il a ajouté que le délai de livraison d’Amazon était de plus de quatre semaines. J’ai appelé un ami qui travaille chez Half Price Books, un grand détaillant de livres de Dallas; il m’a dit que le magasin avait écoulé tous ses exemplaires en deux heures. Tous ont été vendus avant même qu’il arrive au magasin ce jour-là, et il a passé la journée à répondre aux clients qui en cherchaient un exemplaire.

Ce ne sera pas facile. On peut toujours se procurer la version numérique, pour quelques dollars de moins.

