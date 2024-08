« Gilet Jaune » est maintenant trending sur Pornhub

Lisez nos meilleures histoires de 2018 sur cette page avec un titre super original.

Il est difficile de définir le mouvement des Gilets Jaunes, tant leurs revendications sont larges et leurs discours partent dans tous les sens. Cela dit, difficile également de passer à côté. Ils sont partout : dans les journaux, sur les chaînes d’info, en plein milieu des ronds-points, sur Facebook, à la radio et bientôt dans les rues de Bruxelles. Mais d’abord, sur Pornhub.

Oui, vous avez bien lu. Juste à côté de ‘Black Friday’ et ‘Thanksgiving’, dans les « trending search ». À croire qu’une troupe de moutons égarés a confondu la barre de recherche Pornhub avec celle de Google actualités.

Bien que les résultats de cette trending search soient encore assez faiblards, on ne pourra pas nier que le porn met tout en œuvre pour surfer sur l’actu. L’avait déjà démontré la sortie de Red Dead Redemption II : les recherches de porno wild-west et western ont littéralement explosé dans les jours qui ont suivi la sortie du jeu vidéo. Et préparez-vous : aux alentours du 25 décembre, le Père Noël va certainement venir offrir ses petits cadeaux à celles et ceux qui n’ont pas été sages et on assistera à un florilège de titres surfant sur des jeux de mots craignos à propos des boules de Noël.

Ce petit morceau de tissu fluorescent, décolleté à souhait, a-t-il fait naître des fantasmes inavoués dans les habitacles de voitures bloquées sur les routes ?

Plus sérieusement, quel genre de vidéo un ado excité s’attend-t-il à trouver quand il entre Gilet Jaune sur Pornhub ? « Pompe-moi pour pas cher », « Ras-le-bol, marre de baiser ! », « À bas l’état fistal », « Une seule solution, la sodomisation » ? On en vient toutefois à se demander pourquoi tant de personnes ont envie de se palucher sur une meuf qui proteste contre les taxes et l’économie capitaliste. Il faut de tout pour faire un monde, mais quand même. Peut-être s’agit-il du fantasme de la classe moyenne, de la fille dans le besoin, de la nana de province révoltée ? Ou bien est-ce ce petit morceau de tissu fluorescent, décolleté à souhait, qui a fait naître des fantasmes inavoués dans les habitacles de voitures bloquées sur les routes ? Une réminiscence d’un premier émoi adolescent sur le clip Satisfaction de Benny Benassi, peut-être ?



Quoi qu’il en soit, la seule vidéo sur Pornhub qui répond vraiment à cette recherche compte à ce jour près de 26.000 vues. Le titre ne laisse pas de doute quant à son contenu : CHLOÉ SANCHEZ EXHIBITION ET PIPE EN PUBLIC GILET JAUNE MA-NUE-FESTATION ! Et ici, le fameux gilet jaune ne sert pas uniquement d’attribut esthétique. La petite Chloé vous demande d’un air enjôleur si vous connaissez le mouvement en vous expliquant qu’elle barre la route et que vous ne pourrez malheureusement pas passer, avec, il faut le souligner, un jeu d’acteur incroyablement réaliste et facétieux. Une vraie vidéo didactique.

Le porno vient donc ajouter sa voix au brouhaha qui entoure ce phénomène de société, et démontre par là que l’industrie du X n’est en aucun cas déconnectée de la réalité et se préoccupe, elle aussi, du prix de l’essence.



Inutile de préciser que Jacquie & Michel n’a bien sûr pas laissé passer le coche. Quitte à savoir si l’offre vidéo va s’adapter à la demande, c’est une autre histoire.



