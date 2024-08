Horoscope de la semaine du 8 octobre

Ces dernières semaines tu as été beaucoup déçue chère Balance, ce qui est parfois très pénible à encaisser. Tu connais bien le goût des malentendus et des désillusions. T’en gardes un souvenir amer, qui picote, tout en ayant la bouche en feu. Pour les jours à venir, tu concentreras toute ta belle sagesse et ta prudence pour éviter d’avoir des hauts-le-coeur, et mener à bien tes projets avec un maximum de tranquillité.

Clairement, depuis plusieurs semaines, tu as le sentiment que ton corps s’enfonce dans du sable mouvant et ça commence légèrement à t’étouffer et te gratter. Cette semaine, ta patience et ton self-control tourneront enfin à ton avantage. Tes blocages se dissiperont et tu t’en sentiras soulagé. Donc regarde, parfois, toute non-réaction est finalement plus sage qu’une agitation irréfléchie.

Cette semaine, peu importe si des événements extérieurs – impossibles à prévoir – t’arrivent en pleine face. Mon cher Sagittaire, je suis très admirative de cette volonté d’acier dont tu seras doté pour te surpasser. Rien ne peut t’abattre, tu es déterminé. Et même si tu sens en toi que quelque chose perd l’équilibre, tu sauras garder la tête froide et tracer ta route, même lors de tournures très inattendues.

As-tu observé tous les déchets qui t’entourent ? Il est grand temps de t’en défaire et d’assainir ton quotidien. Cette semaine tu vas savoir mettre de coté tous les éléments toxiques : de ces personnes malsaines à tes obligations administratives qui s’entassent. Tu vas réussir en premier lieu à les identifier – ce qui n’est pas toujours le plus évident, puis faire le minimum pour t’en débarrasser, et enfin les faire disparaitre. Tu vois, ce n’était pas si compliqué.

Absolument tout retient ton attention et est prétexte à rencontre, relation et apprentissage. Cette semaine, tes astres vont t’enrichir de nouvelles expériences que tu auras à cœur de recevoir. Par exemple, tu ne manqueras pas de souplesse dans tes discussions, tu partiras creuser un sujet dans les moindres détails, tu déclencheras un engouement pour de nouveaux univers…

Pourquoi tiens-tu systématiquement à endosser le rôle du responsable dans n’importe quelle affaire ? Tu ne trouves pas que tu te fais un peu de mal, et que tu mérites peut-être mieux, cher Poisson ? Tu n’as pas à t’infliger autant de culpabilité. Cette semaine, tu vas pouvoir te rendre à l’évidence que le hasard est la conséquence de nombreuses situations dont tu n’es pas l’auteur. Il faut garder foi en ses valeurs, c’est tout.

Tu as su bâtir une très belle indépendance ces derniers mois. Tu as mené une retraite bien étudiée, et sans blesser qui que ce soit. Tu peux enfin jeter un œil sur tes expériences réussies du passé. Dans les jours à venir tu vas pouvoir profiter de tout ce que tu as acquis pour accepter de lâcher prise, te faire chouchouter et demander des faveurs à ton entourage.

Tu peux céder à tout ce qu’on te demande pendant longtemps. Très longtemps parfois. Mais quand la limite est atteinte il faut alors trancher. C’est tellement brusque que c’est quasi sismique. Cette semaine, tu vas la jouer carte sur table. Toutes les décisions que tu prendras seront sans concessions. Plus besoin de devoir renoncer à tes envies et ton éthique pour satisfaire l’égo des autres. Il y a de l’action, ça se bouscule, et c’est stimulant cher Taureau.

Cher Gémeaux, tu as beau savoir que l’habit de fait pas le moine, tu ne peux t’empêcher de vouloir te coller une étiquette sur le front car tu trouves ça plus rassurant. Je pense que ta personnalité est bien plus complexe que tu ne le penses. Cette semaine, tu seras tenté par la révélation d’un nouveau visage bien plus mûr et développé de toi-même. Le truc, c’est qu’il sommeillait en toi depuis un moment, et c’est maintenant la période idéale pour le réveiller.

Te sens-tu en rade d’amour mon cher Cancer ? Crois-tu pouvoir palier cet ennui féroce ? Tâche de faire attention à ne pas trop exagérer ta situation, car ton hypersensibilité peut avoir ses désagréments, et tu le sais que trop bien. Cette semaine, un événement te poussera à devoir l’accepter et la dépasser. Plusieurs personnes dans ton entourage proche te feront réaliser à quel point tu es en recherche de passions brûlantes.

Qu’as-tu donc gardé de toutes les aventures de ces derniers mois ? Mon cher Lion, tu apprendras cette semaine que c’est en vivant des histoires qu’on parvient à dépasser ses limites et à se renouveler. Si tu es capable de faire un récit de ton quotidien, en y incluant chaque embûche et chaque passion qui t’ont amené jusqu’ici, alors tu peux renverser n’importe quelle situation comme bon te semble. Si je te dis tout ça, c’est parce que dans les jours qui suivent, des transformations seront inévitables.

Comment ne pas idéaliser les gens autour de toi chère Vierge ? Très curieuse et très altruiste, tu vas mettre sous le feu des projecteurs une personne en particulier cette semaine. Mais ne te dénigre pas, rappelle toi que tu vaux autant, que tu es certainement autant remplie de charme et d’intelligence, et que quelque part quelqu’un te glorifie aussi en retour…