Il semble que Trump ait inventé un sondage qui dit qu’il est fabuleusement populaire

Tard jeudi soir, le journal britannique The Sun a présenté une ahurissante entrevue avec Donald Trump dans laquelle ce dernier s’en prend au maire de Londres, Sadiq Khan, qu’il accuse d’avoir permis que des actes terroristes soient commis et a sévèrement critiqué Teresa May pour sa gestion du Brexit. Il a aussi tout bonnement mentionné qu’il était maintenant plus populaire qu’Abraham Lincoln parmi les républicains.

« Vous savez, un sondage vient de dire que je suis la personne la plus populaire de l’histoire du Parti républicain. 92 %. Meilleur que Lincoln. J’ai battu Honest Abe. »

Un instant. Quoi? Séparer le vrai du faux quand Trump se vante n’est pas exactement amusant, mais à tout le moins intéressant, alors essayons.

Avant tout, il faut savoir que Trump aime se comparer à Abraham Lincoln. L’année dernière, il a annoncé à une foule qu’il était peut-être le président le plus « présidentiel », à l’exception de Lincoln. En février, plus en proie à la folie des grandeurs encore, il rapportait devant un groupe de politiciens républicains que le sénateur Orrin Hatch lui avait dit qu’il était « le plus grand président de l’histoire » des États-Unis, plus grand même que George Washington et Lincoln. (En fait, M. Hatch avait dit à Trump qu’il pourrait être le plus grand président.)

Par contre, cette histoire de sondage est inédite. De quel sondage il parle? Il existe bien le sondage Presidents & Executive Politics Presidential Greatness, qui demande aux historiens de classer les présidents; les résultats ont été rendus publics cette année : Lincoln est en tête, et Trump bon dernier. Donc ce n’est pas celui-là. Plus récemment encore, un sondage demandait aux Américains qui avait été le plus grand président au cours de leur vie : Barack Obama est en tête, et Trump, bien que devant les deux Bush, loin derrière. Pas celui-là non plus. Trump ne doit certainement pas comparer ses résultats de sondage à ceux qu’a obtenus Lincoln à son époque, parce qu’il n’y avait alors pas de sondages.

Thank you to all of my great supporters, really big progress being made. Other countries wanting to fix crazy trade deals. Economy is ROARING. Supreme Court pick getting GREAT REVIEWS. New Poll says Trump, at over 90%, is the most popular Republican in history of the Party. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

Il est vrai que sa cote de popularité parmi les républicains a été très élevée : 90 % en juin. Les mots « parmi les républicains » sont cependant essentiels, puisque sa cote a été inférieure à 50 % dans presque tous les autres sondages.

Quand il a parlé au Sun, Trump a fait ce que Trump fait si souvent : il a exagéré, comme s’il jouait au téléphone arabe avec lui-même. Non seulement il est un président extrêmement populaire, mais il est plus populaire qu’Abraham Lincoln! Wow! Le républicain le plus populaire de tous les temps!

Je n’ai pas trouvé de quel sondage parle Trump, mais le « républicain le plus populaire de l’histoire du parti » a tort : au lendemain du 11-Septembre, George W. Bush jouissait d’une approbation générale de 90 % et sa popularité parmi les républicains a atteint à un certain point 98 %.

Mais peut-être qu’il existe un sondage à propos de Trump et Lincoln selon lequel Trump est le plus populaire et que je n’ai simplement pas réussi à le trouver. Peut-être aussi que c’est de la bullshit comme c’est si souvent le cas avec Trump.

