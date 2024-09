Iron Reagan sont techniquement capables de lancer un circle-pit n’importe où. N’IMPORTE OÙ

Après le très raffiné clip de « Eyeball Gore » en juillet dernier, Iron Reagan, super-groupe de thrash formé par deux membres de Municipal Waste (le chanteur Tony Foresta et le guitariste Phil Hall) et deux ex-Darkest Hour et actuels Supression (Paul Burnette et Ryan Parish, respectivement à la basse et à la batterie) fête aujourd’hui la sortie de son très attendu deuxième album The Tyranny Of Will avec la vidéo de « Miserable Failure » qui est, de très loin, le clip le plus jouissif que vous verrez cette semaine, ce mois-ci, cette année et probablement une bonne partie de la suivante. On y apprend grosso merdo deux choses : 1/ qu’il est possible de lancer un circle-pit n’importe où et 2/ qu’on ne peut décidément plus faire ses courses sans tomber sur ces pipes de Red Fang. The Tyranny Of Will sort cette semaine sur Relapse, vous pouvez l’écouter en intégralité juste en dessous et le commander ici, si ce n’est déjà fait.