Le fatouche

Portions : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps total : 45 minutes

Ingrédients

Pour la salade :

3 pains pita (15 cm)

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 têtes de laitue, effeuillées

10 tomates cerises, coupées en quartiers

½ concombre, coupé en morceaux d’1 cm

120 g. de persil plat, haché grossièrement

120 g. de feuilles de menthe, hachées grossièrement

3 oignons verts, émincés

170 g. de feta, émietté



pour la vinaigrette :

1 ½ c. à soupe de mélasse de grenade

1 ½ c. à soupe de jus de citron frais

1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge

1 c. à café de sumac moulu, et plus pour servir

1 gousse d’ail, émincée

120 ml d’huile d’olive

du sel de table et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

Instructions

1. Préparez le pain : Faites chauffer le four à 200 °. Placez les pitas sur un plateau et mélangez avec l’huile d’olive et le sel. Faites-les griller environ 12 minutes jusqu’à ce que les pains soient bien dorés. Retirez-les du four et découpez-les en bouchées. Laissez refroidir.

2. Préparez la vinaigrette : dans un grand bol, mélangez ensemble la mélasse de grenade, le jus de citron, le vinaigre de vin rouge, le sumac et l’ail. En fouettant sans vous arrêter, versez doucement l’huile d’olive jusqu’à obtenir une émulsion. Assaisonnez la vinaigrette avec du sel et du poivre.

3. Ajoutez le pain pita grillé, la laitue, les tomates, le concombre, le persil, la menthe, les oignons verts et la feta dans le bol avec la vinaigrette et mélanger. Saupoudrez de sumac et servez.

