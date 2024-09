Le FC Sankt Pauli accueille des anti-G20 dans son stade

Le sommet du G20 s’est déroulé les 7 et 8 juillet à Hambourg en Allemagne. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont notamment parlé climat, commerce, protectionnisme, Corée du Nord et relations diplomatiques. Malheureusement, en marge de cette rencontre au sommet, la ville portuaire allemande a été le théâtre de violents incidents entre des manifestants, dont certains activistes d’ultragauche appelés Black Blocs, et les force de l’ordre. Il faut bien l’avouer, entre les vitrines cassées, les voitures incendiées, le gaz lacrymogène et les canons à eau, de vraies scènes de chaos ont émaillé le week-end des habitants de Hambourg. Pour un bilan impressionnant : au moins 213 policiers blessés et 143 interpellations. Le nombre de blessés côté manifestants n’est pour l’instant pas encore connu.

Jeudi, juste avant l’ouverture du sommet, les autorités allemandes ont interdit aux militants de planter leurs tentes dans deux parcs prévus à cet effet. Mais fort heureusement pour eux, à Hambourg il y a le FC Sankt Pauli, club de deuxième division allemande, reconnu dans le monde entier pour ses valeurs antifascistes, antiracistes, écologiques et ses multiples combats pour l’égalité. Cette institution n’a pas fait défaut à sa réputation lors du week-end du G 20 et s’est mobilisée.



Le club a accueilli près de 200 manifestants dans son enceinte, le stade Millerntor. « Le FC St.Pauli envoie un message clair pour les droits de l’homme, la liberté d’expression et le droit de manifester », a indiqué le club dans un communiqué. 200 lits ont été installés devant la tribune principale et les locataires ont pu avoir accès aux salles de bain et ont pu bénéficier d’une cuisine mobile.

Le FC Sankt Pauli a affirmé avoir pris cette décision après que le police « a agi illégalement pour expulser plusieurs camps à Hambourg ». Le club a donc proposé une alternative à celles et ceux qui partagent ses idéaux de gauche.