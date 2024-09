Le génie sous-apprécié de Boule Noire

Posez la question à un collectionneur de disques, et il vous le dira: des trésors cachés, des albums non réédités, il y a plein, même à l’ère numérique, où tout semble à portée de doigts en tout temps. Mais parfois, les plus beaux trésors ne sont pas cachés du tout. Ils sont directement devant nous. C’est juste qu’on ne sait pas les apprécier à leur juste valeur.



Georges Thurston – le vrai nom de Boule Noire – en est un. Ça fait maintenant 10 ans qu’il est décédé et on ne parle plus beaucoup de lui aujourd’hui. C’est le triste sort des artistes qui nous ont quittés: ils ne peuvent plus défendre leur oeuvre, ils ne peuvent plus la porter haut et fort. Et c’est ainsi qu’on oublie les artistes.

Ses plus gros hits, comme « Aimer d’amour » ou « Aimes-tu la vie? » ont fait de Thurston une figure de proue du disco québécois et français, mais Boule Noire était bien plus que ça.

Un jour, j’étais chez un ami avec qui je fais régulièrement de la musique. À la fin de la session, il m’a tendu un album vinyle. C’était Reggae* de Boule Noire. Pardon? Boule Noire a fait du reggae?

La première écoute fut un choc. Sur les dix chansons, six sont des joyaux de reggae en français comme j’en ai rarement entendu. Il y a bien sûr « La loi de Jah », le premier extrait de l’album, sorti en 45 tours en 1982. Et que dire de la touchante intro instrumentale de « Black Tracks (C’est ton tour) ». Même la qualité des paroles – sérieuses, crédibles – mérite d’être soulignée.

J’ai joué l’album à des amis sans leur dire tout de suite qui chantait. Ils l’ont tous aimé et ont été aussi surpris que moi d’apprendre que c’était Boule Noire. Quand j’en glisse dans mes DJ sets, à chaque fois, ou presque, on vient me demander qui chante.

J’écris ceci parce que je refuse qu’on oublie Boule Noire. Il a joué un rôle trop important au sein de la scène musicale québécoise. Pour l’historien et blogueur Sébastien Desrosiers, Boule Noire est l’artiste par qui les autres artistes découvraient des styles musicaux : « J’ai souvent vu Thurston comme un facilitateur des métissages. Il était une sorte de go-to guy. “Tu as besoin d’un petit groove supplémentaire? Va voir Thurston”, explique Desrosiers. Je pense vraiment qu’il a contribué à l’acceptation de la culture noire au Québec, surtout chez les Francophones. »

Soyons honnêtes, certains morceaux de Boule Noire sont un peu plus oubliables. C’est le cas pour n’importe quel artiste dont la carrière s’est échelonnée sur plusieurs décennies. La sienne a notamment commencé dans les années 60 et a traversé les années 70, 80, 90 avec tout ce que ça implique comme changement musical. Mais même dans les années plus sombres de la carrière de Boule Noire, on retrouve des morceaux qui méritent mieux que d’accumuler la poussière. La chanson « Ex-île », par exemple, est un voyage instrumental funky des années 80. Elle ferait la joie d’un producteur d’aujourd’hui qui pourrait la réadapter et l’échantillonner. Ou « Le boom boom du bonheur » qui, avec son groove tout doux en ouverture, accueillerait bien un rappeur.

À quand un concert hommage extérieur lors d’un festival ou d’un événement d’envergure? À quand des échantillonnages de Boule Noire recontextualisés dans des nouvelles chansons et beats d’aujourd’hui? À quand des radios qui joueront autre chose que les deux ou trois habituelles chansons qu’on connaît tous? Parce que de ne jouer que des chansons connues d’artistes connus, c’est synonyme d’une culture qui va dans un cul-de-sac.

La vie de Boule Noire est un roman qui mériterait un documentaire digne de ce nom. Son parcours ne fut pas simple, mais la musique était en lui et personne ne peut lui enlever ça. Nombre d’histoires et d’anecdotes à son sujet sont prêtes à être entendues. Demandez à Claude Dubois, par exemple, comment Boule Noire l’a aidé à solutionner et à enregistrer la chanson « Le Blues du businessman » de Starmania telle qu’on la connaît.

* L’album vinyle Reggae de Boule Noire est assez facile à trouver usagé chez certains disquaires. Si vous voulez le trouver en format digital, l’écouter en ligne ou même en CD, c’est possible, mais disons qu’il y a une petite difficulté supplémentaire. Toutes les chansons de Reggae ont été rassemblées sur l’album compilation Le tour des îles , mais rien ne l’indique en tant que tel sur l’album en question.