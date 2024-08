Le jour où j’ai mis mon chien sous Prozac

Pleine de curiosité, j’examine Spoutnik, un Bull Terrier dans la force de l’âge. C’est un magnifique animal de trois ans, au pelage gris ardoise. Avec sa petite tache blanche sur la tête et sa dépigmentation rose au niveau du nez, il est des plus charmants. Tandis que nous patientons tous les deux dans la salle d’examen de l’école vétérinaire de North Grafton, dans le Massachusetts, je me dis que Spoutnik et moi avons plus de choses en commun que je ne veux bien me l’avouer.

Spoutnik est victime de troubles compulsifs canins (TCC), et attend d’être examiné par Nicholas Dodman, un vétérinaire qui travaille sur cette maladie depuis plus de vingt ans. Le plus égoïstement du monde, je me suis joint à la consultation dans l’espoir d’en apprendre davantage sur moi-même : on m’a diagnostiqué des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) il y a quelques mois de ça.

Quand Dodman a observé ces chiens aux étranges compulsions pour la première fois , il a réalisé qu’il tenait là un modèle animal de choc qui pourrait permettre de mieux comprendre les TOC chez les humains. Hélas, après deux décennies de recherches acharnées qui lui ont permis d’identifier les gènes et les voies neuronales qui pourraient être impliquées dans ce trouble, il bute toujours sur un problème fondamental : les TCC des animaux peuvent-ils vraiment être comparés aux TOC des humains ? « Les gens n’arrivent pas à envisager le fait que les troubles mentaux et les variations de l’état mental en général puissent ne pas être réservés aux humains », m’explique-t-il. « Les gens pensent que les animaux n’ont pas un esprit comme le nôtre. Il y a une sorte de tabou à ce sujet. »

