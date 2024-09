Le mythe du champignon sauvage qui faisait jouir les femmes

Internet est (et restera pour toujours) un endroit vraiment bizarre. Il y a quelques jours, l’attention des internautes s’est concentrée sur un mystérieux champignon dont l’odeur suffirait à provoquer un orgasme instantané chez n’importe quelle femme qui le respirerait. Étant nous-mêmes les gardiens des portes de l’Internet quand il s’agit de bouffe aux effets potentiellement hallucinogènes, on a bien sûr suivi l’affaire de près. On voulait surtout savoir s’il y avait un fond de vérité scientifique dans cette connerie virale de champignons donneurs d’orgasmes ?

On a donc poussé l’investigation et on a découvert que tous les articles renvoyaient vers une étude publiée dans l’International Journal of Medicinal Mushrooms, signée par Noah Soule et John Halliday. Ça avait l’air plutôt réglo, a priori, mais on a un peu déchanté quand on a vu que l’étude datait de 2001 (pour rappel, en temps internet : 2001 = le Moyen-âge). On a donc tenté de joindre Soule et Halliday – mais ils sont restés mystérieusement introuvables.

Videos by VICE

LIRE AUSSI : Des vertus du LSD au petit déjeuner

Pourtant, l’étude de Soule et Halliday avait de quoi nous mettre en haleine : ils auraient un jour entendu parler d’un champignon orange fluo qui pousserait seulement dans des coulées de laves d’un volcan en fusion sur une île d’Hawaï. L’espèce de champignon en question, le Dictyophora, serait connue des locaux pour avoir de puissantes propriétés aphrodisiaques. Tellement puissantes en fait qu’il suffirait que l’odeur effleure les narines – pas besoin de sniffer le truc, donc – pour que les femmes tombent en extase totale. Après avoir fait cette découverte, les deux acolytes auraient donc mené une enquête olfactive sur un panel de 16 femmes et 20 hommes. Six des femmes auraient éprouvé un orgasme spontané (mais d’intensité normale), rien qu’en sentant le champignon. Les dix autres malheureuses n’ont rien senti d’autre que quelques palpitations cardiaques.

Qu’est-ce qui avait donc bien pu provoquer ces orgasmes spontanés ? À l’époque, John Halliday avait émis l’hypothèse que l’odeur fétide des champignons contenait « des éléments semblables à des hormones » qui posséderaient quelques ressemblances avec « les neuro-transmetteurs humains libérés pendant l’acte sexuel ».

Tous les hommes de l’étude ont quant à eux dit que l’odeur du champignon était juste bien immonde.

Et depuis cette étude : plus rien, le vide intersidéral. Est-ce que cette histoire n’était qu’un mythe, un peu d’essence dans le moteur à clic d’internet ? Ou existait-il vraiment un viagra pour femmes 100 % naturel qui pousserait dans les laves refroidies d’Hawaï ?

Aucune autre étude scientifique ne confirme ces résultats, donc c’est probablement n’importe quoi. Mais on a quand même mené l’enquête sur les deux hommes à l’origine de l’étude et il s’avère que John Halliday est (ou était) le président de Aloha Medicinals Inc., une entreprise du Nevada qui produit des croquettes pour chiens, des bains de bouche pour chiens, et de la littérature pour gens qui aiment les chiens (des ouvrages du style : « Aidez votre Chien à Combattre le Cancer »). Quant à Noah Soule, il s’est évaporé dans la nature – sauf si c’est le même Noah qui gère cette compagnie de rafting dans l’Oregon, mais on les a appelés et ça n’a rien donné. Sauf s’il s’est reconverti dans le business de marijuana médicinale. On parie plutôt pour la seconde hypothèse.

Dans tous les cas, cette histoire de champis orgasmiques était suffisamment folle et incroyable pour qu’on décide d’en rester là.

On a donc voulu contacter des spécialistes en champignons, ceux dont le métier porte un nom effrayant : les mycologues. Certains ont carrément refusé de nous parler. L’un d’entre eux, un mycologue bien établi qui n’a pas voulu être cité dans l’article, a refusé de commenter l’étude qu’il qualifie de « merde sans nom ». Il nous a aussi écrit cette phrase fantastique : « quand tu te bats avec un cochon, tu es obligé d’en sortir sali » – son email était écrit en Comic Sans MS.

Heureusement que Peter McCoy, doyen mycologue et fondateur du mouvement Radical Mycology, a accepté de répondre à MUNCHIES. Il s’agit du même mec très cultivé qui avait déjà éclairé de ses lumières nos collègues de MOTHERBOARD. Il prétend avoir déjà rencontré John Halliday et l’avoir entendu parler de ce fameux champignon orgasmique.

MUNCHIES : L’expérience prétend n’avoir utilisé qu’un panel de 16 femmes et 20 hommes. Si l’on admet que l’expérience a bien eu lieu et que les données récoltées sont fidèles à ce qu’il s’est réellement passé, est-ce que l’on est en mesure de pouvoir en conclure quoi que ce soit ?

Peter McCoy : Hmm. Dans notre métier, on parle de signification statistique quand on pense que les résultats d’une étude ne peuvent pas être l’expression du hasard. En ce qui concerne les orgasmes spontanés, c’est assez improbable qu’il s’agisse de coïncidences. Mais en principe une bonne expérience scientifique se doit d’être reproductible. Elle doit aussi fournir une « taille d’effet » et proposer un « écart typer » pour les résultats qu’elle avance.

Les auteurs de l’étude affirment que « des marqueurs clairs de l’excitation sexuelle sont présents dans l’odeur fétide de ce champignon, unique en son genre ». Ils parlent du Dictyophora sans jamais le nommer clairement. Selon vous, est-ce qu’il y a des champignons dont l’odeur peut créer une sorte de réaction psychosomatique ?

C’est la première fois que j’entends parler d’une telle possibilité. Beaucoup de champignons ont des odeurs très particulières. Le fameux Matsutake (Tricholoma Matsutake) est connu pour son odeur de chaussettes sales. Et puis il y a les truffes italiennes aussi.

L’odeur de ces espèces n’est pas causée par des spores mais par des composés aromatiques qui sont relâchés. D’autres champignons peuvent avoir l’odeur de l’amande, des abricots ou d’autres trucs sympas. D’un autre côté, inhaler les spores de champignons toxiques peut désorienter quelqu’un ou le rendre malade.

Et, est-ce que vous avez entendu parler d’un champignon qui provoquerait une quelconque excitation sexuelle ?

Oui, les Reishi et les Cordyceps sont des aphrodisiaques connus. Surtout le Cordyceps Sinensis.

C’est courant en mycologie de supposer que les personnes de différents sexes vont réagir différemment face à un même champignon ?

Pour les spores, le sexe ne fait aucune différence. Pour les effets médicinaux et la comestibilité, c’est en fonction de chaque consommateur.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces champignons rares qu’on suppose appartenir à la famille des Dictyophora ?

Tout ce que j’aurais pu dire est dans l’article de l’étude en question. Il y a d’autres phallales qui sont cultivés en Asie. Là-bas les gens les dégustent quand ils viennent de sortir de terre. Ils ont une texture très étrange parce qu’ils sont composés de différentes couches. Leur goût est assez spécial, aussi.

Merci d’avoir discuté avec nous, Peter.