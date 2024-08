Le nouveau court de Neill Blomkamp a été entièrement réalisé dans Unity

Unity est connu comme un moteur graphique, mais ses créateurs sont bien décidés à faire comprendre au monde entier que son talent pour le rendu en temps-réel lui ouvre bien d’autres portes. Pour ce faire, ils ont fait appel à Neill Blomkamp, le réalisateur de District 9 (superbe et acclamé) et Chappie (moins superbe et moins acclamé).

Le résultat : deux courts-métrages de science-fiction dystopiques baptisés Adam : The Mirror et Adam : Prophet, tous deux réalisés par Blomkamp. Son tout jeune Oats Studio, qui réalise des courts-métrages pour YouTube et Steam dans le but de repérer des sujets à succès pour de futurs longs-métrages, les a entièrement façonnés dans Unity 7.0.

The Mirror et Prophet sont des préludes à Adam : Chapter 1, un court-métrage de dix minutes créé l’année dernière par l’équipe d’Unity dans le but de faire étal des capacités du moteur de jeu. Sa beauté visuelle lui a valu un Webby Award dans la catégorie Branded Animation. Désormais, avec Blomkamp à ses côtés, Unity se dote d’une street cred hollywoodienne.

Vous pouvez regarder le trailer des deux courts-métrages ci-dessus. Tous deux racontent l’histoire d’un robot confronté à l’humain qu’il a jadis été. Adam : The Mirror sera disponible dans quelques heures et Adam : The Prophet sera révélé le moins prochain.

De son côté, Unity espère que le projet lui permettra de se défaire de l’étiquette moteur de jeu.

“C’est un moteur en temps réel et il n’y a pas de bonne manière de l’utiliser, a déclaré la directrice du programme “Made with Unity”, Isabelle Riva, au cours d’une interview pour Polygon. Je pense qu’il est si extensible et qu’il permet aux gens de faire tant de choses qu’il sera bientôt connu comme un programme généraliste.”