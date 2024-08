Les acteurs de Game of Thrones semblent aussi déçus de cette saison que vous

L’article original a été publié sur VICE États-Unis.

Il ne reste qu’un épisode avant la fin de la saison finale de Game of Thrones, et, jusqu’à maintenant, il semble que les scénaristes soient les prochains à qui, unanimement, on imposera la marche de la honte. Il y avait de bonnes séquences dans les derniers épisodes, mais chacune — comme la beuverie morose la veille de la Bataille de Winterfell ou les larmoyants adieux de Tyrion à Jaime, ou encore toutes les autres apparitions de Tyrion — paraît s’effacer derrière un dénouement bâclé, une pénible séquence de bataille ou un gobelet de café. Et des figurants en feu. Tellement de figurants en feu.

Des intrigues qui se seraient déployées tout au long d’une saison auparavant, comme les brèves mais impossibles amours de Jaime et Brienne, sont condensées en quelques scènes, puis évacuées. Euron Greyjoy? Tué par Jaime dans l’une des pires batailles à l’écran depuis celle de Dorne. Et la plus grande surprise de la saison, la métamorphose de Daenerys en Reine Folle, a paru précipitée, même si elle était annoncée depuis 2016. Ce n’est plus depuis longtemps l’émission dans laquelle on consacrait une saison entière à essayer de traverser un pont. Cette saison spectaculaire mais superficielle est apparemment tout ce qu’il nous reste.

Bien sûr, comme il s’agit de Game of Thrones, les attentes étaient presque déraisonnablement élevées, en particulier pour les trois derniers épisodes. Toutefois, il est difficile de ne pas être déçu, et il semble que les acteurs de la série se sentent comme vous.

Une compilation a été mise en ligne le week-end dernier : trois atroces minutes pendant lesquelles on voit les acteurs de Game of Thrones essayer en entrevue de faire semblant d’être excités au sujet de la nouvelle saison, et échouer… misérablement. Bien qu’ils soient parmi les meilleurs acteurs de notre époque, d’après ces extraits, feindre d’aimer la dernière saison ou le sort de leur personnage, c’est trop difficile.

Regardez le sourire d’Emilia Clarke quand l’intervieweuse d’ Entertainment Tonight demande si elle est heureuse du dénouement de la série. Son expression est la même que celle que l’on a tous eue quand on a découvert que les scénaristes ont jeté aux ordures la prophétie du Valonqar ou que la confrontation du Night King et de Bran n’était qu’une scène pendant laquelle ce dernier, assis sous arbre, regarde dans le vide.

Il y a aussi Peter Dinklage, l’homme qui sauve presque cette boiteuse saison avec ses talents d’acteur, qui ne peut faire preuve du moindre enthousiasme quand il parle de la dernière saison.

Est-ce que c’est seulement pour plaisanter? Peut-être. Est-ce que les extraits paraissent plus accablants hors contexte? C’est presque certain. Mais ce ne sont pas les seuls exemples. Nikolaj Coster-Waldau, qui interprète Jaime Lannister, a pratiquement admis en entrevue pour le magazine Vanity Fair que l’idylle avec Brienne lui a semblé suprêmement précipitée. « On est habitués à avoir une saison entière pour parvenir à un certain point. Et là, soudainement, beaucoup de choses se passent très vite. »

Il y a aussi ce que Conleth Hill, qui interprète Varys, a dit dans une récente entrevue pour Entertainment Weekly. On lui a demandé s’il était déçu de ne pas avoir eu l’an dernier une dernière scène avec Aidan Gillen, qui interprète Littlefinger. « J’étais très déçu de ne pas avoir une dernière scène avec lui. J’étais déçu de ne pas avoir de réaction à sa mort, s’il était mon adversaire. C’était l’impression que j’avais ces dernières saisons, que mon personnage devenait secondaire, qu’ils se concentraient sur d’autres. C’est bien. C’est la nature d’une émission avec de nombreux personnages. C’était un peu frustrant. En général, ç’a été extraordinairement positif et génial, mais j’imagine que les dernières saisons n’ont pas été mes préférées. »

Quand on lui demande ce que les téléspectateurs penseront du dernier épisode, il ne semble pas surexcité : « Je n’en sais rien, répond-il. Je ne sais même pas ce que j’en pense. »

Il reste encore un épisode avant que Game of Thrones soit terminée pour de bon, du moins jusqu’à l’inévitable vague de séries dérivées et d’antépisodes. Qui sait, peut-être que David Benioff et D.B Weiss nous feront oublier cette inconstante saison avec un dernier épisode époustouflant. Ils l’ont déjà fait.

