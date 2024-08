Les Hard-Ons et Not Scientists nous jouent un France-Australie d’anthologie

À ma gauche, les Hard-Ons, la légende australienne, trio de surfers-gitans qui a signé à la fin des 80’s quelques-uns des plus beaux albums de pop punk jamais enregistrés par des êtres humains (les incontournables Dickcheese et Yummy!) avant de glisser, avec les années, vers une musique faite de pierre et de feu, tout en accélérations, dérapages et implosions qui n’est pas sans rappeler les plus belles heures des Melvins. À ma droite, Not Scientists, soit ce que la France fait de mieux rayon punk-truffé-de-mélodies-toxiques-gonflées-à-l’hélium, au coude à coude avec Hightower, et qui a déjà enquillé deux albums impeccables, Leave Stickers On Our Graves et Destroy To Rebuild.



Au centre, une tournée commune de cinq dates qui démarrera ce samedi 14 octobre à La Jimi d’Ivry-sur-Seine et un split-single incandescent sur lequel les deux groupes se sont fendus d’inédits de haut luxe, « Road Sweeper » pour les Hard-Ons et le tubesque « Perfect World » pour Not Scientists (titre tellement parfait qu’on le retrouvera sur le prochain album des lyonnais, prévu pour avril 2018 chez Kidnap Music. Le split lui aussi ce 14 octobre sur Shield Recordings et vous pouvez l’écouter sans plus attendre en intégralité ci-dessous.

Vous pouvez pré-commander le split ici.



Les dates de la tournée :

14.10 – IVRY SUR SEINE (94) @ La Jimi / Festival de Marne

15.10 – TOURS (37) @ Le Temps Machine

16.10 – LORIENT (56) @ Le Galion

21.10 – VALENCE (26) @ Mistral Palace

22.10 – GENEVE (CH) @ L’Usine

23.10 – BESANÇON (25) @ Les Passagers du Zinc (sans Not Scientists)