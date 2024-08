Les nouilles froides aux crevettes

Portion : 1

Préparation : 20 minutes

Temps total : 1 heure

Ingrédients

pour les crevettes :

65 g. ou 4 crevettes décortiquées et éveinées

1 c. à café de sel

Videos by VICE

pour la sauce « banna » :

250 ml d’huile végétale

3 c. à soupe d’huile d’ail

2 g. de bonite séchée

145 g. de concentré de tomate fumé

2 c. à soupe de concentré de crabe

1 ½ c. à soupe de gros sel

1 c. à soupe de sauce de poisson

1 c. à soupe de sucre en poudre

8 tiges de citronnelle grossièrement hachées

4 gousses d’ail, épluchées et grossièrement hachées

1 oignon jaune, découpé en dés

1 morceau de gingembre (10 cm), épluché et grossièrement haché

pour le sauce verte aux herbes :

400 ml de lait de coco

8 g. de coriandre chinoise

8 g. de feuilles de menthe

8 g. de basilic thaï

1 c. à café de sucre en poudre

½ c. à café de gros sel

1 citron, pressé

pour le dressage :

56 g. de nouilles de

250 ml de sauce « banna »

2 c. à soupe de sauce verte aux herbes

des échalotes frites

des feuilles de menthe fraîche

des piments serrano marinés

du sel fumé

Instructions

1. Pour les crevettes : Dans un récipient de taille moyenne, mettez les crevettes dans le sel et laissez reposer pendant 5 minutes. Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition. Ajoutez les crevettes et faites cuire pendant 1 minute. Egouttez et plongez les crevettes dans un bain glacé. Puis ajoutez du jus de citron vert et des zestes

2. Pour la sauce « banna » : Faites chauffer l’huile dans une casserole moyenne à feu moyen. Ajoutez les ingrédients qui restent et laissez cuire jusqu’à ce qu’un parfum se dégage, environ 3 minutes. Réduisez à feu moyen et faites cuire pendant 10 minutes, ajoutez ensuite 1400 ml d’eau. Portez à ébullition puis réduisez le feu jusqu’à obtenir un frémissement. Faites cuire 10 minutes supplémentaires. Laissez refroidir légèrement puis passez le mélange au blender pour obtenir une purée. Passez le résultat dans une passoire. Débarrassez-vous des éléments solides. Réservez et attendez que la sauce soit froide avant de l’utiliser.

3. Pour la sauce verte aux herbes : Dans une petite casserole, à feu chaud, portez le lait de coco à ébullition. Ajoutez la coriandre chinoise, la menthe et le basilique. Laissez mijoter pendant 2 minutes. Versez le sucre et le sel, puis transférez dans un blender et réduisez le mélange en purée. Ajoutez le jus de citron. Attendre que la sauce refroidisse avant de l’utiliser.

4. Portez une large casserole d’eau à ébullition. Ajoutez les nouilles et mélangez. Faites cuire pendant 7 minutes, puis égouttez et rincez à l’eau froide.

5. Pour la présentation, placez les nouilles dans un bol et versez la sauce « banna » et la sauce verte aux herbes. Ajoutez les crevettes et garnissez avec les oignons frits, les feuilles de menthe, les piments et le sel fumé.