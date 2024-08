Les Sims vont devenir une télé-réalité. Avec des vrais gens, pas des Sims.

The Sims Spark’d est son nom. L’émission de télé-réalité sera diffusée sur la chaine américaine TBS à partir du 17 juillet. Elle a été créée par la verticale de jeux-vidéo de Buzzfeed (Buzzfeed Multiplayer) et ELeague, la branche esport de Turner Sports. Pendant quatre épisodes, les participants vont s’affronter pour remporter 100 000 dollars. Le but du jeu est de raconter les meilleures histoires dans les Sims. Kelsey Impicciche de Buzzfeed Multiplayer, la chanteuse Tayla Parx et le développeur des Sims, David Miotke, aussi connu sous le nom de SimGuruNinja, seront les juges.

La réussite de The Sims Spark’d tient notamment au fait d’avoir su intégrer la communauté des fans des Sims dans l’émission. Parmi les participants, on retrouvera les Youtubeuses Plumbella et Xmiramira. Et pour les fans des Sims, le Spark’d Challenge Program permettra d’intégrer l’émission en remplissant une série de défis directement dans le jeu.



« Depuis sa création, la franchise des Sims a été une expérience révolutionnaire, en permettant aux joueurs de créer et de vivre virtuellement leurs propres histoires, » a expliqué la Directrice Générale de la franchise, Lyndsay Pearson, dans un communiqué de presse. « Nous continuons à innover, en rassemblant notre communauté afin qu’ils nous dévoilent leur capacité à raconter des histoires inédites dans une télé-réalité. »



Je suis totalement sur-excitée par cette annonce, et pas seulement parce que j’adore Plumbella et Xmiramira. The Sims Spark’d va sans doute me permettre de partager mon amour des Sims avec des gens qui n’auraient peut-être pas bien compris l’attrait du jeu. Tout le monde ne va pas passer une demi-heure à regarder quelqu’un construire une maison Sims, mais de nombreuses personnes regardent déjà des émissions de télé-réalité. J’ai, ainsi que d’autres Simmers, passé des heures et des heures sur Create-A-Sim, pour perfectionner mes personnages, sur Build Mode, pour construire la maison parfaite, et aussi dans le jeu, pour guider la vie de mes personnages. Cela représente des heures de travail pour un résultat qui ne sera seulement visible par moi et le reste de la communauté. S’il existe des émissions de télé-réalité pour les boulangers, les fleuristes ou les architectes d’intérieurs, il en faut une sur les Sims. Et pour être bon dans le jeu, il faut être très attentif aux détails, comme Claude dans Koh Lanta.

Spark’d sera diffusé les vendredis soir à 23 heures sur TBS, puis disponible en streaming sur la chaine YouTube de Buzzfeed Multiplayer les lundis qui suivent.

