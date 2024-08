Les Spätzle au fromage

Portions : 8

Préparations : 20 minutes

Total : 1 heure

Ingrédients

pour la pâte :

1 kg de farine

600-700 ml d’eau salée

15 g de sel

6 œufs



Videos by VICE

pour le fromage :

300 g de Bergkåse (idéalement), du Gruyère ou n’importe quel type de fromage suisse à pâte dure affiné de 9-12 mois, rapé

100 g d’Emmental rapé

pour les oignons croustillants :

200 g d’oignons ou échalotes, hachés finement en rondelles

60 g de farine

14 g de paprika

90 ml d’huile de tournesol

6 c. à soupe de beurre

pour la garniture :

1 bouquet de ciboulette finement haché

du poivre noir fraîchement moulu

Instructions

1. Faire les oignons croustillants : dans un grand bol, mélanger les oignons avec la farine et le paprika. Faire fondre le beurre et l’huile dans une poêle sur feu moyen. Ajouter les oignons et cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés, environ 3 minutes.

2. Chauffer le four à 200°C.

3. Faire la pâte : mélanger les ingrédients dans un grand bol. Battre la pâte avec les mains jusqu’à ce qu’elle soit presque entièrement lisse. La pâte ne doit pas être liquide.

4. Porter à ébullition une grande casserole d’eau généreusement salée. Utiliser une passoire avec de gros trous (entre 0.5 et 1 centimètre) et mettre la pâte à l’intérieur. Poussez-la à travers les trous avec une spatule ou un grattoir au-dessus de l’eau bouillante . La pâte à Spaetzle remontera à la surface quelques secondes plus tard. Laissez-les bouillir une minute sur la surface.

5. Retirer les Spaetzle et mélanger avec une quantité similaire de fromage dans un bol jusqu’à ce que le fromage soit complètement fondu. Mettre le mélange dans un plat allant au four et enfourner.

6. Répéter la procédure plusieurs fois, selon la taille de votre passoire, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte. Sortir le plat du four chaque fois que vous préparez un nouveau tour, mélanger avec ce qui se trouve dans le four et le remettre en place.

7. Servir en garnissant d’une poignée d’oignons croustillants, de ciboulette et de poivre noir pour terminer.