Les spaghettis d’après minuit

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Temps total : 35 minutes

Ingrédients

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

450 grammes de spaghettis

50 grammes de concentré de tomate

180 grammes de pancetta, coupée en petits dés

2 gros oignons jaunes, émincés finement

1 gousse d’ail, émincée

1 poignée de persil haché

1 poignée de ciboulette hachée

125 ml de vodka

250 ml de crème fraîche épaisse

du sel de mer et du poivre noir fraîchement moulu, pour assaisonner

Instructions

1. Chauffez l’huile dans une grande poêle sur feu moyen-fort. Ajoutez l’oignon et l’ail et faites-les rissoler jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres – comptez 8 minutes. Ajoutez la pancetta et poursuivez la cuisson pendant environ 20 minutes. Incorporez le concentré de tomate et cuire encore 2 minutes. Incorporez la vodka et cuire jusqu’à évaporation, 1 minute de plus, puis enfin, incorporez la crème. Laissez encore 3 minutes sur le feu, puis réservez au chaud.

2. Faites bouillir une grande casserole d’eau généreusement salée. Ajoutez les spaghettis et cuire al dente – comptez environ 8 minutes. Égouttez, puis mélangez dans votre sauce. Assaisonnez avec du sel et du poivre et incorporez le persil. Servez immédiatement.