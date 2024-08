L’horoscope de la semaine du 22 octobre

Les planètes sont en mouvement constant. Et à chaque instant, elles influencent la Terre en fonction de leur alignement. Je m’appelle Claire Salomé et j’ai toujours été fascinée par les mystères du zodiaque et les forces célestes des étoiles. Désormais, chaque semaine, je vous révèlerai les tendances astrales de la semaine, pour que vous profitiez pleinement du pouvoir merveilleux des planètes.

Que nous réservent les astres cette semaine ? La saison de la Balance se termine pour laisser place à celle du Scorpion. C’est une période où les aspirations sont profondes, mais il faut justement faire l’effort de se recentrer si on s’est senti déstabilisé, et non de chercher à s’enfoncer pour empirer une situation. On va avoir tendance à chercher les représailles et à mener justice soi-même. Quand vous vous sentez vriller, ne vous enfermez pas, ça peut être assez destructeur. Gardez une attitude lucide et mettez un peu de clarté dans votre comportement.

Videos by VICE

La conjonction Soleil/Vénus permet justement d’équilibrer notre darkside sanguin en nous rendant plus sensibles aux charmes des gens, aux petites attentions et à l’art. Attention seulement à ne pas mettre trop d’égo lorsqu’on se retrouve en communauté, si l’on ressent une crainte de ne pas pouvoir être apprécié de tous, un léger narcissisme pourrait se déclarer.

À la semaine prochaine,

Magie et Fortune dans vos vies.

C’est une semaine où tu auras besoin de témoigner tout ton amour, toute ton affection, toute ta tendresse, et sous n’importe quelles formes. Je sais que tu en débordes, bien plus que tu ne voudrais laisser paraître ces derniers temps. Maintenant que tu en es convaincu, tu as besoin de trouver à travers quel prisme tu émettras cette chaleur et pourras la recevoir. Je pense à des attentions subtiles, des rassemblements conviviaux ou des productions créatives. Ton champ est illimité.

Une chose est sûre, ce n’est que lorsqu’on te force à faire quelque chose que tu finis par tout laisser en plan derrière toi. Tu as autant horreur d’être le partisan du moindre effort que l’esclave qui exécute les ordres. Cette semaine, la dernière goutte d’eau va tout renverser. Tu feras comprendre que tu n’es pas en mesure d’accepter autant d’efforts pour les autres, et tu enverras joliment tout ce beau monde balader. Je suis assez certaine que tu les retrouveras tous à tes pieds pour te pardonner. À ton tour de gérer l’autorité.

Quand on te dit que « à force de rire de tout on finit par ne croire en rien », toi, tu ne te reconnais pas vraiment là-dedans. En réalité tu continues de profiter et de t’amuser, tout en prenant sagement tes distances. Être d’humeur légère n’empêche pas une fine observation. J’admire beaucoup toute cette agilité qui te rendra cette semaine à la fois efficace et pragmatique, sans oublier de tourner en dérision ce qui te semble futile.

Eloigne-toi cette semaine du bruit qui t’entoure : tu as besoin de tranquillité. Apprécie de te détacher des autres car tu as fait des rencontres très fortes ces dernière semaines. Personne ne t’en voudra si tu prends congé pendant quelques jours, tu ne vas pas disparaitre. Cette peur de vouloir manquer une rencontre et un événement, tu t’en fiches. Ne t’en veux pas de vouloir rester à l’écart, de ne plus donner signe de vie, c’est nécessaire pour ton indépendance.

Tu as toujours l’impression qu’il te manque un truc pour réaliser tes projets : du talent, du charisme, des contacts, du temps, une gueule… Tu laisses passer beaucoup de choses en réfléchissant ainsi. Stop. Cette semaine tu réaliseras que tu as entre tes mains toutes les capacités requises pour aller de l’avant : de la passion, une situation stable, un entourage précieux. En vrai c’est largement suffisant.

Ce n’est pas franchement dans tes habitudes de tâtonner, de rester le regard fixé dans le vide pendant de longues minutes, d’avoir l’esprit qui divague et te réveiller en perdant tout repère… Tu auras pourtant ce sentiment dans les jours qui suivent. Je te rassure, ce n’est pas un manque de fatigue, c’est juste la manière dont ton corps exprime sa volonté de relâcher et décrocher. Laisse-lui le temps d’accepter ces phases, ne sois pas trop dur avec toi-même, tu verras cette semaine que c’est un remède à ton environnement bouillonnant.

Cette semaine tu vas prendre conscience de l’importance d’aller à l’essentiel, de te libérer de tout ce qui est lourd à porter ou peu épanouissant. Cela va commencer par un discours très persuasif, tu vas aussi mettre beaucoup d’énergie dans un domaine auquel tu crois fermement. Ton ardeur est sans concession. Tu te retrouves enfin avec ce qui est indispensable et rejette tout ce qui est brumeux autour de toi.

Tu gardes depuis quelques semaines une légère blessure, tu la penses anodine mais elle se fait quelques fois péniblement sentir. Elle peut venir d’une réflexion que tu n’as pas supporté ou de l’inactivité de certaines personnes fasse à une demande… Autant t’annoncer que ce petit coup à l’égo va se guérir cette semaine, il disparaîtra grâce à une sincère excuse, et tu pourras t’en sentir soulagé.

Cette semaine tu mettras en valeur ta subtile connaissance de la nature humaine. Plus tu tenteras de percer le mystère de certaines personnes, plus tu constateras la justesse de ton analyse. Ce n’est pas donné à tout le monde de lire à travers les autres. Et tu vas vite te rendre compte de son utilité. Peut-être bien que tu réussiras à te faire moins avoir, et à rencontrer nettement moins de malentendus.

Si tu pouvais te laisser porter par ton inspiration, virevolter d’une curiosité à l’autre, tu t’en donnerais à coeur joie. Mais voilà que ces dernières semaines tu n’en étais pas vraiment convaincu. Tu as laissé de côté la découverte de nouveaux horizons pour consolider tes expériences actuelles. C’est très bien, mais les envies d’aventures vont reprendre en force cette semaine et t’entraîner fougueusement.

Ta vie professionnelle semble en plein bilan, en besoin de renaissance, mais avant cela, en analyse approfondie. Tu fais le point sur ce qui est déjà solide et ce qui tend à être un peu plus creusé. Cette semaine ton esprit va s’élargir sur ces interrogations et te permettra de te focaliser sur tes projets futurs. Tu découvriras que, lorsqu’on s’y préoccupe un temps soit peu, on peut être emporté vers des horizons très excitants, tout en se rappelant raisonnablement de là où on vient.

Peux-tu décrire le contenant de ta petite mallette de secours ? Je parle de celle qui te permet de te changer les idées, de clarifier ta vie, et d’avoir les pieds sur terre en cas de pépin. Elle se compose d’un objet, d’une personne, et d’un lieu. Je te conseille pour cette semaine de toujours la garder en tête et de l’utiliser quand bon te semble. Tu auras l’impression d’être mono-maniaque mais souviens toi que c’est essentiel de rester équipé, car mieux vaut prévenir que guérir…

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.