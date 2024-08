L’horoscope de la semaine du 28 janvier

Que nous réservent les astres cette semaine ? Pour pas mal d’entre nous il va y avoir de l’électricité dans l’air et beaucoup de tension. C’est la saison où on préfère faire la gueule et bouder sans raison apparente. On reste plutôt des manches de la communication. Vénus en Sagittaire montre qu’on peut quand même être assez ouverts malgré les désaccords de chacun. On arrive à regarder un peu plus loin et passer le cap de la pudeur, même si c’est pour des raisons personnelles. On peut y voir un peu plus clair dans nos ambitions qu’on avait laissées pas mal de côté ces derniers mois. Allez, blindez-vous de projets, remplissez votre tête d’objectifs concrets, c’est un excellent moment pour savoir ce qu’on va faire de notre peau pour les mois qui suivent, que ça soit pour planifier un voyage ou se lancer dans une activité nouvelle.

À la semaine prochaine.

Magie et fortune dans vos vies.

Ouf, il était temps sérieux. Cette semaine tu vas prendre pas mal de recul sur toi-même et te dire que ces derniers temps tes attitudes étaient certainement un peu exagérées. Tu vas avoir l’esprit moins borné. C’est souvent comme ça que tu fonctionnes, tu as tes phases, des dark et des moins dark. Tu peux te sentir comme une carpe sortie de l’eau qui se débat pour retrouver sa liberté, ou comme un dauphin faisant des bonds de 4 mètres au dessus de l’océan Pacifique. Tu ne sais jamais comment vivre lorsque tu as la tête hors de l’eau, avec toi c’est vraiment à pile ou face. Tant mieux, cette semaine on est du bon côté.

Fais attention, cette semaine tu auras tendance à prendre au premier degré toutes les remarques et insinuer des choses qui n’ont pas lieu d’être. Et même quelques fois tu te montreras un peu trop susceptible. Tu sais, les 3/4 du temps quand les gens parlent ce n’est pas pour faire des sous-entendus mesquins. Non, c’est juste pour causer. Si on te fait une réflexion sur la dose de mayo que tu fous dans tes frites, c’est juste parce que personne ne mange ses frites comme ça, et non parce qu’on veut te faire comprendre que tu te comportes comme un gros porc. Je pense que tu as saisi mon exemple, hein ?

Tu vas être à l’aise en toutes circonstances cette semaine. Aucune situation ne pourra entrainer du stress. Tu seras parfaitement serein, n’importe où et avec n’importe qui. Même quand tu reverras ce type ou cette fille avec qui tu as couché il y a quelques temps et dont tu avais totalement oublié l’existence, comme un souvenir volontairement enterré bien profondément. Même les vieux fantômes qui sont là pour te rappeler ta vulnérabilité, même eux, ne pourront pas te perturber. Ton astuce ? Ne pas regarder le passé, le pas regarder le futur, juste te préoccuper du présent.

Tout le monde sera surpris par ton bon sens et ton caractère rationnel cette semaine. Tu sais que ça ne sert à rien de se torturer l’esprit pendant des plombes. Tu sais que parfois les solutions les plus simples sont les plus évidentes. Car oui, tu vas être amené à devoir trancher et prendre des décisions pas toujours évidentes. Mais un peu de logique ne fait de mal à personne. Si quelqu’un dans ton entourage te fait des crasses, tu vas garder ta lucidité et juste cesser de te flageller en le fréquentant. Car tu sais à quel point on peut se sentir déprimé quand on n’arrive pas à tirer des conclusions simples et cohérentes.

Cette semaine tu vas avoir un projet bien précis en tête, il va venir rythmer tes journées, remplir tes pensées, parfois même tu vas en rêver. C’est génial, tu as beaucoup de chance. Regardes tout ce monde autour de toi qui n’est animé par absolument rien, qui se lève et se couche sans se projeter un minimum plus loin. Que c’est déprimant. Qu’ils sont navrants. Toi au moins tu as l’avantage, non même le privilège, d’avoir une idée en vue et de trouver l’énergie nécessaire pour la concrétiser. Et tout ça t’excite et fait de toi une personne plus vivante.

C’est dingue à quel point tu débordes tellement d’amour pour les gens que parfois ça s’échappe, ça coule, et tu glisses dessus comme sur du verglas. Oui, tu as tendance à en faire beaucoup et ça peut être parfois déstabilisant pour les gens qui t’entourent. Tu es comme un gros gâteau suintant de beurre. On adore ça mais, au bout ça devient écoeurant et un peu lourd pour le bide. Sois un peu plus léger, n’essaie pas dans faire des caisses, garde un peu d’affection pour plus tard, tu dois faire des réserves et surtout faire gaffe à qui tu le distribue.

Tu vas avoir des réactions assez frontales cette semaine, il vaudrait mieux ne pas t’agacer et te rentrer dans le lard. D’apparence tu es tout doux et à l’écoute, un vrai chaton, on a presque envie de te faire des câlins. Mais il suffit qu’on te taquine de manière un peu instante pour que tu sortes les crocs. Personne ne doit t’emmerder. Ton comportement pourra être excessif mais tu t’en balances. Il fallait pas te chercher, les gens n’ont qu’à bien se tenir et être un minimum polis.

Tu vas être tenace cette semaine. Non, tu ne laisseras rien tomber. Ce n’est pas de l’obstination ou de l’entêtement, c’est aller au bout de ses idées, de se tenir à ses ambitions. C’est vraiment super respectable de ta part, toi qui a tendance à remettre souvent tes aspirations en question, à ne jamais être certain de là où tu veux aller. Mais cette semaine tu sais que tu ne pourras rien lâcher. T’es un vrai petit bulldog qui sait parfaitement ce qu’il veut. Tout le monde autour de toi devrait en prendre de la graine. Et si seulement on était tous aussi sûrs que toi…

Tu sens que tu as pu causer du tort à quelqu’un – et ça arrive à tout le monde – mais tu n’arrives pas à savoir quoi. Un énorme point d’interrogation se cogne sur ton front. Tu vas répéter les situations, te remémorer chaque parole, tu ne saisis pas ce que tu as pu faire de travers. Si il y a bien un truc qui te rend malade c’est de sentir qu’on ne te fait plus confiance alors que tu te trouves irréprochable. Tu as même la flemme de communiquer, de crever l’abcès, tout ça te parait sans logique. Alors ne te rends pas parano car ça ne fera qu’empirer les choses, essaie de soutirer des informations là où tu peux, mène ta petite enquête. Tu seras forcément blasé quand tu auras la réponse à cette énigme, mais au moins ça sera ça de réglé.

Si y’a un truc qui te sape le moral cette semaine c’est lorsque tu te sens face à la solitude. En étant avec elle tu te mets à penser direct à cette personne qui te manque terriblement. Alors tu vas chercher à montrer que ce sentiment d’isolation est presque paralysant, comme des SOS criés depuis une chaloupe en plein milieu de l’océan. Mais qu’on te rassure, tu es loin d’être seul et tout ça ce n’est qu’une angoisse passagère. Lorsque tu envoies tes plaintes il y a toujours quelqu’un pour te répondre. Il y a bien pire que de se sentir seul, il y a le mépris. Mais personne ne t’ignore, et beaucoup pensent à toi quand ils se sentent également seuls.

Toutes les planètes sont alignées de ton côté cette semaine. Tu es le champion de cette fin de moins de janvier, notre super-héros à tous. Tout le monde devrait profiter de ton énergie et de tes capacités hyper productives. Tu es comme un Thermomix que les gens n’utilisent pas uniquement pour faire de la béchamel. Tu as un paquet de ressources cachées et cette semaine tu vas tenter de les employer dans les jours qui suivent. Eh oui, on ne sait jamais faire bon escient de nos talents. Mais pour toi cette semaine ça ne sera pas un problème, on va même découvrir que tu peux faire 3 choses en même temps comme écrire un texte de plusieurs pages, tout en apprenant à réparer un pneu crevé et en cuisinant des croque-monsieur pour 4 personnes.

Attention à ta nervosité passagère. Peut-être que tu vas ressentir pas mal de fatigue cette semaine et ton impatience se manifestera. Ces derniers jours t’ont pas mal épuisé sans que tu ne t’en rendes compte. Et là tu t’étonnes de boire un café toutes les demies-heures, d’être saoulé par les discussions futiles du type ragots et médisances, et de ne pas réussir à te motiver pour prendre les escaliers à la place de l’ascenseur. T’as donc un besoin assez évident de ne pas tirer sur la corde et de se relâcher un peu. C’est parfois nécessaire de s’écouter un peu.

