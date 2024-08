On passe en revue l’intégralité du line-up de Dour 2023

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre VICE+ et Dour Festival.

Le line-up de Dour est qualitatif et alléchant. Il est aussi très dense. Dense à vous perdre dans les méandres des noms et des styles – entre ceux que vous connaissez et ceux qui vous intriguent – mais aussi les méandres (encore plus labyrinthiques) des horaires, des scènes, etc. Pour vous faciliter un peu la tâche, voici notre brève description de l’intégralité des artistes qui seront là à Dour cette année.

On le fait maintenant, parce qu’il y a fort à parier que le 17 juillet, on ne sera pas super disponibles pour écrire à propos du festival. Mais de toute façon, mieux vaut être au courant en amont des trucs chauds qui vous attendent, plutôt que de lire tout ce que vous avez raté, non ?

Mercredi 12 juillet 2023

Serpent Mercredi 12 juillet, 19 heures, le festival déploie ses premières pétales juvéniles dans la Petite Maison dans la Prairie : Serpent se lance devant vos sourires béats et votre âme beaucoup trop apaisée d’être là, à Dour (avant de commencer la rédaction de votre mémoire à rendre en deuxième session).

Geeeko On veut pas être à la source d’un clash avec l’artiste susnommé, mais Geeeko, c’est ça hein.

Trikk Trikk bosse avec les gens de chez Optimo ou Innervisions, des photographes doué·es et des graphistes hors pair ; nous, on a un collègue qui sait péter et roter sur demande.

Zola « Zola » à l’envers ça fait « Olaz », raccourci de « All eyes on me », donc Zola = Tupac.

**Acid Arab

**Des types ni acides ni Arabes, comme le Mouvement Réformateur n’est ni en mouvement, ni réformateur.

Mama Snake Mercredi 12 juillet, journée douroise du reptile apparemment.

DI-MEH Hey la STIB, vous qui aimez tant faire « djeuns » dans votre comm’, faites de ce son la BO officielle de votre prochaine campagne de pub.

Aleksandir On l’a découvert avec Yamaha ; depuis, on veut mourir sur ce son.

Boys Noize Constat final des deux premières décennies du 21ème siècle : alors que les perches à selfie ont disparu de la surface du globe aussi vite qu’elles se sont répandues chez les gens simples d’esprit, les mecs qui mettent des casquettes à l’envers persistent encore.

**Khali

**Dieu merci, l’époque des rappeurs qui intitulent leurs sons J’débark est derrière nous.

**TUKAN

**Certaines personnes très naïves croient encore que le dialogue peut nous sauver de la destruction du vivant ; nous, on ne croit plus qu’en Tukan, ainsi soit-il.

Klangkuenstler Kreuzberg starter pack.

**L’Impératrice

**On n’a rien en commun avec les gens qui « networkent » « afterwork » Place du Luxembourg à Bruxelles, en chemise bleue, les jeudis – sauf le fait qu’ils écoutent L’Impératrice et qu’ils aiment l’alcool.

Malaa Quelqu’un devra quand même penser à trouver un moyen d’expliquer au public de la Boombox que le mec cagoulé qui passe en dernier, après quatre rappeurs, n’est ni Siboy, ni Leblanco, ni Crimi, ni Kekra, ni Gus la zone, ni Gambino, ni Menace Santana, ni Yuzmv, ni TK, ni aucun autre de la liste de cagoule-style.com.

Meg-Beg La bio Twitter la plus mimi de line-up.

Nico Moreno La preuve qu’on peut faire de la musique qui tabasse et venir de Caen.

Jeudi 13 juillet 2023

Meute

MEUTEUUUUUUUH !!!!!!

Grove GROVEUUUUUH !!!!!!

The Blaze THE BLAZEUUUUUUH !!!!!!

Roxane Métayer Presented by Safe Ground ROXANE MÉTAYER PRESENTED BY SAFE GROUNDEEUUUUUH !!!!!!

REZZ Ça peut pas marcher éternellement…

Mahnoor b2b SHIR.IN Presented by Daytimers Maureen Vous saviez que SHIR.IN était aussi photographe ? Vous saviez que Nikos Aliagas était aussi photographe ? Vous saviez que Bob Dylan était aussi sculpteur ? Vous saviez que Georges-Louis Bouchez était aussi politicien ?

Feminine Hi-Fi

« Feminine Hi-Fi se concentre sur la valorisation des femmes dans la culture reggae, dub et soundsystem et considère le reggae comme un langage contre l’oppression lié aux questions de genre » pendant que Masculine Lo-Fi dort sur un matelas à même le sol et scrolle sur Twitter de la main gauche en se grattant l’arrière des couilles de la main droite.

**CKay

**Il est temps qu’Elon Musk arrête de faire des gosses – ou en tous cas prendre la responsabilité de leur donner un prénom.

Fatal Move Premier groupe à inaugurer la nouvelle scène du Garage, historique.

Tiakola

Tiakola, Damso, Ninho… Le rap francophone a un truc avec les William apparemment.

ROMY

« Putain, mais c’est la chanteuse des XX ! Aaaaah ! »

Andy C Fournisseur de gros drops à Dour depuis 2006.

Kyrist Arrêtez de vous moquer des Pays de Galles, Cardiff c’est vraiment bien.

Sam Ruffillo Presented by Toy Tonics Pareil pour Bologne, sauf que personne ne s’en moque, parce que personne n’ose se moquer de l’Italie, surtout depuis que Giorgia Meloni est là.

**Ada Oda

**Ça part d’un groupe de rock belgo-italien, s’en suivent des recherches Google sur Frédéric François, la Sicile, la Corse, le FNLC, le marxisme-léninisme, Hermès ou Marco Mouly, puis un détour sur YouTube et le compte d’INA Politique, avant de finir sur un site de cul, ou plus précisément la vidéo d’un mec qui se branle sur une vidéo de Giorgia Meloni – ça s’appelle la sérendipité, ou juste se perdre sur internet.

Hedex feat. MC Skywalker

Oui oui, pour les gens qui sont davantage Pokémon que Star Wars (ça reste un autre conte pour enfants), MC Pikachu existe aussi, et il tape des millions de vues.

**Isha

**Oui, on sait qu’il rappait déjà y’a dix ans sous le nom de Psmaker, merci les expert·es de Wikipédia.

Ken Carson

Commandez vos boots Rick Owens et votre ensemble noir Balenciaga à temps.

**Attila

**Neuf albums en quinze ans – c’est moins que des zinzins comme $uicideboy$ mais quand même assez pour nous empêcher d’émettre un avis trop hatif.

**Kill The Noise

**Le roi du silence mais en dubstep.

**Glauque

**Le genre de groupe que les médias, autant les revues spécialisées et les journaux tradis, s’efforcent de comparer à d’autres groupes – laissez ces Eminem francophones tranquilles.

Eliza Rose

Fille d’un voleur, qui a dérobé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux.

**LIBERATO

**Y’a combien d’artistes sur qui écrire ? Plus de 200 ? Ah d’accord. Et, on a déjà signé pour le partenariat avec Dour ? D’accord.

Lojay

OK alors, c’est l’info du jour : boire du café et froncer les sourcils en lisant les noms sur le line-up n’aide en rien niveau inspi…

Used Quand le youtubeur flamand Acid n’est pas en train de faire une vidéo pour dévoiler les secrets du monde, il traîne sur les DJ sets de Used – un homme de goût.

Do or Die

Et vous, c’était quoi votre premier tattoo ?

Punish Yourself

D’accord maîtresse, mais ça suffit de donner des ordres ?

Pongo

Pingu et Ponko ont une fille…

Sad Night Dynamite

Il est encore trop tôt pour certaines vannes.

Tagada Jones

En France, tagada, c’est ça, désolé.

The Notwist Nos parents les ont vus en 2007, c’est à nous maintenant (oui, on a 17 ans).

39bermuda Le nom de gang de la Place du Luxembourg à Bruxelles (oui, encore eux), le son d’un bong doux et chaleureux.

Grace Ives Nous, on n’est pas des fans faciles ; on est seulement fans des artistes qui montrent vraiment que ça les amuse de faire du son.

**GUTTI

**Le Dider Drogba du terrain en béton.

High Hi Si ton tonton tond un ami à Miami.

**Killbox (Ed Rush & Audio)

**Apportez votre sac à dos imaginaire.

Kim Ann Foxman

Kim Ann Foxman a fait beaucoup trop de trucs ; Kim Ann Foxman nous fait ouvrir beaucoup trop de nouveaux onglets.

**La Zowi

**La nouvelle reine, après Beyoncé, Mylène Farmer et Axelle Red.

**Legal Shot Sound System feat. Lasai

**Le dub pour les nullos : le public apprécie fortement quand le selector recommence la chanson, surtout quand un « Pjew pjew » le précède.

Living Gate Le retour tant attendu du metal à Dour, tout y est.

LYZZA Double Z comme une pleine lucarne en 2002 à Glasgow, ou comme du gros son club hyper pop à 17h30 au Labo.

**yunè pinku

**Rien qu’à lire le nom, on aurait pu deviner que c’était un humanoïde numérique.

**OJOO GYAL

**Notre préférée du line-up – aucun pardon si vous retournez au camping avant les coups de 3 heures.

**REA Presented by Daytimers

**Apparemment la dernière fiche de présentation rédigée par l’équipe de Dour.

Sisley & BenOneShot

Si vous avez la diarrhée au taf, mettez un gros set et dites que vous travaillez sur un texte à ce propos – ça marche moyen si votre job ne consiste pas à écrire des articles aux chiottes.

**Stoneman

**Au Dub Corner ? Sérieux ? Nous en tombons des nues.

Thempress Presented by Daytimers

Queer en force.

thrown Un groupe suédois qui chante en anglais, et dont on ne comprend quand même pas les paroles – ç’aurait pu être un groupe anglais qui chante en suédois.

TOCCORORO

Mon voisin.

Tsar B

La dernière fois qu’on a dansé sur du violon, c’était là-dessus (lors de la dernière fête organisée pour les employé·es ; c’était une obligation, au secours).

**VCL

**Player Quicktime Media.

Bibi Seck Presented by Toy Tonics Dédicace à notre collègue Riek, on sait que tu l’aimes bien celle-là.

Congo Natty feat. Blackout JA & Iron Dread (Phoebe)

Vous connaissez ce sentiment de devoir choisir entre le dubstep et le reggae ? Nous non plus, mais il n’est jamais trop tard pour essayer.

Farrago Les Antwerpenaren savent comment faire.

Gee Lane Presented by Toy Tonics Beach party, mais à Dour.

Vendredi 14 juillet 2023

Marija Rasa Presented by Safe Ground Résidente de Kiosk Radio, comme les étudiant·es de Sint-Lukas.

Bladee

Il existe des êtres humains enfantés par des parents qui les ont conçus en baisant sur de l’emo-cloud-rap-lofi (croisé à l’hyper pop) et qui ont aujourd’hui plus de 10 ans.

The Clockworks Bordel de Dieu, pourquoi est-ce qu’en Belgique on apprend à parler anglais comme des Américain·es (ou des Français·es), au lieu d’apprendre à parler anglais comme des Anglais·es ?!

Baby Volcano La première personne qui fait une blague sur l’état de son trou de balle après avoir mangé trop épicé est bannie du festival.

**PLK

**À 26 ans, la musique représente pour PLK la moitié de sa vie ; nous à 10 ans, on se masturbait devant des clips, ce qui représente aujourd’hui deux-tiers de notre vie.

**H JeuneCrack

**On attend de pied ferme un méga album avec Jeune Mort, Jeune LC, Jeune Observateur et Jeune Julio… ou alors avec tous les crackheads du pays.

**Eloi

**……./) /)

…….(+.+)

……(“)_(“)

54 Sound

Choisir une photo de profil alléchante, c’est un art à part entière.

**Anetha

**Le 14 juillet, c’est la journée mondiale de l’orque, soit nos meilleurs alliés contre ces putains de yachts – et dans un monde parfait, nos cétacés préférés poursuivent la destruction de l’ancien monde sur des sons d’Anetha.

Gem&I b2b NMSS b2b Jujulove b2b HornFlute Presented by touche-touche x Decoratelier

On va voir Gem&I b2b NMSS b2b Jujulove b2b HornFlute Presented by touche-touche x Decoratelier ? Où ? Au Rockam’.

Soumaya Phéline La plus solide des sœurs.

Structures On était là avant les 1 000 abonné·es sur YouTube.

**Tokischa

**Le genre d’artiste que les parents très à fond dans la religion veulent faire interdire.

**Zuukou Mayzie

**Le plus communiste des rappeurs capitalistes.

**Vladimir Dubyshkin

**L’enfant caché de Kurt Cobain et Anna Karina, élevé dans le fin fond de l’oblast du Tambov.

La Kajofol Vous pensez qu’elle explique comment son nom à des non-francophones ? Ça doit être encore plus emberlificoté qu’expliquer le principe du verlan.

CloZee

Elle a monté son propre label Odyzey Music – le Z c’est le S.

FJAAK dj set JeanJass et Nicolas Bedos enfin réunis.

Flavien Berger À Bruxelles, et plus particulièrement vers Saint-Gilles, les croquettes de crevette et le vin blanc ont un goût de Flavien Berger.

**Salut c’est cool présente Dimension Bonus

**Quand on commence un cursus en école d’art, c’est pour la vie.

SPFDJ Techno pas toujours pareil.

070 Shake Vous l’aviez ratée en 2018, tout vient à point à qui sait attendre.

**Lous and The Yakuza

**La copine non-officielle de Franglish.

Nana Benz du Togo La copine officielle de Mec Multipla de la Bolivie

Mall Grab Le Sk8er Boi officiel.

**Lomepal

**À moins que ce ne soit lui ?

Paul Kalkbrenner Future pleure en mangeant du poulet avec Kaaris ; à Dour, le son de Paul Kalkbrenner fait couler les larmes chaudes des festivalier·es.

Trym Rebooster la carrière de Kate Ryan ? Pourquoi pas, après tout.

**Men I Trust

**Coucher de soleil à Montréal, le cœur bercé par deux savants de la musique.

PyPy Pour l’écriture collective de cet article, on avait statué sur le fait que « la première idée n’est jamais la bonne », pourtant, une personne de l’équipe a écrit « Kaka » dans la v1 du texte… C’était quoi sa première idée ?

Rebekah & Malika Maria presents Neuromance (Hybrid AV) Vous vous souvenez des CDs Jumping is not a crime ? Ça, c’est mieux.

Biig Piig

À ajouter à votre playlist « Sons qui me rappellent des souvenirs que j’ai jamais vécus ».

**Slimka

**L’anagramme de la marque à la vache violette, de nationalité suisse elle-aussi.

Black Mirrors Nous sommes des gens simples : s’il y a « I’ll kill you » dans une chanson, on aime.

Héctor Oaks

À ajouter à votre playlist « Coupe de cheveux à faire avant de mourir »

M Huncho

La BO de votre vie d’être humain possédant trop de swag (désolé d’avoir ressuscité ce terme).

Dame Area On n’aurait jamais cru pouvoir s’ambiancer autant sur deux Espagnol·es qui tapent sur de la tôle.

**Emile Londonien

**Alter ego de Emil from Strasbourg.

EMILIJA Presented by Gay Haze Notre amoureuse.

ENNY La raison pour laquelle on pourrait presque préférer le rap UK au rap US.

Sara Landry

On peut tomber plusieurs fois in love en même temps non ?

Eosine

D’après le site officiel du festival, Eosine « sont un peu les enfants qu’auraient eu·es Beach House et Cigarettes After Sex au détour d’un concert à Liège », soit des gosses né·es d’une sacrée méga-orgie multi-orgasmique et sensuelle.

**Fais Le Beau Presented by Gay Haze

**Voir Vieira.

**Herton

**Le premier à jouer au Balzaal en cette journée, à l’heure où, à Paris, Macron sera déjà couvert de tomates.

JAEL

À une lettre près de créer une secte.

Legal Shot Sound System meets Vanzo & Vivian Jones

Au States, un legal shot, ça n’a pas forcément qu’une seule signification.

Prince Waly Maudire l’été, bénir le temps qui permet de ressortir le cuir épais Avirex.

Real Rockers Et bah non, c’est de la dub, hihi.

Stuffed Foxes

From Tours on tour.

**Squadra Rockerill

**Familier et rassurant comme la moiteur des chiottes à 3 heures du mat’.

**Eptic

**Bouh.

TDJ

Bad trip onirique.

Vieira Presented by Gay Haze Voir Fais Le Beau.

eugene

On avait intégré un post Instagram, mais il a disparu.

Samedi 15 juillet 2023

Orelsan Le mec de la pub Dior.

**Σtella

**L’un de ses plus jolis titres s’intitule Titanic, mais nous on veut une chanson sur cinq milliardaires qui périssent après avoir dépensé une fortune pour un loisir futile et les médias qui en font des tonnes d’articles, alors qu’ils s’en foutent des milliers de migrant·es qui périssent chaque année dans la Méditerranée – démerdez-vous pour rendre les paroles mélodieuses.

Yung Lean 2002 en 2013 en 2023.

Fahad Seriki dj set presented by Brikabrak Meilleur post Instagram de 2022.

**King Halloumi (AliA & Lefto Early Bird)

**Les boss du royaume des vegans.

Le Motel Une bonne odeur de moquette en perspective.

Zouzibabe DJ talentueuse, organisatrice de festival et autrice d’un touchant portrait sur VICE – pas de chouchous ici, juste des talents qu’il faut reconnaître avec pertinence et impartialité.

Liew Niyomkarn Presented by Safe Ground Un samedi aprem au calme, des titres de chanson à la XXXTentacion, des sons aussi vibrants que relaxants et moins de 200 écoutes mensuelles sur Spotify : elle est là, la perle de Dour 2023.

**Peggy Gou

**10 fois plus conseillé à vos gosses que Peppa Pig (10 000 fois plus que la Pat’Patrouille).

Lethvm Note à nous-mêmes : faire un truc sur VICE avec ces jeunes fougueux originaires de Bois-de-Villers.

KLAKMATRAK

À l’envers ça donne Kartamkalk, et ça veut toujours rien dire.

Lazuli Rosalía c’est trop mainstream.

Birds In Row Oiseaux aux moustaches alignées.

Primero Bel oiseau, belle plume.

Caribou Joli cervidé, mignons petits chiens.

Lorenzo La météo annonce une avalanche de mineurs.

Wiegedood

La météo annonce une pluie de majeurs en l’air.

Biga*Ranx Cœur avec les doigts.

**Stand High Patrol

**« Peace » avec les doigts, un peu pliés, au ralenti.

Daphni

Daphni, De Balzaal : il n’est que 18h45, donc si les cœurs en doigts commencent à ressembler à des trous du cul en doigts, c’est que c’était peut-être pas des cœurs.

**STAKE

**Fermez les yeux et laissez-vous transporter à Wevelgem.

Overmono

C’est l’histoire de deux frères qui font de la musique qui déchire chacun de leur côté et qui ont décidé de faire de la musique qui déchire ensemble.

**PEDRO WINTER presents ED BANGER RECORDS XX

**Avec en guest l’esprit de l’année 2011.

winnterzuko Aucun lien.

**J9ueve

**Jeune numéro 9 buté au rap depuis La Source de 1995 – ça vous fout un coup de vieux, pas vrai ?

DJ Stingray 313 Probablement le genre de type que vos parents kiffaient, que vous kiffez et que vos enfants vont kiffer aussi.

Hangman’s Chair Votre petit frère rappeur a son grand frère dans son clip, les gars de Hangman’s Chair, ils ont Béatrice Dalle.

**Johan Papaconstantino

**Un aller simple pour Marseille en vieux short de l’OM (époque Ravanelli), un joint de shit khéné dans les calanques, un verre d’ouzo, et puis se faire engueuler parce que c’est pas du pastis.

Cymande Historique.

Iration Steppas feat. Macky Banton Une voix sulfureuse, des paroles répétitives qu’on peut facilement reprendre et un gros style stepper ? Un billet pour Iration Steppas SVP.

Jamz Supernova b2b Blck Mamba On a un ex-collègue qui a fait une séance de sport avec Blck Mamba – depuis, il a démissionné pour éviter toute nouvelle mésaventure cardiaque (et on lui envoie plein de bisous pour en accélérer le rythme).

Jeshi The guy your girlfriend tells you not to worry about.

Solomun

Polo noir, lunettes noires, Boiler Room, Tulum, 2015.

Meryl Polo noir, lunettes noires, décor 3D.

**marcel

**Notre groupe arlonais préféré (et pas seulement parce que leur front nous a pondu un merveilleux entretien avec Christian Laval)

Phoenix

Un jour, ces quatre garçons dans le vent ont été jeunes – ce qui veut dire qu’il existe des jeunes à Versailles… VERSAILLES.

O’SIMMIE Presented by Brikabrak Souvenirs et teaser en même temps.

dEUS Papas, c’est vous ?

Coely La seule meuf de la B.O. de Tueurs : stylé ou désespérant ?

Anaco, Carla Naté & Perreo Dancers Presented by Perreo Supremo Non, mettre des « o », des « a » et des « é » à chaque fin de phrase de 16h30 à 21h au Rockamadour ne fera pas de vous des boss du reggaeton.

Cellini Le nom d’un grand couturier, l’attitude d’un bon copain dont on est fier·es.

Crystal Murray On l’appelle Christelle Morray dans le 9.2.

**Regarde Les Hommes Tomber

**C’est surtout à la chute de notre pouvoir d’achat qu’on assiste en ce moment.

Eclair Fifi On salue la créativité du blaze : la fusion entre une pâtisserie et un petit chien tout blanc qui se tient tout fier sur les genoux de votre mamie.

Emily Jeanne À ne pas confondre avec la Emily Jeanne qui raconte sa journée à la plage avec sa sœur sur Youtube.

Steppin’ Forward Hi-Fi meets Blackboard Jungle On parle de Steppin’ Forward Hi-Fi et Blackboard Jungle plus bas, séparément.

Tetra Hydro K Tout comme le professeur Utomium a trouvé le mélange parfait pour créer les Supers Nanas, Tetra Hydro K a trouvé sa formule unique entre Dub, Drum and Bass et un ingrédient secret qui ne s’appelle sûrement pas « musique électronique ».

TIF Le nouveau nom DZ de votre playlist « Sons parc soleil à trier ».

Unlisted Fanatic presents the UFO Collective On ne connaissait pas, on a cliqué, on a entendu « Babylon » et « system » dans la même phrase.

Uzi Freyja Le uzi par contre, on connaît : « Je possède un uzi aussi / J’ai plus d’ennemis que les États-Unis », faites venir le Roi Heenok à Dour en 2024, SVP !

Vanyfox Ça pue le pseudo de l’alter ego furry de votre oncle comptable de 9 à 5.

Werkha Tout le monde au Labo à 14h30 pour ce beau sourire.

Wyatt E. Quelqu’un a un abonnement du Vif, qu’on puisse lire leur article à leur sujet ?

Yooth Presented by Brikabrak SCH n’étant pas au programme cette année, y’a une place à prendre niveau qualité capillaire.

Dimanche 16 juillet 2023

So La Lune « On dit “S/O La Lune” ou “So La Lune” ? », « C’est sa vraie voix ? », « Jup’ tiède ou Cara tiède ? », « T’es pour ou contre l’action directe violente pour nous sauver du désastre climatique causé par les grosses multinationales ? » : voici peu ou prou les débats qui vont animer les alentours de la Boombox ce dimanche.

Peet Un jour, Peet racontera à son gosse : « Tu sais Pipou, en 2023, papa a joué sur la même scène, le même jour, que Damso, Aphex Twin, Denzel Curry et Blaiz Fayah. Hein ? Non, je connaissais pas Blaiz Fayah non plus, mais c’est pas ça l’important. Oui, non, je sais pas, c’est du dancehall je crois. Mais Aphex Tw… Quoi ? Vas-y, tu m’as saoulé, ta gueule ! Ferme bien ta gueule ! Va dormir ! Pestiféré va ! »

Aphex Twin User18081971 sur Soundcloud.

Pierre Kwenders Presented by Moonshine Pièce maîtresse.

Judith Kiddo Judith Kiddo ouvre La Petite Maison dans la Prairie à 14:30 ; Judith Kiddort clôture.

Lebanon Hanover Le bon choix pour apaiser son esprit juste après Aphex Twin, et avant l’étape finale du Dour Hangover.

Future Is Offline Presented by La Darude Le nouveau nom de notre réseau WiFi.

Golden Zebora Presented by Moonshine We are Golden, comme en 2009.

Heartworms Des clips et le feed Insta entier en noir et blanc, voilà à quoi ressemblait internet aux temps de nos ancêtres.

Damso Juste un rappeur bruxellois.

LB Marszalek Presented by Safe Ground Safe Ground, c’est ce qu’un projet musical peut faire de mieux en termes d’esprit, de bonnes ondes – soutenons à fond.

Denzel Curry Le pire rappeur anglophone à écouter si vous débutez en anglais.

La Femme On cherche une vanne qui mettrait en scène des incels (et la notion de féminisme) ; on vous fait signe quand on tient un truc qui ne sent pas le déjà-vu (les pauvres, ils souffrent déjà tant).

Tale Of Us Un peu de Tomorrowland à Dour.

Ziak Des couteaux suédois bas de gamme aux plus beaux visuels de la drill FR.

Agar Agar Niveau référencement, c’est aussi malin que s’appeler Poireau.

Blaiz Fayah Le mec qui a joué le même jour que Peet, sur la même scène.

D-Block Europe Cali weed, promethazine et l’fer.

Dréya Mac Élue musicienne de l’année 2022 par Vogue UK, alors que nous, on sautait de joie à l’idée de faire partie des 8% de fans qui écoutent le plus Dead Kennedys sur Spotify…

Kevin de Vries Comme quoi on peut avoir le nom d’un défenseur central du KV Kortrijk et sortir des galettes sur les plus jolis labels berlinois.

KI/KI Do/you/love/me/?

The Psychotic Monks Les enfants maléfiques de Thelonious Monk (tous les gens qui vivent à Paris sont un peu maléfiques).

The Soft Moon C’est pas un truc en argot anglais pour désigner un cul ça (poilu ou lisse, le doux du derrière est multiple) ?

Bolis Pupul Son label, c’est DEEWEE. Pourquoi on a l’impression qu’il faut le prononcer en criant, avec une voix aiguë ?

Ambassade Pas mal d’ambassades implantées sur le sol belge se chopent des commentaires merdiques sur Google Reviews, mais ils sont généralement bien moins drôles et originaux que ceux postés sur les pages des restos à l’hygiène douteuse – vu que ça tourne souvent autour des histoires d’anus en peine, ce qui est quand même plus rigolo que les histoires de secrétariats dysfonctionnels.

Boy Harsher Comme une odeur de clope, de mec dark et d’eau de Cologne.

Brutalismus 3000 Plus rapide, solide et facile à enfourcher que le Nimbus 2000.

Gabber Eleganza presents THE HAKKE SHOW Si vous êtes encore étranger·e au hakken, c’est le moment de choper une bonne âme dans un état d’ébriété avancé et lui demander conseil.

SLIFT Putain mais ça bouffe quoi à Toulouse pour sortir autant d’artistes de qualité ?

Hudson Mohawke Si « l’expression » que représente « Moooh :) » était un son.

Yaya Bey Promis, c’est pas un énième nom de scène de Mos Def.

BADSISTA Toujours en train de lire nos conneries futiles ? OK, vous avez sans doute assez d’endurance pour BADSISTA au Rockamadour de 1h30 à 3h.

Blackboard Jungle meets Nish Wadada & Ranking Joe Wadada deng, Wadadada deng.

Canelle Doublekick Presented by La Darude Chun-Li de la Darude

Cera Khin Basée à Berlin ? Wah, la surprise.

Die Klar Presented by La Darude Époque CD gravés, pull Kappa, dégradé court sur les côtés..

DJ Kwamē Presented by La Darude Y2K4eva, 4real.

**Esteban Desigual Presented by La Darude

**Vous, à 0h30, cinquième jour de festival : « C’est q… quoi… c’est quoi le… putain de rapport… avec… Desigual… ? Et pourquoi on dirait Jim Carrey tout bleu ? »

KETTAMA OK c’est quoi cette manie d’avoir des dégradés PAR-FAITS ? C’est l’étape obligatoire après avoir fait une Boiler Room et fait fabriquer une bagouze personnalisée ?

Lambrini Girls 100% des groupes qui viennent de Brighton envoient du lourd ; prouvez-nous le contraire.

Lander & Adriaan On veut pas savoir pourquoi vous les avez ratés à Kiosk l’an dernier ; on veut vous voir au Labo le 16 juillet

O.B.F 20th Anniversary Special Set On ne sait jamais si on doit mettre un point après la dernière lettre d’un acronyme, d’un sigle ou d’une abréviation (d’ailleurs, c’est lequel ?).

Omni Selassi Du visuels lo-fi chargé de références, de Michel Foucault à Charles Michel.

Patrick Mason À une lettre près du contact que vous avez enregistré sur votre téléphone la dernière fois que vous avez réalisé que vous ne pouviez pas résoudre votre problème d’isolation thermique.

Reggaebus Soundsystem Un soundsystem belge-bruxellois qui s’appelle Reggaebus : d’office en retard.

SALOME HS ou pas, tous les chemins nous mènent au Balzaal.

San Farafina Presented by Moonshine Une histoire d’histoires transcontinentales.

KEG On vous avait dit, pour Brighton.

LCY dj set On vous a dit pour Brighton, mais Londres c’est cool aussi hein.

Senses Of Mind Natures et Découvertes.

Sofie Royer 🤡

Stakattak 61 abonné·es sur la chaîne YouTube de Stakattak, 688 000 pour Loïc Nottet : où est la putain de justice ?

Steppin’ Forward Hi-Fi

Dans la lignée de Stand High Patrol, il suffit de 3 mots anglais pour faire un bon groupe de dub français, comme Melody’s Echo Chamber dans le pop/rock.

**ØTTA

**« Il est où l’afterrrrrr ?!!! »

SPACEBABYMADCHA Le rire le plus communicatif de Dour cette année, et la fan numéro 1 de 070 Shake – ça va pleurer de joie en backstages.

**Zohar

**Quand vous êtes la dernière personne à clôturer le festival (en même temps que KETTAMA), c’est un peu comme si c’était votre festival…

