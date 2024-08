Mon trip psychédélique avec maman

Il y a beaucoup de façons de passer un bon moment avec sa mère, comme faire du shopping ou aller au cinéma, mais rien de tel qu’un trip aux champis dans la campagne hollandaise. C’est exactement ce qu’ont fait le photographe Vinny Vlemmix et sa mère, photos à l’appui. « Ma mère a découvert les drogues depuis un moment, me dit Vinny au téléphone. Ça la calme, elle dit que c’est comme une thérapie mentale. » Un jour, elles parlaient de truffes, qui ont les mêmes composés que les champignons hallucinogènes, et sa mère a décidé qu’elle voulait essayer. « Au début, on en a rigolé, mais on a rapidement décidé qu’on allait le faire. » Après leur conversation, la mère de Vinny a réservé un chalet dans la ville de Groesbeek, à la frontière entre les Pays-Bas et l’Allemagne.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre, je n’avais jamais essayé les truffes. Mais je me suis dit que j’allais prendre mon appareil photo et qu’on verrait bien », continue Vinny. Ils ont commencé leur journée par une randonnée et un pique-nique et ont pris les truffes vers quatre heures de l’après-midi. « On a mangé les truffes avec du yaourt, puis on a marché dans la forêt jusqu’à une colline où on avait une belle vue. Le soleil nous illuminait le visage. On est resté là pendant des heures. »

Quand je lui ai demandé s’il s’était senti limité dans cette expérience par rapport aux trips avec des amis, il m’a dit que c’était plutôt le contraire. « Pour moi, ça a été comme une libération parce que je me suis complètement ouvert. Notre relation mère-fils était temporairement mise entre parenthèses parce que les règles de parenté ou de comment l’on doit se comporter comme fils ou comme mère étaient hors sujet. C’était comme si on était meilleurs amis. Ça nous a rapproché. »

Sa mère a aussi passé un bon moment. D’après Vinny, elle s’est sentie complètement libre. « Elle a profité de l’extraordinaire beauté autour de nous, elle s’est sentie bien et connectée à moi. On était souvent silencieux et c’était très agréable. »

Sur le trajet du retour en voiture, sa mère lui a dit qu’elle se sentait heureuse et fière. « Ce jour-là, elle m’a vu plus comme une personne et non seulement comme son fils, elle a appris à me connaître davantage. Pareil pour moi. »

Ci-dessous les photos de leur voyage

