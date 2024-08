On a découvert qui se cache derrière le faux teaser du jeu Left 4 Dead 3

Ils ont tenté de recréer l’univers et la facture visuelle du jeu vidéo Left 4 Dead. Déposée sur YouTube sous un compte bidon avec un nom cryptique, la vidéo cinématique qu’ils ont créée a fait le tour du web. Elle a soulevé de nombreuses questions à savoir si l’entreprise de jeux vidéo américaine Valve, créatrice de Left 4 Dead, était bel et bien derrière leur création. Elle a aussi alimenté un paquet de théories à propos de leur identité sur 4Chan et Reddit. Les grandes plateformes du monde de l’information en matière de jeu vidéo que sont Game Informer, IGN ou encore PC Gamer ont traité le dossier sans arriver à les démasquer.

VICE a découvert qui se cache derrière cette fameuse vidéo vue près de 650 000 fois en une dizaine de jours. Ils sont cinq. Tous étudiants finissants au bac de l’École des arts numériques, de l’animation et du design (École NAD) de l’Université du Québec à Chicoutimi, dont le campus est situé à Montréal. Cette vidéo, c’était leur projet de synthèse. Leur histoire est un scénario de rêve pour tout créateur de jeux vidéo qui aspire à une grande carrière. Justement, deux des jeunes artistes 3D font maintenant partie de l’équipe de Tuque Games qui travaille présentement au développement d’un nouveau jeu Donjons & Dragons.

Videos by VICE

De gauche à droite : Matthieu Perron, Félix-Antoine Guilbert , Razvan Cojocaru, Joey Morel-Carrier, Olivier Desjardins et Jean-Bastien Juneau-Rouleau

Leurs noms sont Félix-Antoine Guilbert (modélisation des véhicules et de l’environnement), Razvan Cojocaru (modélisation de l’environnement), Joey Morel-Carrier (personnages, modèles art surface), Olivier Desjardins (level art), Jean-Bastien Juneau-Rouleau (textures procédurales) ainsi que Matthieu Perron (étudiant de l’UdeM en musique, responsable du son).

Nous avons parlé avec Joey Morel-Carrier de la création d’un buzz dans la sphère du jeu vidéo.

VICE : Qu’est-ce qui vous a amenés à créer cette vidéo?

J. M.-C. : Pour le projet de synthèse final de notre bac, on cherchait un projet qui pourrait en même temps nous propulser vers notre futur travail, en même temps avoir du plaisir et créer un espèce de buzz sur internet. Créer des jeux, on n’était pas super bons avec ça, mais on était bons côté visuel, alors on s’est dit : « Pourquoi ne pas faire une cinématique? » On a fait une recherche sur les jeux que les fans attendaient le plus depuis les 10 dernières années. On est tombés sur la plupart des jeux que Valve faisait. Et dans leurs jeux, il y avait Left 4 Dead. Et ça, ça nous parle beaucoup, l’univers des zombies. Alors on s’est lancés là-dedans, et ça a duré 15 semaines.

Côté technique, ç’a été compliqué à créer?

On a travaillé avec Unreal Engine 4, c’est un engin en temps réel. Ce que, nous, ça nous a pris pour faire ça, c’est beaucoup de patience et beaucoup de peaufinement de connaissances. Chacun de nous avait une spécialisation spécifique. Tout l’aspect technique, l’optimisation… En étant étudiant, on rencontre souvent des problèmes, mais on s’est dit qu’on devait penser comme cinq professionnels. Et on a réussi à créer un doute dans la tête de bien des gens en pensant comme si on était des professionnels qui créaient un teaser pour Valve.

Au moment de la mise en ligne, aviez-vous l’intention de demeurer anonymes?

Au départ, on voulait envoyer comme un leak sur internet, mais on ne savait pas trop comment s’y prendre. On a eu l’idée de faire un compte YouTube tout récent puis de créer une vidéo avec un nom spécial, cryptique, très mystérieux. Puis, on a commencé à le partager sur 4Chan et Reddit. C’est ça qui est le fun sur internet, les gens partagent les nouvelles. Tu fais un post et les gens s’occupent du reste!

Quand avez parlé de la vidéo sur 4Chan et Reddit, vous êtes restés anonymes?

On s’est fait passer pour une personne qui aurait trouvé la vidéo sur YouTube. C’est anonyme, 4Chan. De la manière que ça fonctionne, c’est qu’à partir de 525 commentaires, le post devient archivé. On s’est rendus à cinq ou six posts archivés de 525 commentaires chacun, donc, on a atteint presque 2500 à 3000 commentaires sur notre vidéo. De là, les utilisateurs ont eu aussi à faire des reposts sur Reddit, Facebook, etc.

Pour vous, c’était une première tentative de créer un buzz comme ça?

Première tentative! Honnêtement, on ne pensait pas que ça allait fonctionner. Souvent, c’est une question de timing et le timing, on l’a parfaitement bien eu.

Y a des gros joueurs du web qui ont parlé de la vidéo?

Y a eu IGN, on a eu Game Radar, on a eu Comic Books, Gaming Bible… Chacun écrivait « Est-ce que c’est un fake? » Certains articles marquaient un update après quatre, cinq heures, Valve les avaient contactés pour dire que c’était effectivement un fake, que ce n’était pas un vrai teaser, que ça n’avait pas rapport avec eux. Mais même après ça, y a des fans qui continuaient à écrire des théories…

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

Vous avez changé le nom cryptique de la vidéo?

Oui. Le temps où on était anonymes, on l’a gardé. Puis, quand est venu le temps de présenter notre projet à la soirée Imaginad avec l’école, on a changé le titre du vidéo. On l’a appelé Left 4 Dead 3 Concept Trailer. C’était le 7 mai.

Êtes-vous prêts à révéler votre identité au monde?

C’est le temps qu’on sorte! On est prêts à prendre tous les commentaires des fans enragés et les menaces de mort!