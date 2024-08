On a demandé aux Bruxellois ce qui devrait être illégal à la place de la weed

Toujours illégale dans notre cher pays, tu es pourtant très convoitée. Ah Marie-Jeanne, tu déchaînes les passions au grand dam des consommateurs qui aimeraient pouvoir te consommer en toute impunité. Il existe pourtant des choses bien pires que la loi belge ne punit pas, genre ces personnes qui marchent au ralenti les yeux rivés sur leur téléphone. On a arpenté les rues de Bruxelles pour demander à des jeunes leur avis sur la légalisation de la beuh et ce qu’ils aimeraient voir devenir illégal à la place du cannabis.

Sabine (23 ans)

VICE : Hey Sabine. Tu fumes de la weed ?

Sabine : Quand j’étais à l’université, je fumais régulièrement, mais ça fait un peu plus d’un an que j’ai réduit ma consommation. Maintenant je n’en consomme qu’une fois de temps en temps. Du coup, les effets sont beaucoup plus intenses.

Tu as fait quelque chose de spéciale le 20/04 ?

J’étais à Amsterdam pendant cette période, donc c’était assez cool. J’y suis allée avec des amis et on en a consommé un peu (beaucoup). Ensuite, on s’est fait un énorme repas, suivi d’une bonne petite sieste.

Qu’est-ce qui devrait être illégal à la place de la weed ?

Les vélos à bières. Des gens qui boivent de la bière en pédalant une grosse machine dans les rues, c’est quand même dangereux, non ? Sans parler du fait que je trouve ça vraiment ridicule. Plus sérieusement, je pense qu’il y a beaucoup de médicaments qu’on nous prescrit qui ont des effets plus néfastes que la marijuana. Et pourtant, ils sont vendus en pharmacie. Il y a de quoi se poser des questions.

Gert-Jan (22 ans)

VICE : Salut Gert-Jan. Selon toi, qu’est-ce qui devrait remplacer la marijuana sur la liste de choses illégales en Belgique ?

Gert-Jan : Le port du jegging devrait être illégal. Je n’aime vraiment pas ça et je trouve que ça ne rime à rien. Ma copine a un legging en cuir qu’elle porte souvent, et je pense que ma haine vient un peu de là. Alors, les jeggings, non merci.

Elio di Rupo aimerait légaliser la marijuana. T’en penses quoi ?

Je m’avance peut-être un peu, mais je n’y vois que des avantages. Et ce n’est même pas parce que j’en fume souvent. Il faut penser au travail et à l’argent que ça pourrait générer. Personnellement, je vois beaucoup plus de pour que de contre. Le fait qu’il ait pris cette position me donne envie de voter pour lui. C’est quand même bien ça, non ?

Sara (18 ans)

VICE : Salut Sara. Qu’est-ce qui t’insupporte tellement que tu voudrais l’interdire?

Sara : Les Crocs. C’est quand même super moche, on est d’accord ? En plus, j’ai entendu dire que si vous transpirez, des particules de la matière pénètrent dans votre corps, donc c’est mauvais pour la santé. Ma mère me disait toujours de ne pas mettre de Crocs quand j’étais gosse.

Légaliser la marijuana : oui ou non ?

Je suis pour. Vous n’allez pas vous en débarrasser en la rendant illégale; les gens fument et ce n’est pas grave. Alors autant la légaliser pour mieux la réguler. De nos jours, les gens en achètent au hasard dans la rue sans pouvoir s’assurer de la qualité du produit. Donc ça n’a aucun sens de l’interdire. En la rendant légale, on pourra la contrôler de plus près.

Bernard (19 ans)

VICE : Salut Bernard. Si tu pouvais bannir quelque chose au lieu de la marijuana, ce serait quoi ?

Bernard : Sans hésiter, les trottinettes électriques. Je trouve que ca ne sert à rien. C’est dangereux, peu de gens les utilisent et personne ne s’en occupe. On en retrouve partout, à des endroits chelous, ou en plein milieu du trottoir. C’est insupportable. Si vous êtes trop paresseux pour marcher, ne sortez pas de chez vous.

Elio di Rupo aimerait légaliser l’herbe, qu’en penses-tu ?

C’est très positif. Le gouvernement pourrait se faire beaucoup d’argent tout en s’assurant que c’est de la bonne herbe et contrôler davantage tout le réseau de cannabis. Je pense que ça pourrait réduire les délits liés à la vente et consommation de weed.

Ariane (26 ans)

VICE : Hello Ariane, si tu devais remplacer l’illégalité de la marijuana par autre chose, ce serait quoi ?

Ariane : Alors, ce serait la banane. Pas le fruit, mais l’espèce de sacoche difforme que tout le monde arbore maintenant. Je déteste vraiment ça; ça n’a aucun sens. Et j’adore la marijuana, donc cet échange est une évidence.

Es-tu en faveur de la légalisation de la marijuana, comme Elio di Rupo ?

Oui ! Evidemment que j’aimerais que ce soit légal parce que je trouve que ça pourrait aider beaucoup de gens. Après on a accès à des alternatives comme le CBD par exemple, ce qui est super aussi. Le CBD est plus relax; plus agréable. Mais à mon avis, la marijuana ne fait de mal à personne. Les gens en fument quand-même déjà donc il serait peut-être temps de la légaliser.

Tu fumes souvent ?

J’ai eu ma période stoner, mais maintenant c’est plutôt occasionnel. Je m’enjaille un peu de temps en temps; j’apprécie mais je n’en consomme plus autant, je n’en ai plus besoin. Je suis un peu plus calme.

Chloe (25 ans)

VICE : Salut Chloé. Quelle est ta relation avec la beuh ?

Chloé : Il y a eu toute une période ou je fumais seule de façon plus régulière, mais je ne fume plus que de façon récréative, en général quand je suis avec des potes.

Qu’est-ce qui pourrait remplacer la marijuana sur la listes des choses illégales en Belgique ?

Les voitures. Ça pollue tellement… Personnellement, je trouve que ça aurait déjà beaucoup plus de sens, surtout pour la planète. La marijuana au moins, c’est naturel. Autant de CO2 dans l’air qu’on respire ? Ça l’est beaucoup moins.

Pour ou contre la légalisation de la marijuana ?

Pour, bien sûr. C’est vrai qu’il y a maintenant la vente de CBD et c’est déjà pas mal, mais ce n’est pas la même chose et c’est un peu plus cher. Il y a plusieurs pays où ça se passe très bien. Alors pourquoi ça ne serait pas le cas en Belgique ?

Alex (25 ans)

VICE : Salut Alex. Selon toi, qu’est-ce qu’il faudrait interdire à la place de la marijuana ?

Alex : Honnêtement, j’aimerais bien qu’on interdise les téléphones sur les trottoirs pour qu’il n’y aurait plus de zombies scotchés à leur écran qui ne font pas gaffe quand ils marchent dans la rue. C’est un peu dans le même esprit que ces trottoirs pour GSM en Chine.

Est-ce que tu fumes ?

Oui, occasionnellement.

Tu es pour une légalisation de la marijuana alors ?

Tout à fait. Ça ferait du bien à tout le monde. Ça n’a jamais tué personne et il est grand temps que tout le monde soit en paix avec cette histoire. Il faut laisser les gens qui fument tranquilles. Il faut arrêter de leur donner des amendes ou de les mettre en prison pour si peu au final.

Efe (18 ans)

VICE : Hey Efe. Si tu pouvais décider maintenant de légaliser la marijuana et d’interdire autre chose, ce serait quoi ?

Efe : Je rendrais le CBD illégal. Je trouve que ça n’en vaut pas du tout la peine et ça a un goût de gazon. Au lieu de coffee-shops, on voit apparaître des magasins de CBD partout. Ils disent que le CBD aide à lutter contre les maux de tête, alors que la marijuana en bonne et due forme, produit les mêmes effets. C’est juste débile.

Elio di Rupo aimerait légaliser la marijuana, qu’en penses-tu ?

C’est une bonne idée. Je pense que ça ne peut être que positif, tant qu’un vrai cadre juridique est mis en place. L’ensemble du commerce illégal de marijuana est souvent douteux, que ce soit la provenance ou la qualité. La légalisation permettrait de faire un tri sur le marché et de réduire la criminalité.

